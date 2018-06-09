Aslan Şükür belgeseli Altın Fırçalı Adam’ın 2 Mayıs’ta başlayan gösterimleri devam ediyor. “Altın Fırçalı Adam”, 10 Haziran Pazar günü, saat 19.00’da Tasarım Atölyesi Kadıköy’de seyirciyle buluşuyor.

“Altın Fırçalı Adam” belgeselinde çizgi roman kapaklarına yaptığı illüstrasyonlar ile tanınan ve dünyanın en üretken ressamlarından biri olarak anılan’ün hayatı ve çalışmaları anlatılıyor. Aslan Şükür, televizyon yayınlarının siyah beyaz olduğu dönemde yaptığı rengarenk kapaklar ile her yaştan çizgi roman severlerin hayatlarını renklendiren ressam olarak bilinir.