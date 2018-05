Doksanlı yılların ünlü rock gruplarından The Cranberries‘in İrlandalı solisti Dolores O’Riordan‘ı da erken bir veda ile 46 yaşında ebediyete uğurladık; gök kubbedeki hoş sedası ise daima kulaklarımızda…

İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Dolores Mary Eileen O’Riordan Burton, kısa süren hayatını ürettiği onlarca sevilen şarkıyla taçlandırdı. Şarkılarını yazmaya henüz 12 yaşındayken başlayan Dolores, solist ilanına başvurarak dahil olduğu The Cranberries’in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başrol üstlendikten sonra aniden aramızdan ayrıldı.

Ölüm onu stüdyo kayıtları için bulunduğu Londra’da bir otel odasında yakaladı. Oysa daha 20 Aralık’ta grubun Facebook sayfasından attığı mesajda “Herkese selamlar. İyi hissediyorum. Aylar sonra ilk konserime haftasonu New York’taki Billboard Yılbaşı partisinde çıktım. Çok keyif aldım. Tüm hayranlarımıza mutlu Noeller” yazmıştı. Ölmeden bir gece önce ise Eleven Seven Music’in sahibi Dan Waite’e bıraktığı sesli mesajda, Bad Wolves adlı rock grubunun Zombie uyarlamasını çok sevdiğini belirtmişti.

Duyarlılığı ve politik söylemiyle tanınan O’Riordan‘ın küçük yaşta uğradığı cinsel istismarın travmatik izlerini hayatı boyunca taşıdı. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca istismara maruz kalan sanatçı, sonraki yıllarda bu durumla başa çıkmak için bir çeşit yeme bozukluğu olan anoreksiya geliştirdiğini itiraf etmişti. 2013’te intihara teşebbüs eden Riordan, 20 yıllık eşi ve üç çocuğunun babası , Duran Duran’ın menajeri Don Burton’dan 2014’de ayrılmıştı. Dolores‘e 2015’te bipolar teşhisi konmuştu.

Ölümünden birkaç ay önce, geçmeyen sırt ağrıları yüzünden Avrupa ve Kuzey Amerika turnelerini iptal etmek zorunda kalan solistin ölüm nedeni hakkında çok şey yazılıp çizildi. Acaba intihar mı etti? Depresyondan mı öldü? Hayatını çocukluğunda yaşadığı cinsel istismar mı bitirdi? Bu ve bunun gibi pek çok soru soruldu. Bu yazı yazıldığı sıralarda, resmi ölüm nedeni toksikoloji raporu çıkmadığından henüz açıklanmamıştı ancak ölümüne yatağının yanında bulunan ağrı kesici hapların neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyordu.

Bana sorarsanız bazılarının merakını gidermek dışında, Dolores‘in nasıl öldüğünün zerre kadar önemi yok. İntihar ettiyse bir şey fark der mi? Onu daha mı az seveceğiz? Arkasında bıraktığı onca müzikseveri, hayranlarını geçin bir kalem, “hayatımın aşkını kaybettim” diyen erkek arkadaşı Ole Koretsky ya da annesiz kalan üç çocuğu daha mı az üzülecek? Onu daha mı az özleyecekler?

Kesin olan tek şey onun içimize işleyen sesiyle bir daha şarkı söyleyemeyeceği. Ecel geldiyse bağ ağrısı bahane derler, hiç duydunuz mu bilmem… Dolores O’Riordan‘ın ölümüyle birlikte doksanlı yılların gençlerinin hayatında da bir şeyler öldü, bir devir kapandı sanki. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Dolores‘in şarkısında dediği gibi, ‘Burası Hollywood değil’ ve neredeyse hiç kimse filmlerdeki özenilen hayatları yaşamıyor. Çünkü biz büyüdük ve kirlendi dünya…

Sevilen şarkıların hikayeleri:

* Dreams: The Cranberries’in ilk büyük hitinin Linger olmasına karşın, aslında grubun Everybody Else is Doing It, So Why Can’t We? albümünden çıkan ilk single, Dreams idi.

* Linger: Dolores, gece kulübünde kendisiyle dans edip onu öpen adamın başka bir gece yanından geçip arkadaşıyla dans etmek istemesiyle yıkılır. Aradan yıllar geçtikten sonra, “17 yaşındayken her şey çok dramatik, bu yüzden şarkıyı ona yazdım,” dediği Linger, sanatçının Madonna adlı gece kulübünde tattığı ilk öpücüğün hikayesini anlatır.

* Zombi: Grubun 1994’de çıkardığı No Need To Argue albümünün hit parçası, “Kafanda çığlık çığlığa bağırıyorlar,” diye haykırdığı ‘Zombi’yi 20 Mart 1993’de gerçekleşen bombalı IRA saldırısında, üç yaşındaki Jonathan Ball ile on iki yaşındaki Tim Parry’nin ölümü üzerine yazmıştır, Dolores. Sanatçının ölümüne kadar bu şarkının oğlu Tim ve Jonathan için yazıldığını bilmeyen Colin Parry, Dolores O’Riordan’a teşekkür etmiştir.

* Hollywood: Dolores 1996’da Detroit’te Hollywood’u söylemeden önce: “Çimler diğer tarafta her zaman daha yeşil görünüyor, ancak oraya vardığınızda, belki de geldiğiniz yere geri dönmek istiyorsunuz,” diye konuşmuştu. Grubun davulcusu Fergal Lawler ise 2002’de Hot Press’e verdiği röportajda bu şarkının hikayesini şöyle anlatmıştı: “Sanırım, 17 – 18 yaşındayken bir grupta olduğunuzu hayal ederseniz, gerçekten başarılı olduğunuzu düşünürsünüz. Oysa 96’da durmaksızın turneye çıkalı altı yıl olmuştu. Sonra da vaktimizi kayıt veya yazmaya harcadık, sonra da tanıtıma. Geçen altı yılda doğru dürüst tatil bile yapamadık. Bence her şeyin beklediğimiz gibi çıkmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradımıştık ve çok da mutlu sayılmazdık. Bu şarkı da öyle; Hollywood’un bütün efsanesinin efsane oluşundan geliyor.”

* Salvation: The Cranberries’in üçüncü stüdyo albümünde yer alan bu şarkı, Dolores’in hayranlarına uyuşturucudan uzak durun demesinin en güzel yollarından biridir.

* Delilah: Dolores O’Riordan’ın hamileyken kocasını barda sarışın bir kadınla görmesi üzerine yazdığı Delilah şarkısı, grubun 19 Nisan 1999’da yayımlanan dördüncü albümü Bury The Hatchet’ta yer almaktadır. Delilah, erkekleri sevgililerinden veya eşlerinden uzaklaştırmaya çalışan kadın anlamına gelir.