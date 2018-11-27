Can Yayınları aracılığıyla okurla buluşan “Artistlik Yapma”, yönetmenlerle oyuncular arasındaki mücadeleleri ve film setlerinde yaşananları eğlenceli bir dille aktarıyor.

Sinema, büyülü bir dünya. Yüksek egoları hasebiyle oyunculuğa soyunanlarla yine yüksek egolarıyla adeta tanrılığa soyunan yönetmenlerin de er meydanı, arenası… Üstelik her ikisi de her daim gözde mesleklerden. Birini diğeriyle kıyaslamak pek doğru değil belki ama son kertede oyuncunun yönetmene tabi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine de egolar çatışırken geri adım atan bazen oyuncu olur, bazen de yönetmen. Aksi halde onca filmin altından kalkmak nasıl mümkün olabilirdi ki…

Film çekimlerinde oyuncular yönetmenin dediğini yaparsa ne âlâ. Yapmazlarsa, çekimlerin durma noktasına gelmesi işten bile değil. Ancak magazin kısmını saymazsak, seyirciler filmin yapımı sırasında yönetmenle oyuncu arasında yaşanan kontrol, itibar ve saygı konusunda sürüp giden bu mücadeleye hiç tanık olmuyorlar. Cumartesi Gecesi Ateşi, Savaş Oyunları, Özel Takip gibi filmlerin yönetmeni John Badham ile gazeteci ve film yapımcısı Greg Modderno işbirliğiyle yazılan “Artistlik Yapma”, seyirciyi işte bu mücadelelerden haberdar ediyor.

“Artistlik Yapma” ilginç anılar ve anekdotlarla dolu olduğundan keyifle okunuyor. Bunlardan bir tanesi de, Temel İçgüdü filminin o meşhur sahnesiyle ilgili. Filmin görsel yönetmeni Jan De Bont: “Sharon Stone o meşhur sahneyi orjinal şekliyle oynamak istemiyordu,” diye anlatıyor. “Bense o sahneyi çekmek zorundaydım. ‘Sharon gerçekten bacaklarını biraz daha aralaman gerek, yoksa bu sahne olmayacak. Bir şeyler görmem gerek,’ dedim. Sharon, ‘Ama ben görmek istemiyorum,’ diye cevap verdi. Bunun üzerine, ‘O konuyu fazla dert etme. Bu sahnede içine bir şey giymemiş olduğun algısını yaratmak istiyoruz, yoksa bütün bu sahneyi çöpe atsak da olur,’ dedim.”

Jan De Bont belli ki oyuncuya ne demesi gerektiğini iyi bilen yönetmenlerden. Ne de olsa sonuç ortada. Temel İçgüdü filmi bugün bile hatırlanıyor, Sharon Stone da büyük bir şöhrete kavuşuyor. Yönetmenlerin oyunculara ne söyleyip ne söylemeyeceğini eğlenceli bir dille anlatan “Artistlik Yapma” Sydney Pollack, Michael Mann, John Frankenheimer, Mel Gibson, James Woods, Clint Eastwood gibi pek çok yönetmen ve oyuncunun yaşadıkları tecrübeleri de gözler önüne seriyor. Bunun yanı sıra, oyunculukta ve yönetmenlikte zirveye oynayanlar için kıymetli bilgilerle dolu bir rehber niteliği de taşıyor.