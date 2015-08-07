Savaş filmleri, sinema tarihinin çok büyük bir parçasını oluşturuyor. Bu parça her geçen gün de büyüyerek yoluna devam etmekte: Vietnam, Kore, Amerikan İç Savaşı, El Salvador ve son dönemde Irak… Fakat II. Dünya Savaşı, bu sayageldiğmiz savaşlar içinde sakladığı hikayeler bakımından en cazibe oluşturanı. Bu nedenle de II. Dünya Savaşı hakkında filmler, her zaman daha çok öne çıkıyor, izleniyor ve tartışma konusu oluyorlar. Bu listemizde, savaş filmlerinin alt-kategorisi II. Dünya Savaşı filmlerine odaklandık ve sağlam bir seçki ortaya koymaya çalıştık.
#1 Schindler’in Listesi (Schindler’s List, Steven Spielberg, 1993)
Hollywood’un dahi çocuğundan ters köşe bir film! Kim derdi ki, E.T. ve Jaws gibi popcorn filmlerle öne çıkan (o zamanlar) Steven Spielberg çıkacak ve ‘son büyük’ II. Dünya Savaşı filmini sinema tarihine armağan edecek. Katliamın tam ortasında, bir iş adamının çıkıp sahte evraklar düzenleyerek Auschwitz cehenneminden insanlığı koruma girişimini konu alan Schindler’in Listesi, siyah-beyaz görüntü çalışmasıyla savaşın tüm soğukluğunu iliklerimize dek hissettiriyordu.
Schindler’in Listesi (Schindler’s List)
#2 The Dirty Dozen (Robert Aldric, 1967)
1944 yılında işgal altındaki Fransa’dayız; patlayıcı uzmanı, dövüş sanatları ustası, suikastçı vb. tehlikeli adamlarından oluşan bir asker birliği, 200 adet Nazi’yi öldürmek zorunda! Üstelik liderleri de ne idüğü belirsiz herifin teki! İkili oyunlar, alt-üst gerilimleri, ahlaki çürümüşlük gırla… Peki, görev tamamlanabilecek mi? Robert Aldric’in tam anlamıyla onikiden vurduğu bir savaş denemesi bu! İzlemeyen pişman olur!
#3 49th Parallel (Michael Powell & Emerich Pressburger, 1941)
Kanada’da St. Lawrence Körfezi’nde batan bir Alman denizaltısından kurtulanların Amerika’ya kaçmasını anlatan bir savaş aksiyonu çeşitlemesi. Filmin yapım tarihini yanlış okumadınız; hali hazırda savaş devam ederken çekilmiş bir film 49th Parallel. Powell & Pressburger’in, sinema tarihinin ilk II. Dünya Savaşı filmini, bir aksiyon hikayesini faşizm karşıtı bir kılıfa geçirmek suretiyle ortaya koymaları da tarihin ironisi olsa gerek.
Şeref Madalyası (Cross of Iron)
4# Şeref Madalyası (Cross of Iron, Sam Peckinpah, 1977)
Gelmiş geçmiş en sert II. Dünya Savaşı filmlerin birinin, ‘şiddetin maestrosu’ Sam Peckinpah’dan başkasına ait olması düşünülemezdi zaten! 1943 yılında, karlarla kaplı Rus cehpesinde köşeye sıkıştırılmış bir Alman birliğinin hikayesini anlatan Şeref Madalyası, güç dengelerinin nasıl bir anda değiştiğini gözler önüne seren etkileyici bir çalışma. Her Peckinpah filmi gibi, nadide bir sanat eseri, mutlaka görülmeli!
5# Tora! Tora! Tora! (Richard Fleischer, 1970)
Pearl Harbour saldırısı sonucunda Amerika’nın savaşa girişini anlatan Tora! Tora! Tora!, objektif bakış açısıyla dikkat çeken bir yapım. Zaten, filmde Japon tarafının hikayesi de Toshio Masuda ve Kinji Fukasaku’nun yönetimiyle filme aktarılmış. Sinema tarihinin en iyi bombalama sahnelerinden birini barındıran film, incelikli senaryosu ve üstün yönetimiyle en iyi II. Dünya Savaşı filmleri arasında kendine hatırı sayılır bir yer edinmiş durumda.
Tora! Tora! Tora!
#6 Stalingrad (Joseph Vismaier, 1992)
Adından da anlaşılacağı üzere efsanevi Stalingrad savunması filmlerinden biri karşımızdaki. Stalingrad’ın dondurucu soğuğunda, düşmanın önünde diz çökmeye hazırlanan Alman piyadelerinin hikayesini kimse Joseph Vismaier kadar etkileyici anlatamadı. Alman piyade birliği karşı karşıya olduğu bu ölümcül ikilemi nasıl aşacak; ileri doğru mu ölüme yürüyecekler, yoksa geri dönüp mü ölümü kucaklayacaklar? Aşağı tükürsen Hitler, yukarı tükürsen Stalin!
