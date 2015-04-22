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Top Tenkonuk ninja

Sevgili Okur, sanıyorum bu toplama ülkemizde bir ilk olacak. Bu toprakların yeşerttiği birbirinden kıymetli davulcuları mümkün mertebe yaş kategorilerine ayırarak incelemeye çalıştık. Serinin son halkası BABALAR önümüzdeki günlerde yayınlanacak ve aramızdan geçici süreyle ayrılmış bazı üstadları da içerecek. Şimdilik karşınızda kendi dönemlerinde söz sahibi sıradışı 20 davulcu…

Cenk BükerCenk Büker

BEBELER

Alen Konakoğlu
1. Alen Konakoğlu
2. Arbak Dal
3. Kerem Kabadayı
4. Cevdet Erek
5. Ekin Cengizkan
6. Burak Gürpınar
7. Berke Can Özcan
8. Arıkan Sırakaya
9. Turgay Gülaydın
10. Mert Alkaya

Cem Aksel

ABİLER

1. Cem Aksel
2. Volkan Öktem
3. Turgut Alp Bekoğlu
4. Cengiz Baysal
5. Şenol Küçükyıldırım
6. Doğaç Titiz
7. Ferit Odman
8. Ateş Tezer
9. Murat Yeter
10. Aydın Karabulut

Listelerin oluşturulmasında bana destek veren sevgili davulcu dostlarım Evren Arasıl (Tik Tak, Şiva) ile Cenk Akkaya (Cenk Büker, Kupka) teşekkür ve sevgilerimi sunarım.

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17 YORUMLAR

  4. BABALAR LİSTESİNDE MUTLAKA ATİLLA ATALAY OLMALIDIR TÜRKİYEDE ONUN GİBİ TEKNİĞİNİ ÖZENLE GELİŞTİRMİŞ BİR DAVULCU DAHA YOKTUR

  8. Cevdet Erek’in Viyana sergisini tebrik ederim.
    ‘Cinejazz’ projemin müziklerini, bir de film çekimlerini
    birlikte yapmak isterim.
    Görüşmek üzere.
    Sevgilerle.
    Neslihan

  10. 10 DAVULCU ICINDE O YAZDIGIN ISIMLERDEN DAHA IYILERI VARDIR. AYIP OLUYOR. BENCE SACMA SAPAN SEYLER YAZMATIN BOYLE. AMA SIZIN GIBILERIN MUZIK BILGISI BUKADAR OLUR.