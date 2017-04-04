En iyileri seçmek her zaman zordur; özellikle de binlerce filmlik bir ülke sinemasını on gibi oldukça kısıtlayıcı bir sayıya indirgemek gerektiğinde zorluk katsayısı iyice artar. Listenin dışında kalanların yarattığı burukluklar, kişisel zevkleri temsil etmek için listeye sızan imza filmlerin getirdiği mutluluklar derken iş biraz oyuna biraz da “kişisel hafızaya not düşmeye” dönüşür; biz de, yakın dönemde yapılan geniş katılımlı sorgulamadan ilham alarak, küçük çaplı bir “Türkiye sinemasının en iyi on filmi” dosyası hazırladık. Belli başlı filmler, her zamanki gibi, listelere damga vururken yazarların sinemaya baktığı noktayı temsil eden birkaç sürpriz film ise listeye renk kattı; top bizden çıktı, takdir sizindir artık:
BARIŞ TOKER
1-Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)
(Gerisi sırasız)
Arabesk (1988)
Masumiyet (1997)
Tabutta Rövaşata (1996)
Kış Uykusu (2014)
Alın Yazısı (1972)
Sevmek Zamanı (1965)
Yol (1982)
Eşkıya (1996)
Susuz Yaz (1963)
GÖKHAN GÖK
(Sırasız)
Gurbet Kuşları (1964)
Susuz Yaz (1964)
Ah Güzel İstanbul (1966)
Umut (1970)
Gelin (1973)
Yol (1981)
Muhsin Bey (1986)
Anayurt Oteli (1987)
Kader (2006)
Bir Zamanlar Anadolu’da (2011)
GÜZİN TEKEŞ
1.Kibar Feyzo
2.Masumiyet
3.Yol
4.Bir Zamanlar Anadolu’da
5.Sevmek Zamanı
6.Anayurt Oteli
7.Muhsin Bey
8.İsyan
9.Değirmen
10.Zübük
HAKTAN KAAN İÇEL
1.Muhsin Bey
2.Anayurt Oteli
3.Eşkiya
4.Akrebin Yolculuğu
5.Kozmos
6.Kış Uykusu
7.Canım Kardeşim
8.Neşeli Günler
9.Tabutta Röveşata
10.Sarmaşık
HALİL İBRAHİM SAĞLAM
1.Bir Zamanlar Anadolu’da
2.Sevmek Zamanı
3.Umut
4.Vesikalı Yarim
5.Susuz Yaz
6.Anayurt Oteli
7.Kış Uykusu
8.Yol
9.Sürü
10.Duvara Karşı
MURAT KARAKUŞ
1.Vizontele
2.Kaç Para Kaç
3.Bir Zamanlar Anadolu’da
4.Muhsin Bey
5.Kader / Masumiyet
6.Her Sey Çok Güzel Olacak
7.Mustafa Hakkında Her şey
8.Eşkiya
9.Kış Uykusu
10.Sevmek Zamanı
MANOLYA AKDEMİR
(Sırasız)
Susuz Yaz
Eşkıya
Sevmek Zamanı
Kış Uykusu
Her Şey Çok Güzel Olacak
Muhsin Bey
Tepenin Ardı
Anayurt Oteli
Bir Zamanlar Anadolu’da
Yol
ONUR KIRŞAVOĞLU
1.Muhsin Bey
2.Bir Zamanlar Anadolu’da
3.Umut
4.Anayurt Oteli
5.Kibar Feyzo
6.Canım Kardeşim
7.Faize Hücum
8.Sevmek Zamanı
9.Uzak
10.Bal
SU BAHADIR
(Sırasız)
Muhsin Bey
Kış Uykusu
Kosmos
Bizim Büyük Çaresizliğimiz
Anayurt Oteli
Tabutta Rövaşata
Bir Adam Yaratmak
Ağır Roman
Yol
Abluka
UTKU ÖGETÜRK
(Sırasız)
Otobüs
Susuz Yaz
Canım Kardeşim
Umut
Yol
Muhsin Bey
Arabesk
Eşkıya
Vizontele
Sevmek Zamanı