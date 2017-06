Jackie

Her yeni filmiyle hayran kitlesini artıran Şilili yönetmen Pablo Larraín’in 2016 tarihli iki filminden biri olan Jackie, 22 Kasım 1963 John F. Kennedy suikastının hemen öncesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor. First Lady Jacqueline Kennedy’nin, yanı başında suikaste kurban giden Başkan eşinin ölümünün ardından geçirdiği yas dönemini, bir gazeteciye verdiği röportajı, isimsiz bir rahiple konuşmasını, meşhur Beyaz Saray Turu’nu ve suikast anını; geriye dönüşlerle ve arşiv görüntülerinin yeniden canlandırılmasıyla aktaran yapım, Natalie Portman’ın büyük emek harcadığı performansıyla öne çıkıyor. Yönetmenin alışık olduğumuz zaman çizgisini bozan kurgu anlayışı bu filmde de mevcut.

En İyi Kadın Oyuncu, Kostüm Tasarımı ve Müzik dallarında Oscar’a aday gösterilen yapım, Kostüm Tasarımı dalında BAFTA kazanmıştı. Amerika’nın suikaste uğrayan diğer başkanları James Garfield ve William McKinley’in aksine, filmde de söylendiği gibi iki yıl görev yapmış olmasına rağmen Kennedy’nin hala unutulmamasında eşinin rolü büyük.

Özel Seçenekler: Filmin fragmanı, teaser fragman, filmden kareler, Türkçe menü ve altyazı.

Yönetmen: Pablo Larraín

Senaryo: Noah Oppenim

Oyuncular: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

2016 / Şili-Fransa-ABD-Hong Kong / 96 dk.

Şirket: Bir Film (Fabula)

Assassin’s Creed

21 Ekim 2016’da, doğum gününde, idam cezası infaz edilirken son sözü “babama söyleyin, cehennemde görüşürüz” olan Cal Lynch’in yüzündeki korku ve endişe onun kendi yaşamından vazgeçmiş azılı bir suçlu olmadığını anlatır izleyene. Bir sahne önce 1986’nın Baja Kaliforniya, Meksika’sında çocukluğunu, onu bugünlere getiren olayların başlangıcını gördüğümüz Cal’ı ölümden sonra da bir yaşam beklemektedir, tıpkı doğmadan önce olduğu gibi.

Ubisoft oyunu Assassins’s Creed’in aynı adlı sinema uyarlaması, Macbeth (2015) ile övgülere boğulan Justin Kurzel’in yönetmenliğinde karşımızda. Her zaman olduğu gibi orijinal eserin hayranlarını memnun edemese de karşımızda tek başına ayakta duran, ilgi çekici, gerilim yüklü ve önyargısız izlendiğinde büyük keyif alınacak üstün bir iş var.

Film, birbirini tamamlayan iki ayrı hikâye anlatıyor ve bunlardan biri günümüz Madrid’inde, yüksek teknolojiyle donatılmış steril bir binadayken; diğeri 1492 Endülüs İspanya’sında geçiyor. Yönetmen iki atmosferi de başarıyla perdeye aktarmış. 1492 sahneleri toz duman arasında sıcak sarı renklerle dur durak bilmeyen kovalamaca sahneleri ve tırnak yediren bir gerilime sahipken; günümüz sahneleri soğuk mavi tonlarda, Marion Cotaillard’ın mesafeli performansıyla iki farklı baba-evlat sürtüşmesi ekseninde ilerliyor. Assassin’s Creed 2016 künyeli en iyi filmlerden biriydi, görmediyseniz DVD’de yakalayın.

Özel Seçenekler: Assassins’s Creed Efsanesi (7’35”) standart yapım belgeseli. Bir Suikastçı Olmak (6’09”) çekimlerde harcanan olağanüstü fiziksel eforu gözler önüne seriyor. Tools of the Trade (8’39”) oyunun dünyasının beyazperdeye nasıl aktarıldığını anlatıyor. In the Realm of Realism (9’22”) filmin zamanda yolculuk yapılan bölümlerinin neden gerçek mekanlarda ve nasıl çekildiğini açıklıyor. Malta’da çekilen sahnelerin CGI kullanmadan gerçekleştirildiğini görmek filme hayranlığınızı artırabilir. Swift Moves and Stealth Maneuvers (8’00”) dublör performanslarına odaklanıyor ve setlerin sessiz kahramanlarını daha yakından tanıtma amacı güdüyor. Özellikle Slackline performansları ilgi çekici. Eklerde Türkçe altyazı desteği yok.

Ayrıca Galeri başlığı altında üç farklı kategoriye ayrılmış storyboard’lara ulaşabilirsiniz. Filmde Türkçe dublaj ve altyazı mevcut.

Assassin’s Creed

Yönetmen: Justin Kurzel

Senaryo: Michael Lesslie, Adam Cooper, Bill Collage

Oyuncular: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons

2016 / BK-ABD-Fransa-Malta-Tayvan-Kanada-Hong Kong / 110 dk.

Şirket: Bir Film (Fox)