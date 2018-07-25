En son ilk Kürt süper kahraman filmi Gênco ile gündeme gelen Ali Kemal Çınar, yeni filmi ‘Di Navberê De’yi (Arada) bitirmek için son yıllarda gittikçe yaygınlaşan kitlesel fonlama platformlarından Fongogo üzerinden destek arıyor.

Çekimleri 2018’in Şubat ayında başlayan ve yaklaşık iki ay süren filmin kurgusu da bitmiş durumda. Yönetmen Çınar, filmin post-prodüksiyonu için gerekli olan bütçenin toplanması için Fongogo üzerinden başlatılan kampanyayla filmi tamamlamak istiyor.

Bugüne dek kendi imkânlarıyla yaptığı filmlerle kendine has bir izleyici kitlesi edinen Ali Kemal Çınar, ilk kez böyle bir kampanyayla karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar çektiği üç uzun metraj filmde, hem yönetmen ve senarist hem de oyuncu olarak yer aldı. Dördüncü filmi olan ‘Di Navberê De’de ise başrolü kardeşi Osman Çınar’a bırakarak bu kez sadece kamera arkasında yer alıyor.

Çekimlerin tamamını Diyarbakir’da gerçekleştiren ve hiçbir destek almaksızın filmi tamamlayan Çınar ve ekibinin isteği Fongogo kampanyası aracılığıyla yaratılacak destekle filmi en iyi şekilde bitirmek ve izleyiciye sunmak. Bir sonraki projesi Normal ile 37. İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar ödülünün sahibi olan Çınar, yeni filmin çalışmaları yoğunlaşmadan önce Osman’ın hikâyesini izleyiciyle buluşturmak istiyor.

Ali Kemal Çınar’ın çekimlerini ve kurgusunu tamamladığı Di Navberê De’nin sinopsisi ise şöyle:

Osman ana dili Kürtçeyi anlayıp konuşamayan, ikinci dili Türkçeyi de konuşup anlamayan biridir. Bu özelliğinden dolayı zaman içinde iki işi aynı anda yapamaz hâle gelir. Çalışırken müşterilere cevap veremediği gibi arkadaşlarıyla kahve içerken sohbete katılmayı da beceremez. Evlenmek istemesine rağmen bu sorunundan dolayı görüştüğü kadınlarla kalıcı bir ilişki kuramaz. Osman’ın hayatı, bir müşterisinin onu bu takıntıdan kurtarabileceğini söylemesiyle değişmeye başlar.

Ali Kemal Çınar hakkında…

Diyarbakır’da doğdu. 2004 yılında ilk kısa filmini çekti. Toplamda on kısa filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı. 2013 yılında kısa film deneyimlerinin etkisinde olan ilk uzun filmi Kurte Fîlm/Kısa Film’i çekti. 2015 yılında çektiği Veşartî/Gizli filmi 15. İf İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ve SİYAD En İyi Film Ödülü’nü ve 28. Hamburg Kuir Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü aldı. 2017 yılında üçüncü uzun filmi olan Gênco ile 28. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ise En İyi Film Ödülü’nü aldı. Halen Diyarbakır’da yaşayıp filmler çekmektedir.

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#if2016 Röportaj: Veşartî’nin yönetmeni Ali Kemal Çınar