80’ler dendiğinde akla ilk gelen şey o dönemin şarkıları olsa gerek. O dönemin bir başka alameti farikası da tüm yurdu saran Betamax, sonrasında da VHS furyasıydı. Hayatımızda iz bırakan pek çok filmi o video kasetlerin kötü kayıtlarından seyrettik, onların kötü kayıtlar olduğunun bile farkında değildik üstelik. O filmlerin birçoğunda, özellikle o zaman “gençlik filmi” diye tabir edilen filmlerde dönemin revaçta şarkıları karşımıza sık sık çıkıyordu. 80’li şarkıların en iyi 100 tanesini seçmek, derlemek kolay değil elbet ama tersninja.com sizler için zor olanı büyük bir hevesle gerçekleştirdi.
Landlord (Ege Görgün)
80’ler deyince akla hemen iğrenç saç modelleri ve giyim konusunda sergilenen zevksizlikler geldiği için pek de iyi anılmıyor bu dönem. Esem Sport’un Adidas, Nike, Converse gibi emperyalist markalara karşı kazanamayacağı bir mücadeleye giriştiği, beyaz çorap giymenin yazılmamış bir kural olduğu, gamewatch’ların hastalık yarattığı, atari oyunlarının harçlıkları kaptığı, Arjantin-Brezilya maçlarında Maradona‘yı, Valdano‘yı Zico ve Socrates‘e karşı oynarken seyredebildiğiniz, “Akşam televizyonda ne seyretsek acaba?” diye düşünmediğiniz, Cenk Koray‘ın açacağı kutudan ne çıkacağına pür dikkat kesildiğiniz nahif yıllardı aslında onlar.
Popüler kültürümüz, dışarı endeksliydi. Yani başkalarının müziklerini, filmlerini takip ediyorduk. Kızlar, Duran Duran solisti Simon Le Bon‘a ya da o sıralar “gay” olduğunu bilmedikleri George Michael‘a âşıktı. Defterleri, odalarının duvarlarını onların resimleriyle kaplayarak sergiliyorlardı aşklarını. Bu kızlara âşık olan biz erkeklere de aslında rakiplerimiz olan adamların şarkılarını dinleyerek efkârlanmak düşüyordu. Gereksiz bir duygusallık hâkimdi ortama. Bu duygusallıkla şarkılar yalnızca dinlenilmiyor., sahipleniliyordu anlaşılan. 80’lerin şarkılarının hâlâ rağbet görmesinin altında yatan belki de bu. Şarkılara göz gezdirirken 100’lük bir listenin, muhteşem 80’lerin müzik yükünü kaldırmak için yeterli olmadığını benimle birlikte öğrenmiş olacaksınız. O kadar çok şarkı kaldı ki dışarıda, böyle bir liste daha çıkartılabilirdi. (Liste sırasızdır ama sizler pekala En İyi 10 listenizi yapıp gönderebilirsiniz.)
