Hong Kong korku sinemasının en ucubik filmlerine imza atmış bir yönetmenin, Ho Meng-Hua’nın elinden çıkma, Shaw Biraderler sineması içerisinde oldukça farklı bir tema etrafında dönen 1975 tarihli The Flying Guillotine/Uçan Giyotin adlı film, 1978 yılında çekilen The Flying Gulliotine 2 adlı devam filmiyle birlikte bugünkü konumuzu oluşturuyor.

Tuğba Keleş

Uçan giyotin, gerçekliği şaibeli bir silah aslında. Ching Hanedanı zamanında imparatorun emriyle geliştirilen silah, zincirin ucuna bağlı bıçaklı bir başlığın, fırlatılmak suretiyle geçtiği kafayı koparmasıyla fantastiğin ötesine geçmiş. Daha önce The Master Of Flying Guillotine filmiyle dikkatimizi çeken silah, aslında ilk defa bu filmde karşımıza çıkıyor. Bundan daha önemli olan tek unsur ise filmde asıl başrolün kendisinde oluşu. İşte tam da bu nedenle yani tek bir silahın etrafında dönmesi dolayısıyla film, diğer intikam temelli film senaryolarından kendini ayırmayı başarıyor.

Aslında bir Shaw Biraderler filminde ‘başrol’ kelimesini kullanmak, komün halinde yaşayan oyuncular için pek doğru değil ama her filmde öne çıkan birkaç oyuncu olduğunu göz önüne alacak olursak, bu filmde başı, uçan giyotini tasarlayan rolünde, aynı zamanda Ho Meng-Hua’nın gözde oyuncularından Ku Feng ve söz konusu silahı kullanmakta uzmanlaşan Chen Kuan Tai’nın çektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Zalimliğiyle nam salmış Ching Hanedanı, Han’lara kök söktürmektedir. Hanlar da karşılık olarak, ellerine geçen her fırsatta isyan çıkarmaktadırlar. İmparator, kendisine haber getiren elçileri, yakayı ele vermeden öldürtmek amacıyla adamı Xin Kang’a (Ku Feng), ölümcül bir silah tasarlatır. Uçan giyotin adı verilen silahtan çok etkilenen imparator, kendi kafasının da birgün kopabileceği korkusunu, bu çok tehlikeli silah karşısında hissetmiştir ama olayı tamamen kendi tekeli altına almak için, Xin Kang’tan hemen bir tim kurmasını ve tüm adamlarını uçan giyotinle eğitmesini ister.

Timin genç elemanlarından Chen Kuan-Tai’nin canlandırdığı Ma Teng ve Wai Wang’ın canlandırdığı Ah Kun, ama bilhassa Ma Teng, kısa süre içerisinde müthiş yetenekleriyle uçan giyotin konusunda uzmanlaşmışlardır. Nihayetinde imparator uçan giyotini kullandırmak için idam emirlerini de vermeye başlar. Genellikle başka hanedanların elçilerini ve vezirlerini ortadan kaldırmaktan ibaret olan bu durum, Ma Teng’i rahatsız etmeye başlar. Zira aslında masum insanları öldürdüğünün farkına varmıştır. Vicdanına karşı gelemeyerek imparatorun elinden kurtulup dağlara taşlara kaçan, kısmen de olsa hayatını kurtardığı kadınla evlenerek çiftçi olan Ma Teng, sanmam ki uçan giyotine tövbe etmiş olsun.

Uçan giyotinin havalandığı anlarda bir bilim kurgu filmini andıran film, işte bu andan itibaren bol kafa koparmalı bir kaçma-kovalama hikayesine döner. Ama aksiyonunu çiftçilikle durgunlaştırmadan! Film, uçan giyotine karşı elinde tuhaf bir silah tutan Ma Teng’in, peşine düşen adamları bir bir haklaması ve tıpkı One Armed Swordsman’de olduğu gibi karısıyla birlikte çiftçilik yapmak üzere ufka doğru uzaklaşmasıyla son bulur.

Uygulamalı bir uçan giyotin seansı izlediniz

Ho Meng Hua’nın tuhaflıklarından nasibini almış film, Çin İmparatorluğunun entrikalarının wuxia ekseninda harmanlanmış başarılı bir örneği, nereden bakarsanız bakın. Kamera önüne ufaktan bir kadın memesi sokmayı da başaran Ho Meng-Hua, dönemin sansür yıkıcı yönetmenleri arasına ismini sokmayı başarmışa benziyor.

