80’ler dendiğinde akla ilk gelen şey o dönemin şarkıları olsa gerek. O dönemin bir başka alameti farikası da tüm yurdu saran Betamax, sonrasında da VHS furyasıydı. Hayatımızda iz bırakan pek çok filmi o video kasetlerin kötü kayıtlarından seyrettik, onların kötü kayıtlar olduğunun bile farkında değildik üstelik. O filmlerin birçoğunda, özellikle o zaman “gençlik filmi” diye tabir edilen filmlerde dönemin revaçta şarkıları karşımıza sık sık çıkıyordu. 80’li şarkıların en iyi 100 tanesini seçmek, derlemek kolay değil elbet ama tersninja.com sizler için zor olanı büyük bir hevesle gerçekleştirdi.

Landlord (Ege Görgün)

80’ler deyince akla hemen iğrenç saç modelleri ve giyim konusunda sergilenen zevksizlikler geldiği için pek de iyi anılmıyor bu dönem. Esem Sport’un Adidas, Nike, Converse gibi emperyalist markalara karşı kazanamayacağı bir mücadeleye giriştiği, beyaz çorap giymenin yazılmamış bir kural olduğu, gamewatch’ların hastalık yarattığı, atari oyunlarının harçlıkları kaptığı, Arjantin-Brezilya maçlarında Maradona‘yı, Valdano‘yı Zico ve Socrates‘e karşı oynarken seyredebildiğiniz, “Akşam televizyonda ne seyretsek acaba?” diye düşünmediğiniz, Cenk Koray‘ın açacağı kutudan ne çıkacağına pür dikkat kesildiğiniz nahif yıllardı aslında onlar.

Popüler kültürümüz, dışarı endeksliydi. Yani başkalarının müziklerini, filmlerini takip ediyorduk. Kızlar, Duran Duran solisti Simon Le Bon‘a ya da o sıralar “gay” olduğunu bilmedikleri George Michael‘a âşıktı. Defterleri, odalarının duvarlarını onların resimleriyle kaplayarak sergiliyorlardı aşklarını. Bu kızlara âşık olan biz erkeklere de aslında rakiplerimiz olan adamların şarkılarını dinleyerek efkârlanmak düşüyordu. Gereksiz bir duygusallık hâkimdi ortama. Bu duygusallıkla şarkılar yalnızca dinlenilmiyor., sahipleniliyordu anlaşılan. 80’lerin şarkılarının hâlâ rağbet görmesinin altında yatan belki de bu. Şarkılara göz gezdirirken 100’lük bir listenin, muhteşem 80’lerin müzik yükünü kaldırmak için yeterli olmadığını benimle birlikte öğrenmiş olacaksınız. O kadar çok şarkı kaldı ki dışarıda, böyle bir liste daha çıkartılabilirdi. (Liste sırasızdır ama sizler pekala En İyi 10 listenizi yapıp gönderebilirsiniz.)

1. Take on Me Aha

2. Summer of 69 Bryan Adams

3. Forever Young Alphaville

4. Big in Japan Alphaville

5. Girls Just Wanna Have Fun Cyndie Lauper

6. Take My Breah Away Berlin

7. Walk Like an Egyptian The Bangles

8. Life is Life Opus

9. Every Breath You Take Police

10. Careless Whisper Wham



11. Like A Virgin Madonna

12. Do They Know it’s Christmas Time? BandAid

13. Hello Lionel Richie

14. Down Under Man At Work

15. Money For Nothing Dire Straits

16. 99 Luftballons Nena

17. You’re My Heart, You’re My Soul Modern Talking

18. Brother Lui Modern Talking

19. Cherry Cherry Lady Modern Talking

20. Maria Magdalena Sandra

21. Rock Me Amadeus Falco

22. Riddle Nick Kershaw

23. Love is a Battlefield Pat Benatar

24. Livin’ On a Prayer Bon Jovi

25. Night Shift Commodores

26. Tainted Love Soft Cell

27. Do You Really Want to Hurt Me Culture Club

28. Hungry Lie A Wolf Duran Duran

29. Walk Of Life Dire Straits

30. Brother in Arms Dire Straits



31. Sweet Dreams Eurythmics

32. I Like Chopin Gazebo

33. I Want To Know What Love is Foreigner

34. Relax Frankie Goes To Hollywood

35. You Belong to the City Glenn Frey

36. Sledgehammer Peter Gabriel

37. Sexual Healing Marvin Gaye

38. One Night in Bangkok Murray Head

39. These Dreams Heart

40. Billy Jean Michael Jackson



41. Do What You Do Jermaine Jackson

42. We Didn’t Start the Fire Billy Joel

43. To Shy Kajagoogoo

44. Cherish Kool and the Gang

45. True Colors Cyndie Lauper

46. Footlose Kenny Loggins

47. The Final Countdown Europe

48. Say, Say, Say Paul McCartney & Michael Jackson

49. Who Can It Be Now? Men At Work

50. Nothing Compares Sinead O’Connor



51. Addicted to Love Robert Palmer

52. Ghostbuster Ray Parker Jr.

53. West End Worlds Pet Shop Boys

54. Free Fallin’ Tom Petty

55. Another One Bites the Dust Quenn

56. Somebodie’s Watching Me Rockwell

57. Endless Love Diane Ross and Lionel Richie

58. Smooth Operator Sade

59. Shout Tears For Fears

60. Holding Back The Years Simply Red

61. Celebrate Youth Rick Springfield

62. I’m going Down Bruce Springsteen

63. Born in the USA Bruce Springsteen

64. We Built this City Starship

65. Mr. Roboto Styx

66. Eye of The Tiger Survivor

67. Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler

68. What’s Love Got to the With it Tina Turner

69. Red Red Wine UB40

70. With or Without You U2



71. Still Haven’t Founı What I’m Looking For U2

72. Faith George Michael

73. Wake Me Up Before You GoGo Wham!

74. I Just Call To Say I Love You Stevie Wonder

75. Party All the Time Eddie Murphy

76. Everytime You Go Away Paul Young

77. Suddenly Billy Ocean

78. Caribbean Girl Billy Ocean

79. Conga Miami Sound Machine

80. Pretty Young Girl Bad Boys Blue

Laura Branigan 03/07/1957 – 26/08/2004

81. Self Control Laura Branigan

82. High On Emotion Chris de Burgh

83. Lady in Red Chris de Burgh

84. Another Day in Paradise Phil Collins

85. Unchain My Heart Joe Cocker

86. Stop Sam Brown

87. First Time Robin Beck

88. Beat it Michael Jackson

89. Thriller Michael Jackson

90. All Night Long Lionel Richie



91. Flashdance Irene Cara

92. Maniac Michael Sembello

93. Funky Town Lipps Inc.

94. Word Up Cameo

95. Toy Soldiers Martika

96. Lessons in love Level 42

97. Never Ending Story Limahl

98. It’s a Sin Pet Shop Boys

99. Eternal Flame Bangles

100. Physical Olivia Newton John