1. Take on Me Aha
2. Summer of 69 Bryan Adams
3. Forever Young Alphaville
4. Big in Japan Alphaville
5. Girls Just Wanna Have Fun Cyndie Lauper
6. Take My Breah Away Berlin
7. Walk Like an Egyptian The Bangles
8. Life is Life Opus
9. Every Breath You Take Police
10. Careless Whisper Wham
11. Like A Virgin Madonna
12. Do They Know it’s Christmas Time? BandAid
13. Hello Lionel Richie
14. Down Under Man At Work
15. Money For Nothing Dire Straits
16. 99 Luftballons Nena
17. You’re My Heart, You’re My Soul Modern Talking
18. Brother Lui Modern Talking
19. Cherry Cherry Lady Modern Talking
20. Maria Magdalena Sandra
21. Rock Me Amadeus Falco
22. Riddle Nick Kershaw
23. Love is a Battlefield Pat Benatar
24. Livin’ On a Prayer Bon Jovi
25. Night Shift Commodores
26. Tainted Love Soft Cell
27. Do You Really Want to Hurt Me Culture Club
28. Hungry Lie A Wolf Duran Duran
29. Walk Of Life Dire Straits
30. Brother in Arms Dire Straits
31. Sweet Dreams Eurythmics
32. I Like Chopin Gazebo
33. I Want To Know What Love is Foreigner
34. Relax Frankie Goes To Hollywood
35. You Belong to the City Glenn Frey
36. Sledgehammer Peter Gabriel
37. Sexual Healing Marvin Gaye
38. One Night in Bangkok Murray Head
39. These Dreams Heart
40. Billy Jean Michael Jackson
41. Do What You Do Jermaine Jackson
42. We Didn’t Start the Fire Billy Joel
43. To Shy Kajagoogoo
44. Cherish Kool and the Gang
45. True Colors Cyndie Lauper
46. Footlose Kenny Loggins
47. The Final Countdown Europe
48. Say, Say, Say Paul McCartney & Michael Jackson
49. Who Can It Be Now? Men At Work
50. Nothing Compares Sinead O’Connor
51. Addicted to Love Robert Palmer
52. Ghostbuster Ray Parker Jr.
53. West End Worlds Pet Shop Boys
54. Free Fallin’ Tom Petty
55. Another One Bites the Dust Quenn
56. Somebodie’s Watching Me Rockwell
57. Endless Love Diane Ross and Lionel Richie
58. Smooth Operator Sade
59. Shout Tears For Fears
60. Holding Back The Years Simply Red
61. Celebrate Youth Rick Springfield
62. I’m going Down Bruce Springsteen
63. Born in the USA Bruce Springsteen
64. We Built this City Starship
65. Mr. Roboto Styx
66. Eye of The Tiger Survivor
67. Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler
68. What’s Love Got to the With it Tina Turner
69. Red Red Wine UB40
70. With or Without You U2
71. Still Haven’t Founı What I’m Looking For U2
72. Faith George Michael
73. Wake Me Up Before You GoGo Wham!
74. I Just Call To Say I Love You Stevie Wonder
75. Party All the Time Eddie Murphy
76. Everytime You Go Away Paul Young
77. Suddenly Billy Ocean
78. Caribbean Girl Billy Ocean
79. Conga Miami Sound Machine
80. Pretty Young Girl Bad Boys Blue
Laura Branigan 03/07/1957 – 26/08/2004
81. Self Control Laura Branigan
82. High On Emotion Chris de Burgh
83. Lady in Red Chris de Burgh
84. Another Day in Paradise Phil Collins
85. Unchain My Heart Joe Cocker
86. Stop Sam Brown
87. First Time Robin Beck
88. Beat it Michael Jackson
89. Thriller Michael Jackson
90. All Night Long Lionel Richie
91. Flashdance Irene Cara
92. Maniac Michael Sembello
93. Funky Town Lipps Inc.
94. Word Up Cameo
95. Toy Soldiers Martika
96. Lessons in love Level 42
97. Never Ending Story Limahl
98. It’s a Sin Pet Shop Boys
99. Eternal Flame Bangles
100. Physical Olivia Newton John
sıfırdan bi liste yap desen hayatta uğraşamam amma böylesi lokum gibi hazırlanmış bir listeden şahane listeler çıkarmakta ise üstüme yoktur sayın landlord.. hemi de sıralısından:
* Money For Nothing – Dire Straits
* Another One Bites the Dust – Queen
* Every Breath You Take – Police
* Down Under – Man At Work
* Sledgehammer – Peter Gabriel
* I Want To Know What Love is – Foreigner
* Mr. Roboto – Styx
* Total Eclipse of the Heart – Bonnie Tyler
* Nothing Compares – Sinead O’Connor
* Eye of The Tiger – Survivor
[…] Tersninja.com da Landlord’un hazırlamış olduğu listede seksenlere ait en güzel 100 şarkıyı bulabilirsiniz. Bu zahmetli ve zevkli derleme için kendisine teşekkür ederim… […]
fair control – symphony of love
bence hak ediyor bu listeye girmeye…
Kesinlikle !!
aslında bu listeye 200 tane daha şarkı yazılabilir ama
arkadaşımızın listeside süper…
emeğine sağlık
Kulağıma Hoş Gelen Bir Sarkı Yok Ama Emege Saygı
Modern Talking -Cherry Cherry Lady
Walk Like an Egyptian The Bangles grubunun şarkısıdır bunu da düzelttim başım göğe erdi :)
New Wave öncüsü Depeche Mode yok, şaşırtıcı. Listede bulunan en güzel şarkı ise Big in Japan – Alphaville. Klibi en az şarkı kadar muhteşemdir.
