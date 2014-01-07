Gerçek bir hikayeden uyarlanan Dalgalar Peşinde (Chasing Mavericks) dalgaların yitik prensi Jay Moriarity’yi anlatıyor.

Ege Görgün (Landlord)

Sörfçüler büyük dalgalara aşıktırlar. Aşktan da öte, bir takıntıdır bu. Kimi zaman ölüme sürükleyen bir takıntı. Hayatını bu uğurda kaybeden sörfçüler bu anlamda uçmanın şevkine kendini kaptırıp canından olan İkarus’u andırırlar.

Kuzey Kaliforniya’da bulunan Mavericks kıyı şeridi sörfçüleri baştan çıkarabilecek, kimi zaman boyu 24 metreye varabilen dalgalarıyla meşhurdur. Jay Moriarity (1978) bugüne dek 30’lu yaşlarının ortasında iki tecrübeli sörfçünün (Mark Foo ve Sion Milosky) canını alan bu dalgaları daha 16 yaşında ehlileştirmeyi başarmıştır. Dev dalganın kucağında son sürat ilerlerken çekilen fotoğrafı Surfer dergisinin kapağına çıktığında o artık ünlü bir “çocuk”tur.

Kısa hayatı boyunca pek çok sportif başarının yanı sıra, insanların büyük sempatisini de kazanan Jay’i sörfle tanıştıran Özel Güçler’de görevli bir Yeşil Bereli olan babası tanıştırmıştı. Babasını erken kaybeden Jay yetenekleriyle sahilde iyi bir sörfçü olarak nam salsa da, büyük bir sörfçü haline gelmek için ona ağabeylik da yapacak bir dostunun, usta sörfçü Frosty Hesson yardımını alması gerekti. Jay sıkı bir fiziksel ve mental eğitimin ardından Mavericks’e hazır hale geldi. Sörfün dışında her türlü adrenalin salgılatan maceralı uğraşın içinde olan, sınırlarını her daim zorlayan Jay nedense çok fazla yaşamayacağını hissettiğini söylerdi. Nitekim 2001 yılında 23. yaşgününün bir gün öncesinde Maldivler’de serbest dalış yapmak için girdiği sudan bir daha çıkamadı. Cesedi aynı günün gecesinde bulunabildi.

Curtis Hanson ve Michael Apted’ın yönettiği 2012 tarihli Dalgaların Peşinde filminde Jay’i Jonny Weston, Hesson’ı ise Gerard Butler canlandırıyor. Film, gözalıcı görüntüleri, bir hikayeyi ilginç kılacak tüm unsurları içeren senryosuyla keyifle seyredilebiliyor. Özel Seçenekler’de yer alan belgeseller de Jay’in çevresinde yarattığı güzel etkiyi anlayabilmemiz açısından önemli.