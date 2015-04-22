Sevgili Okur, sanıyorum bu toplama ülkemizde bir ilk olacak. Bu toprakların yeşerttiği birbirinden kıymetli davulcuları mümkün mertebe yaş kategorilerine ayırarak incelemeye çalıştık. Serinin son halkası BABALAR önümüzdeki günlerde yayınlanacak ve aramızdan geçici süreyle ayrılmış bazı üstadları da içerecek. Şimdilik karşınızda kendi dönemlerinde söz sahibi sıradışı 20 davulcu…

Cenk Büker

BEBELER

1. Alen Konakoğlu

2. Arbak Dal

3. Kerem Kabadayı

4. Cevdet Erek

5. Ekin Cengizkan

6. Burak Gürpınar

7. Berke Can Özcan

8. Arıkan Sırakaya

9. Turgay Gülaydın

10. Mert Alkaya

ABİLER 1. Cem Aksel

2. Volkan Öktem

3. Turgut Alp Bekoğlu

4. Cengiz Baysal

5. Şenol Küçükyıldırım

6. Doğaç Titiz

7. Ferit Odman

8. Ateş Tezer

9. Murat Yeter

10. Aydın Karabulut

Listelerin oluşturulmasında bana destek veren sevgili davulcu dostlarım Evren Arasıl (Tik Tak, Şiva) ile Cenk Akkaya (Cenk Büker, Kupka) teşekkür ve sevgilerimi sunarım.