Yazıyı yorumlardaki yeni giriş sayesinde gördüm eskiymiş yazı amaaa
İtirazım var!!!! :)
Abi senin listen, tamam da yani Depeche Mode’un olmaması bana garip geldi kusura bakma zevkler ayrıdır ama bir dönemse ele alınan en önemli 2-3 grubundan bahsetmekte gerekli. Depeche Mode dışında The Clash, The Cure da yok New Model Armyde yok :) hadi Metal sevmiyoruz agliba 2-3 metal grubu ama en başta Metallica yok…
80ler üzerine yazıp The Cure ve Depeche Mode’tan bahsetmemen kasıtlı bir durum mudur cidden merak ettim :)
benim ilk 20 listem:
1- Stripped – Depeche Mode
2- Shout – Tears for Fears
3- Hunting High and low – Aha
4- Fade to Black – Metallica
5- Relax – Frankie Goes to Hollywood
6- 51st state – New Model Army
7- Master of Puppets – Metallica
8- Save a Prayer – Duran Duran
9- Black Celebration – Depeche Mode
10- Under the Milky Way – The Church
11- Boys don’t cry – The Cure
12- Stupid questions – New Model Army
13- Where the Streets have no name – U2
14- Live’n on a Prayer – Bon Jovi
15- Rock the Night – Europe
16- Nothing Compares to you – Sinead O’Connor
17- Killing an Arab – The Cure
18- Blister in the Sun – Violent Femmes
19- Celebrate Youth – Rick Springfield
20- Rock the Casbah – The Clash
Ve 80lerde benim için listeler üstü:
Angel of Death – Slayer
• Alone, Heart. Kendi besteleri değildir ama Wilson kardeşler cam gibi billur sesleriyle bu şarkıyı ciğerden söyleyerek gençliğimizi duble dumanlamışlardır. 5 ülkede toplam 40 hafta liste başı kalmıştır.
Ayrıca aynı albümde bulunan “Bad Animals”ı pek severim, sound atmosferiyle beni derin derin sarmalar.
“There’s the girl”ü ise aşık olduğunuzda dinlerseniz içinizdeki kurbağalar daha bir yukarı yukarı sıçrar (denenmiştir, olmuştur).
Ayrıca ben bu şarkıları dinlerkenki sevgilim bana kendisinde Heart’ın bir takım plakları olduğunu, istersem evlerine gidip bunları benim için kasede çekebileceğini söylemekle kalmayıp, abisinin de –yine hastası olduğum bir ekip olan- MFÖ parçalarını gitarla çaldığını eklemiştir. Kendisini içimden ve dışımdan “İşte be, hükümet gibi kadın kardeşim!” diyerek tebrik etmiştim. Not: O vakitler hükümet olgusu nedense bugünkünden farklıydı.
80’lerin sonuna doğru 18’ine yol alan ben; babamın Amerika’dan getirdiği Hoover elektrikli süpürgenin sapını gitar olarak kullanmakta, annemin bantlarından birini –kırmızı- kafama geçirip ayna karşısında Dire Straits çalmaktaydım. Hoover’den sonraki gitarımın Telecaster olması kişisel tarihimin en büyük sıçraması olsa gerek. Telecaster’ın sesi Hoover’den farklıydı.