#7 Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates, Jean-Jacques Annaud, 2001)
Bir Stalingrad savunması filmi daha! Epiğe özel bir ilgi duyan, bu filmlerde bazen hedefi tutturan, bazense karavana atan Jean-Jacques Annaud’un imzasını taşıyan Kapıdaki Düşman, savunma sırasında sıkışmış bir alanda karşı karşıya gelen biri Alman, diğeri Rus iki keskin nişancısının çekişmeli hikayesinden güç alıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, aynı zamanda aşkı da çok iyi betimleyen bir yapıt. Tetiğin ucundaki kanlı eller, aşkla temizleniyor. Bir epikte olması gereken herşey bu filmde mevcut!
Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates)
#8 Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981)
Her ne kadar listeyi cephede geçen II. Dünya Savaşı filmleri olarak daraltmaya çalışsak da, Das Boot’u listeye koymadan geçemeyeceğiz. Sonuçta denizaltı da cepheye dahil! 1941’de göreve çıkan Alman denizaltısı U-96’nın başına gelenleri anlatan bu klostrofobik film, bugüne kadar gördüğümüz en gerilimli atmosferlerden birine sahip. Petersen, bizi Atlantik’in dibinde akıllara durgunluk veren bir hikayeye çağırıyor. Bu çağrıya kulak vermemek mümkün mü?
#9 The Cockleshell Heroes (José Ferrer, 1955)
Listenin sürprizine geldi sıra! Öyle ortalarda pek ismini göremeyeceğiniz The Cockleshell Heroes; 1942 yılında İngiliz donanmasına ait bir birimin, Alman savaş gemilerine kayıkla yaklaşıp mayın yerleştirmesini konu alıyor. Biraz macera tarafı ağır bassa da, bu ölüm kalım mücadelesi, savaşın hiddetini son kertesine dek duyumsatmayı başarıyor. Trevor Howard’ın olağanüstü arıza kompozisyonuysa işin cabası!
Das Boot
#10 The Colditz Story (Guy Hamilton, 1955)
Nazilerin “bad boys” olarak adlandırdıkları, toplama kamplarında zapt edilemeyen esileri attıkları hapisanelerden biri olan Colditz’de geçen bir ‘hapishaneden kaçış’ hikayesi bu. John Mills ve Eric Portman’ın devleştiği, sonrasında TV dizisine ve oyuna da çevrilen film, dört dörtlük dramatizasyonuyla parmak ısırtıyor!
Son Not: Klasikleşen eserlere yer vermek amacıyla sinema tarihinin son dönemini biraz göz ardı etmeyi yeğledik. Yelpazeyi ‘cehpede geçen’ filmlere kadar daraltsak da, yukarıda gördüğünüz gibi birkaç istisnada bulunduk. II. Dünya Savaşı filmleri saymakla bitmeyecek kadar çok… Bununla birlikte; 350 saatlik Claude Lanzmann belgeseli Shoah‘ı listeye belgesel türüne ait olduğu için almadık; Polanski’nin Pianist’ini ve Er Ryan’ı Kurtarmak’ı (Saving Private Ryan) yine yukarıdaki fimlerin bu iki filmden daha iyi olduklarını düşündüğümüz için es geçtik; Catch 44 ve Dr. Strangelove’ı ise savaşı daha çok mizahi bir dille ele aldıkları için listedışı bıraktık.
Bana kalırsa listeye dahil edilmesi gereken iki yapım var:
-Japon yapımı “İnsan Manzaraları” üçlemesi.
-“Gel ve Gör” adlı SSCB filmi.
Bence listeye girmeyi hakeden bir diğer film “piyanist”
Er ryan ı kurtarmak nerde ?
Filmler güzel, “stalingrad” ve “Schindler’in Listesi” bu sunmuş olduğunuz listedeki en güzel iki film,Ancak, birisi bana ikinci dünya savaşına dair en iyi 10 listesi yap dese… inanın bu iki film (stalingrad ve Schindler’in Listesi) bile benim ilk 10’uma giremez,yaklaşık 200’e yakın ikinci dünya savaşı filmi izledim ve bu izlediğim bir birinden güzel filmler içinde hele hele ilk 10 listesi yapmak akla zarar diye düşünüyorum,Ayrıca rus filmlerinden izlene bilecek tek harika film “Brest kalesi” dir,ruslar diğer filmlerinde bu işi bir türlü başaramadılar ,keza ingilizler aynı şekilde,yine en iyi yapımlar alman ve amerikan ve hatta holokost filmlerdir,size önerim ikinci dünya savaşına dair tüm filmleri izleyip tekrar listeyi gözden geçirin.çünkü hakikaten bu anlamda birbirinden güzel ve kaliteli çok film var,hele hele en başı çekebilecek çok sayıda filmler var.
