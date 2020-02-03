Topağacı’nda yeni yapılan bir apartmanın altına, tam olarak MOC’un sağına konumlanan Gasto Street & Local Food adından da anlaşılacağı gibi yerel sokak lezzetlerini şık bir ortamda, şeflerin elinden tadabileceğiniz yeni bir restoran. Menü kırmızı et ağırlıklı olduğundan kahvaltısını denemeye karar verdik ve bir perşembe sabahı rezervasyon yaptırarak gittik. Mekân şimdilik, en azından gündüz saatlerinde sakin. Üç kişi, iki buçuk saat oturduk ve ancak kalkmamıza yakın bir masa daha doldu yani sessiz, sakin ve kaliteli müzik eşliğinde keyifle vakit geçirebildik.

Nişantaşı’nda kahvaltı deyince genelde tek kişilik tabaklar ve yanında içilen, ekstra ücretli çay/kahve gelir akla. Mekanlar ufaktır, masalar dar ve dip dibedir, çoğu yerde siparişi alan kişi tezgâhın arkasına geçip basit formül tabaklar hazırlar. Amaç kaliteli malzemelerle ayaküstü doyup etrafa bakınmak ya da muhitteki tanıdıklarla buluşmaktır. Neyse ki Gasto bir klon değil, şef restoranı. Sabah 10:00’da gittiğimizde mutfakta yaklaşık beş kişilik profesyonel ekip hazır bekliyordu, müşteri olsun ya da olmasın. Tüm yiyeceklerimiz siparişin ardından hazırlandı. Vejetaryen olduğumuz için kuru et, sucuk vb. ürünler çıkarılıp yerine istediğimiz malzemeler, ekstra ücret talep edilmeden eklendi ve makul sürede servis edildi. Bugüne dek gittiğimiz mekanlar sucuğu çıkarıp kalanını aynı şekilde servis etmekle yetinirken Gasto’da sucuklu yumurta yerine bol taze yeşillikli çırpılmış yumurta geldi mesela, harikaydı.

Menüdeki kahvaltı tabağı 2/3 kişilik diye sunuluyor ve sınırsız çayla 150₺. İki kişi için yüksek görünebilir rakam fakat üç kişi için normal. Kütüğün üstünde servis edilen ve şaraba da yakışacak sert peynirlere avokado, domates çeşitleri, kendi yaptıkları süt reçeli gibi tatlılar ve zeytinler eşlik ediyor. Ekmek sepetindeyse taze simit, ekşi mayalı ekmekler ve çok lezzetli bir kruvasan var. Çay bardakları şık, tertemiz ve ilk servisin ardından döküm demlik masaya konuyor. Biz demlikteki çayı ılık bulduğumuzdan her seferinde mutfaktan taze çay getirdiler ve bunu biz istemeden yaptılar, kendileri teklif ettiler. Garsonumuz ilk andan son ana kadar kibar ve ilgiliydi, hep başımızda bekledi. Bir ara utanıp “siz rahat edin, biz gerekirse sesleniriz” dedik. O kadar iyiydi hizmet.

Kahvaltı tabağı dışında iki ekstra söyledik. Poşe yumurtalı menemen ilk kez rastladığım bir buluş oldu. Menemenin yumurta dışındaki malzemelerini hazırlayıp üstüne iki poşe yumurta koymuşlar, böylece yumurta masada dokunduğunuz anda diğer malzemelere karışıyor. İki dilim kızarmış ekmekle servis edilen menemen harikaydı. Avokadolu poşe yumurta da kocaman ekşi mayalı ekmek üstüne bol avokadolu sos ve iki yumurtayla servis ediliyor. Bu bile tek başına bir kişiyi doyuracak kadar büyük ve lezzetliydi. Açıkçası yeşil zeytinin acılığı dışında yediklerimizin hiçbirine bahane bulamadık.

Sonuç olarak; Gasto kahvaltısı mutlaka denenmesi gereken şık ve kaliteli hizmet sunan bir yeni mekân. Tavsiye ediyorum.

Teşvikiye Mahallesi Şakayık Sokak 2/A 34365 Şişli İstanbul, Türkiye