• Knife, Rockwell. Sanırım hayatımda beni bu kadar düşüren bir şarkı daha yoktur. İzmit’in gri, yağmurlu günlerinde intihar temayülü mübarek… Bugün bile bir şekilde, ne bileyim İstiklal’de falan olur a, Rockwell’i görsem; “Gençliğimi yedin ulan Allahsız!” diye çılgın atarım.
• Broken Wings, Mr.Mister. Pek severim, geniş, insanı kapsayan bir yanı ve ABD Billboard listesinin tepesini görmüşlüğü vardır. Vokal çok hoştur ve bir iki kıvrak yorumla da süslemeyi ihmal etmez. Yanlış hatırlamıyorsam aynı albümde Stand and Deliver da olacak. Belki kovboy filmlerinde duymuşsunuzdur, haydutun posta arabasının sürücüsüne ünlediği cümledir bu. Malı yolla diyor. Gazdır…
• Boat on the river, Styx. Darıca Askeri Kampı’nda ilk sevgilimle dansettiğim şarkı. Pek iyi bir dinleyici sayılamayacağım bir dönemin sonu. “Bu şarkıyı grup Mozaik mi söylüyordu?” diye sorup güzel ağabeylerim ve ablalarımın naletini üstüme çekmişliğim vardır. Zaten grubun adı da cehennem ırmağı kardeşim…
• Why can’t I have you? The Cars. Öldürmezse süründürür; kesin! Bu kadar da net konuşuyorum. Şarkıdaki “Your eyes like mica” lafını uzun zaman “your eyes like my car” zannetmişimdir. 80’lerde bu tip İngilizce yanlış anlamaları toplasan körfez dolar. Hoş, erkekler araba farlarını hep göz olarak görür ya, o da ayrı. Halen hangi sözün daha manidar olduğuna karar verebilmiş değilim. Sevgiliden ayrılma sonrası yek birayla komaya sokar.
mauro -boune sera bunuda unutmayın arkadaşlar
şaka mı bu sanırım mj gibi bir müzik otortesini 40 lara atamaya un görmüşsün ilginç halbuki gerçek sıralamada 1. ken
the fınal countdown ve carrie europe kesinlikle listede olması gerekirdi !
kesinlikle the final countdown olmalıydı bencede
mükemmel bir site mükemmel tesbler eskiyi bana anımsatmak şurada dursun seksenleri hissettim çok teşekkür ederim
emeğinize elinize aklınıza sağlık
saygıılar
peki şener şen in oynadığı amerikalı filminin barda çalan şarkısını yazarsanız sevinirim
ben böyle listenin içine ederim arkadaş! en iyi 100 şarkı diyorsunuz bir tane türkçe şarkı yok. siz gerçekten türk müsünüz ya!
ya arkadaşlar benım aklımda bır sarkı var da adını hatırlayamadım da. Yardımcı olursanız sevınırım. adam sarkıyı soyluyor soyluyor sonra exa exa exaa extacy diyor da ben bu sarkıyı bulamadım bır turlu. şarkının gıdışatına gore extacy olması lazım şarkının ısmı ama arştırınca sacma sacma adamlar benny bennası gıbılerın sarkıları cıkıyor . En azından kımın soyledıgını soylersenız su sarkıyı bulabılırım..
bir yabancı şarkı hatırlıyorum” one calavera” tek hatırladığım bu nakarat şarkının adını ve sanatçıyı bulabilirmiyiz acaba?
Journey-Don’t Stop Believin’
Bu Şarkı Nasıl Olmaz
seksenler farkı
1 numaram take on me
Sabahın beşi… Cyndi Lauper’ in Time After Time’ ı ile uyandım. Sabahın köründe, uyurken nereden aklıma ve dilime takıldıysa. İlk, son ve tek gerçek aşkımı da yirmibeş yıl sonra rüyada da olsa görmenin etkisi olsa gerek. Aslında, pek rüya da görmem ama… Umarım, sağlığı yerindedir.
Listeye dönecek olursak, Laura Branigan’ ın Self Control ile kendine yer bulmuş olması güzel olsa da, bu yıllarda seks dergilerinden fırlamışcasına verdiği pozla yatağımın üstünde posteri yer alan, sevgili Samanta Fox’ un olmayışı bence güzel olmadı.