sayın sinemacı hocam bi listede siz yapsanızda izlesek ya 200 film demişsiniz valla 10 15den fazla bulamadım ben
sayın efe;
ikinci dünya savaşına dair çok sayıda filmler çekilmiştir,
ben 200’e yakınını evet izledim,aslında çekilen film sayısı 200 den de çok çok fazla, ancak bunların tabi ki bir çoğunun türkçe alt yazı ya da dublajı yoktur,bir kısmıda izlemeye değmeyecek filmlerdir, siz 10 ya da 15 film bulabildim demişsiniz ,inanın o kadar harika ve çok sayıda 2. dünya savaşına ilişkin filmler var ki bunların isimlerini daha sonra buradan yazacağım,ancak siz bahsettiğiniz 10 – 15 filmi buradan bana yazın ki ,ben de onun dışındakileri size aktarayım.
Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bana en “sevmediğin” 2. dünya savaşı filmleri hangisidir diye sorulsa Bu listedeki filmlerin en az 5’i girerdi. Cross of Iron ve Das Boot filmleri ise sevdiğim ilk 20 filme girebilir. Tora tora tora ise ilk 10’a kesin girerdi…
Kusura bakılmasın ama Guns of Navarone ve A Bridge Too Far filmlerinin girmediği 2. dünya savaşı listesine ben 2. dünya savaşı listesi demem :)
BİRİNCİ Das Boot’tur beyler, gerisi hikaye.
Piyanistsiz bir 2. Dünya filmleri listesini bende düşünemiyorum malesef. Kapıdaki düşman, Stalingrad benimde favori filmlerimden bazıları ama listeye ekleme yapmak gerekirse , Piyanist , Büyük kaçış , operasyon valkyrie, Fury , Sivastopol Savaşı , Çöküş , En uzun gün gibi daha ekleyeceğim onca film mevcut. en güzel yerine izlemeyenler için 10 adet 2.dünya savaşı filmi yazsanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
İlk 10’um
1- Ningen no jôken 1-2-3 (1959-60-61) Masaki Kobayashi
2- Un condamné à mort s’est échappé ou Le vent souffle où il veut (1956) Robert Bresson
3- Ivanovo detstvo (1962) Andrei Tarkowsky
4- Roma città aperta (1945) Roberto Rosselini
5- A Matter of Life and Death (1946) Michael Powell
6- Au revoir les enfants (1987) Louis Malle
7- Letyat zhuravli (1957) Mikhail Kalatzov
8- Stalag 17 (1953) Billy Wilder
9- The Great Escape (1963) John Sturges
10- Idi i smotri (1985) Elem Klimov
1990 sonrası için seçimim;
Underground (1995) Emir Kusturika
Komedi Seçimim
Great Dictator (1940) Charlie Chaplin)
Michael Curtis’in Casablanca (1942) ve David Lean’in Bridge on the River Kwai (1957) popüler klasiklerini de eklenesi…
Dizi olarak “Band of Brothers” düşünülebilir…
Sonradan aklıma geliveren ve unutulması yazık olacak filmler gelince 2. bir liste yapmayı uygun buldum.
1- Két félidö a pokolban (1963) Zoltan Fabri
2- Hiroshima mon amour (1959) Alain Resnais
3- O thiasos (1975) Theo Algelopoulos
4- Nobi (1959) Kon Ichikawa
5- Popiól i diament (1958) Anrej Wajda
6- Lifeboat (1944) Alfred Hithcock
7- Ostre sledované vlaky (1966) Jiri Menzel
8- Kanal (1957) Andrej Wajda
9- Jeux interdits (1952) Rene Clement
10- Sophie’s Choice (1982) Alan J. Pakula
Yine 90 Sonrası Seçimim;
Europa (1991) Lars Von Trier
Popüler Klasikler için From Here to Eternity (1953) Fred Zinneman ve Last Emperor (1987) Bernardo Bertollci
* Umarım unuttuğum kalmamıştır bu kez :) Varsa affola…
Schindler’in Listesi dışında Gelmiş Geçmiş En KÖTÜ 10 II. Dünya Savaşı Filmi olmalıymış..
Hayat Işığım (The Light Between Oceans)
Gelibolu (Gallipoli)
Ateşkes (Joyeux Noel)
Özgürlük Rüzgarı (The Wind that Shakes the Barley)
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on the Western Front)
İzlediğim tarihi savaş filmleri bunla. Bu içerikte https://paratic.com/en-iyi-tarihi-savas-filmleri/ en iyi tarihi ve savaş filmleri yer alıyor. Film önerisi arayanlar göz atmanızı öneririm.