Xue Di ZiYönetmen: Ho Meng-HuaSenaryo: Kuang Ni Oyuncular: Chen Kuan Tai, Ku Feng, Wai Wang Yapım: 1975, Hong Kong, 101 dk.

İkinci filmimiz 1978 tarihli The Flying Guillotine 2 ise, Cheng Kang tarafından yönetilmiş, sıkıcı başlayıp oldukça eğlenceli biten bir film. Her şey hemen hemen ilk filmin kaldığı yerden başlıyor. İlk filmde silahı tasarlayan Ku Feng, bu defa entrikacı imparator rolündeyken, Chen Kuan Tai’ın canlandırdığı Ma Teng’e Ti Lung can veriyor.

Haydi rastgele!

Son zamanlarda Han’ların isyanları artmıştır. Hatta kadınların başı çektiği isyancı gruptan biri, imparatora saldırmış ama öldürmekte başarılı olamamıştır. Kaçan adamı imparatorun elinden kurtaran kişi, ilk filmin sonunda elinde şemsiyevari bir silah tutan Ma Teng’ten başkası değildir. Ma Teng, uzman olduğu ölümcül silah uçan giyotini durdurmak için başka bir silahı, demir şemsiyeyi tasarlamıştır.

Uçan giyotinin bıçaklı kısmına girip açıldığında giyotinin mekanizmasını bozan demir şemsiye, imparatoru korkutmuştur. Uçan giyotini tasarlayan ustaya (bu filmde Budist bir rahiptir) giderek, demir şemsiyeyi devre dışı bırakması için uçan giyotini geliştirmesini ister. Kısa bir araştırma aşamasından sonra ustanın, demir şemsiyeyi durdurmanın yolunu, uçan giyotini oynar başlık ve çift bıçak sistemli olarak yeniden tasarlamakta bulması, filmi kim kimden daha mühendis havasına sokmuştur.

Hikaye bir koldan silahın geliştirilmesi olarak yürürken, diğer koldan da tıpkı ilk filmde olduğu gibi imparatorun Ma Teng’i ortadan kaldırmak için türlü işler çevirmesinden ibarettir. Bu uğurda Ma Teng’in karsını ve çocuğunu öldürmeyi başaran imparator, boğazında bir kaşıntı hissetmeye başlamış olmalıdır. Yaklaşık bu sıralarda kaleyi içerden fethetmek isteyen Han isyancılarının kadın grubu, imparatora yanaşarak, onu korumak için has adamlarından olma şerefine erişmiş, yeni nesil uçan giyotinin projelerini çalarak Ma Teng’e ulaştırmayı başarmışlardır.

Ma Teng, oynar başlıklı giyotini durdurmak için tüm marifetini göstererek çift uçlu bir mızrak ortaya çıkarır. Böylelikle seyir keyfi de ikiye katlanır. İkinci filmin finali de tıpkı birincisi gibi seyirciyi tatmin edecek formatta, yani kung funun ve wuxianın dibine vurup, kopan kafaların aralarına imparatorunkini de ekleyerek, kuş misali kırmızı bir gökyüzünde uçuştuğu formatta vuku bulur.

Bebek yüz Ti Lung’un adeta bir anti-uçan giyotin timi gibi çalıştığı filmden alınması gereken esas ders ‘düşmanını tanı ki, onu yenmenin yolunu bulasın’ olmuştur. Asıl isminin Demir Şemsiye Uçan Giyotine Karşı olması gereken film, efsanevi ölümcül silahı, tüm kullanım zorluğuna karşı seyircinin karşısında her yönüyle göstererek, türü sevenlere müthiş hazlar yaşatmak için keşke bir ‘oynat’ tuşu uzağımızda olsaydı. Bir gün mutlaka deyip her zamanki gibi saçmalayarak uzaklaşıyorum.

Can Ku Da Chi ShaYönetmen: Cheng KangSenaryo: Kang Cheng, Yung-Chang Li, Kuang Ni Oyuncular: Ti Lung, Ku Feng, Lo Lieh Yapım: 1978, Hong Kong, 88 dk.