Aslına bakarsanız, kapsamlı bir çalışma yapılsa bu şarkıların sayısı bini bulur.
Esenlikler…
mory kante yeke yeke yok neden acaba
radiorama-yeti
Fancy-bolero
Fancy-flames of love
john carpenter-the end
bolero- ı wish
Fair control- symphony of love
Brian ice-talking to the night
Laban- love in siberia
Roxanne -charlene ve Boys in black cars
Michael cretu-samurai
monte kristo-the girl of lucifer
mauro-bueno cera ciao ciao
miquel brown-so many man so little time
ago-computer
Merhaba, güzel çalışmalarınız için teşekkür ederim. Sayfanızın en başındaki yorumunuzu okuyunca benim de o aşina olduğum, ilk kez 1994 yılında Romantik Radyo’da dinlediğim yabancı bir şarkıyı bir türlü bulamadım. O dönem çalıştığım iş yerinden bir arkadaş bir kağıda yazıp vermişti, kaybettim. Hatta söyleyeni bildiğim bir şarkıcıydı.. Richard Marx, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Michael Bolton gibi bir isimdi… Uzun zaman geçti elimde hiç bir bilgi de yok
Slow bir parçaydı. Kimin söylediğini bilmediğim gibi sözlerini de şu ana aklıma getiremiyorum. Erkek şarkıcı ingilizce bir parça.. Ayyyy ayyyy ayyyy diye bağırması vardı.. NTV radyo 90 dakika programı da bu şarkıyı ara müzik olarak kullanırdı.. Oradan da bir netice alamadım.. Şarkının ismini bilmiyorum 3 harfli 2 kelimesi b sonu up gibi bir şeydi.. “Herşeyi söylemek mümkün, anlatamıyorum” dediği gibi şair Orhan Veli’nin… Burada paylaştığınız şarkılara da baktım, fakat ilerledikçe bakamıyorum, epey aradım belki vardır fakat bbulamadım… Yardımcı olursanız gerçekten çok memnun olurum.. İyi çalışmalar dilerim.
ben the power of love diye hissettim aradığınız şarkı. Frankie Goes to Hollywood.
arkadaslar bıtane yabancı sarkı vardı 90 lı yıllarda dınlerdım sozlerı torı yanı torotuu sımsıgın movsın keyz ennav teymad rudorve dıye bır sarkı eger bılen varsa lutfen yardımcı olun
cok rıca edıyorum lutfen telefonuma sarkıyı bılen sanatcıyı bılen yada bulabılen olursa msj lasın sanatcıyı ve sarlıyı slov yabancı bu sarkı mukemmel bısey.OKUNUSU YADA SOYLENISI AYNEN BOYLE SARKININ AMA YAZILISINI BIL
MIYORUM.
torı yanı torİtuu sımsıgın movsın keyz ennav teymad rudorve dıye bır sarkı eger bılen varsa lutfen yardımcı olun
05425988177 NUMARAM LUTFEN SARKIYI BULAN ARASIN YADA BI MSJ ATSIN
tina turner-bryan adams-rod stewart yok..
arkadaşlar laura laura diye bir ispanyolca şarkı vardı hatırlıyormusunuz bu şarkıyı arıyorum lütfen yardım edin john holidayin laurası değil o fransızca benim aradığım ispanyolca
ARKADAŞLAR ÇOĞU KİŞİ ARADIĞI ŞARKILARI BULAMIYORMUŞ.SİZE TAVSİYEM EĞER ŞARKININ SÖZLERİNİ ÇOK AZDA BİLİYO OLSANIZ VEYA NAKARATINI MİDOMİ DENEN BİR SİTE VAR.ORDAN ŞARKININ SADECE 15 SN BİLE OLSA MIRILDANSANIZ VEYA ŞARKININ SÖZLERİNİ SÖYLERSENİZ SİZE ARADIGINIZ ŞARKIYI YÜZDE 85 BULUR
Fair Control – Symphony of Love