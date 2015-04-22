Sevgili Okur, sanıyorum bu toplama ülkemizde bir ilk olacak. Bu toprakların yeşerttiği birbirinden kıymetli davulcuları mümkün mertebe yaş kategorilerine ayırarak incelemeye çalıştık. Serinin son halkası BABALAR önümüzdeki günlerde yayınlanacak ve aramızdan geçici süreyle ayrılmış bazı üstadları da içerecek. Şimdilik karşınızda kendi dönemlerinde söz sahibi sıradışı 20 davulcu…
Cenk Büker
BEBELER
1. Alen Konakoğlu
2. Arbak Dal
3. Kerem Kabadayı
4. Cevdet Erek
5. Ekin Cengizkan
6. Burak Gürpınar
7. Berke Can Özcan
8. Arıkan Sırakaya
9. Turgay Gülaydın
10. Mert Alkaya
ABİLER
1. Cem Aksel
2. Volkan Öktem
3. Turgut Alp Bekoğlu
4. Cengiz Baysal
5. Şenol Küçükyıldırım
6. Doğaç Titiz
7. Ferit Odman
8. Ateş Tezer
9. Murat Yeter
10. Aydın Karabulut
Listelerin oluşturulmasında bana destek veren sevgili davulcu dostlarım Evren Arasıl (Tik Tak, Şiva) ile Cenk Akkaya (Cenk Büker, Kupka) teşekkür ve sevgilerimi sunarım.
bir kategori de ramazan davulcuları için açsan diyorum be cenk bükerim
şu sıralar bayağı bi kafa seviyolar zira..
sahtelerine dikkat yalnız
hadi kolay gelsin
bebelere mehmet demirdelen'i eklemek isterim
abilere de murat tümer olabilir
Merakla bekliyorum 'Babalar listesi'ni. Kolay gelsin
BABALAR LİSTESİNDE MUTLAKA ATİLLA ATALAY OLMALIDIR TÜRKİYEDE ONUN GİBİ TEKNİĞİNİ ÖZENLE GELİŞTİRMİŞ BİR DAVULCU DAHA YOKTUR
Gelmiş geçmiş en iyi davulcu Murat Yeter'dir. Jazz başka Pop başka o adam davul değil müzik çalıyor
Cevdet Erek’in caz, rock, klasik müzik kültürü
muhteşemdir.
Görüşmek üzere.
Sevgilerle.
Neslihan
Ferit Odman’ın da geleceği çok parlak,
destekliyorum.
Sevgilerle.
Neslihan
Cevdet Erek’in Viyana sergisini tebrik ederim.
‘Cinejazz’ projemin müziklerini, bir de film çekimlerini
birlikte yapmak isterim.
Görüşmek üzere.
Sevgilerle.
Neslihan
‘Cinejazz’da, aynı zamanda, Marilyn Monroe
filmlerinin şiirselliği hissediliyor bestelerde.
Görüşmek üzere.
Sevgilerle.
Neslihan
10 DAVULCU ICINDE O YAZDIGIN ISIMLERDEN DAHA IYILERI VARDIR. AYIP OLUYOR. BENCE SACMA SAPAN SEYLER YAZMATIN BOYLE. AMA SIZIN GIBILERIN MUZIK BILGISI BUKADAR OLUR.
Aykan İlkan nerde yahu!
Atilla Atalay , Hepsini Davul diye Çalar , Eklemek İsterim :)
Atilla Atalay davulu hayatına tercih eden bir müzik aşığıdır. sevgiler
degerlendirmeleryanlis.Gelmis gecmis eniyi davulcu bunlar degil
Kim?
Kenan.haliloglu.dinleyin.farki.gorun
bu en iyi davulcu meselesi kişiye göre değişir. bence bebelerde Burak gürpınarda bana göre ilk sırada :)