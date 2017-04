En iyileri seçmek her zaman zordur; özellikle de binlerce filmlik bir ülke sinemasını on gibi oldukça kısıtlayıcı bir sayıya indirgemek gerektiğinde zorluk katsayısı iyice artar. Listenin dışında kalanların yarattığı burukluklar, kişisel zevkleri temsil etmek için listeye sızan imza filmlerin getirdiği mutluluklar derken iş biraz oyuna biraz da “kişisel hafızaya not düşmeye” dönüşür; biz de, yakın dönemde yapılan geniş katılımlı sorgulamadan ilham alarak, küçük çaplı bir “Türkiye sinemasının en iyi on filmi” dosyası hazırladık. Belli başlı filmler, her zamanki gibi, listelere damga vururken yazarların sinemaya baktığı noktayı temsil eden birkaç sürpriz film ise listeye renk kattı; top bizden çıktı, takdir sizindir artık:

BARIŞ TOKER

1-Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)

(Gerisi sırasız)

Arabesk (1988)

Masumiyet (1997)

Tabutta Rövaşata (1996)

Kış Uykusu (2014)

Alın Yazısı (1972)

Sevmek Zamanı (1965)

Yol (1982)

Eşkıya (1996)

Susuz Yaz (1963)

GÖKHAN GÖK

(Sırasız)

Gurbet Kuşları (1964)

Susuz Yaz (1964)

Ah Güzel İstanbul (1966)

Umut (1970)

Gelin (1973)

Yol (1981)

Muhsin Bey (1986)

Anayurt Oteli (1987)

Kader (2006)

Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)

GÜZİN TEKEŞ

1.Kibar Feyzo

2.Masumiyet

3.Yol

4.Bir Zamanlar Anadolu’da

5.Sevmek Zamanı

6.Anayurt Oteli

7.Muhsin Bey

8.İsyan

9.Değirmen

10.Zübük

HAKTAN KAAN İÇEL

1.Muhsin Bey

2.Anayurt Oteli

3.Eşkiya

4.Akrebin Yolculuğu

5.Kozmos

6.Kış Uykusu

7.Canım Kardeşim

8.Neşeli Günler

9.Tabutta Röveşata

10.Sarmaşık

HALİL İBRAHİM SAĞLAM

1.Bir Zamanlar Anadolu’da

2.Sevmek Zamanı

3.Umut

4.Vesikalı Yarim

5.Susuz Yaz

6.Anayurt Oteli

7.Kış Uykusu

8.Yol

9.Sürü

10.Duvara Karşı

MURAT KARAKUŞ

1.Vizontele

2.Kaç Para Kaç

3.Bir Zamanlar Anadolu’da

4.Muhsin Bey

5.Kader / Masumiyet

6.Her Sey Çok Güzel Olacak

7.Mustafa Hakkında Her şey

8.Eşkiya

9.Kış Uykusu

10.Sevmek Zamanı

MANOLYA AKDEMİR

(Sırasız)

Susuz Yaz

Eşkıya

Sevmek Zamanı

Kış Uykusu

Her Şey Çok Güzel Olacak

Muhsin Bey

Tepenin Ardı

Anayurt Oteli

Bir Zamanlar Anadolu’da

Yol

ONUR KIRŞAVOĞLU

1.Muhsin Bey

2.Bir Zamanlar Anadolu’da

3.Umut

4.Anayurt Oteli

5.Kibar Feyzo

6.Canım Kardeşim

7.Faize Hücum

8.Sevmek Zamanı

9.Uzak

10.Bal

SU BAHADIR

(Sırasız)

Muhsin Bey

Kış Uykusu

Kosmos

Bizim Büyük Çaresizliğimiz

Anayurt Oteli

Tabutta Rövaşata

Bir Adam Yaratmak

Ağır Roman

Yol

Abluka

UTKU ÖGETÜRK

(Sırasız)

Otobüs

Susuz Yaz

Canım Kardeşim

Umut

Yol

Muhsin Bey

Arabesk

Eşkıya

Vizontele

Sevmek Zamanı

