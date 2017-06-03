AY IŞIĞI

8 dalda Oscar’a aday gösterilen ve En İyi Film, Yardımcı Erkek Oyuncu ve Uyarlama Senaryo dallarında ödüle uzanan Ay Işığı (Moonlight), aldığı ödüller kadar törende yaşanan yanlış anons skandalıyla da uzun süre gündemde kaldı. 2016 tarihli en iyi filmlerden birini DVD’de keşfetme fırsatını kaçırmayın.

Hem siyahi hem eşcinsel hem de fakir ve uyuşturucuyla haşır neşir mahallelerde büyümüş bir adamın yaşamından üç kesit izleten Ay Işığı; karakterinin kişiliğinin oluşmasındaki kilit olayları sıralarken devamlılıkla ya da yumuşak geçişlerle ilgilenmiyor. Her ne kadar azınlığın da azınlığı bir insanın hikayesi gibi dursa da aslında herkese dokunan, herkesi ilgilendiren ve yeryüzünü paylaştığımız insan denen canlıları anlamaya çalışmamızı salık veren olağanüstü etkileyici bir iş var karşımızda.

Özel Seçenekler: Moonlight Üzerine (20’41”) detaylı bir standart yapım belgeseli. Yapım Süreci (2’19”) filmin geçtiği coğrafyayı tanımlıyor. Müzik Üzerine (2’01”) filmin müziklerinin kaynağını irdeliyor. Biz Bir Aileyiz (2’12”) üç oyuncunun ağzından karakteri tanımlıyor. Chiron Karakteri Üzerine (2’28”) karakteri birden fazla oyuncunun canlandırması sürecini konu ediyor.

Ne yazık ki eklerde Türkçe ya da İngilizce altyazı bulunmuyor. Filmde Türkçe altyazı mevcut. Ayrıca özel karton giydirme ve Türkçe menü var.

Ay Işığı (Moonlight)

Yönetmen: Barry Jenkins

Senaryo: Barry Jenkins

Oyuncular: Mahershala Ali, Ashton Sanders, Alex R. Hibbert

2016 / ABD / 106 dk.

Şirket: Bir Film

LA LA LAND

14 dalda Oscar’a aday gösterilen ve 7’sini kucaklayıp, birini Moonlight’ın kazandığı ortaya çıkınca 6’sıyla eve dönen La La Land; Hollywood’un çok sevdiği müzikal türünde, iflah olmaz romantiklere hitap eden, “nerde o eski tatlar” cümlesi üstüne kurulu bir yönetmen fantezisi. 32 yaş 38 günlükken kazandığı Oscar ile En İyi Yönetmen dalında ödüllendirilmiş en genç isim olup tarihe geçen Damien Chazelle, ikinci uzun metrajı Whiplash ile adını duyurmuştu. İşini büyük bir tutkuyla yaptığı her hareketinden belli olan sinemacının filmleri, kendinizi kollarına bırakabildiğiniz ölçüde etkileyici.

La La Land iki saati aşkın süreye sahip bir müzikal olmasına rağmen akılda kalıcı tek şarkı, hatta tek melodiye tutunuyor. Sinema tarihinin önemli müzikalleri düşünülünce, yetersiz bir sayı bu. Öte yandan melodi o kadar güçlü ki, izleyen herkesin hafızasına kazındı bile. İki başrol oyuncusunun karizması, Emma Stone’un yeteneği ve Damien Chazelle’in perdeden taşan tutkusu da eklenince, keyif almamak zorlaşıyor. Ne var ki; küvetten taşarken bakması güzel bir köpük banyosu gibi film, süre bitince balonlar patlıyor ve geriye açıkçası pek bir şey kalmıyor. Tadını çıkarın fakat bilmem kaç Oscar’lı oluşunu Oscar dinamikleriyle açıklamanın ötesinde sorgulamalara girmeyin.

Özel Seçenekler: Özel karton giydirme, fotoğraf galerisi, filmin fragmanı ve Türkçe altyazı mevcut.

La La Land

Yönetmen: Damien Chazelle

Senaryo: Damien Chazelle

Oyuncular: Emma Stone, Ryan Gosling

2016 / ABD / 122 dk.

Şirket: Bir Film (The Moments Entertainment)