Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kristal Kamera Kısa Film Yarışması, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre’yi Aşk-ı Memnu’dan sonra ikinci kez, aynı projede buluşturdu. Yarışmanın bu yılki jüri kadrosunda Yöntem ve Çehre’nin yanı sıra Cihan Ünal, Mustafa Büyüksipahi ve Selçuk Kaya da bulunuyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen üniversitelerarası kısa film yarışması Kristal Kamera, jüri üyeleriyle dikkat çekiyor. Nebahat Çehre, Cihan Ünal, Selçuk Yöntem, Mustafa Büyüksipahi ve Selçuk Kaya’nın jüri üyeliğini üstlendiği yarışma, sinema sektörünün kamera arkasının kapılarını, üniversite öğrencileri için aralıyor. Kristal Kamera’nın jürisinden en yüksek puanı alacak beş kısa filmin yönetmenleri, beş farklı ünlü isimle tekrar kısa film çekme fırsatını elde edecek.

Jüriye bu yıl katılan Selçuk Yöntem, “Bu kadar özel bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum” derken, Nebahat Çehre projeyle ilgili şunları söylüyor: “Geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde tamamladığımız projemize bu yıl sevgili Selçuk Yöntem de dahil oldu. Aşk-ı Memnu’dan sonra ilk kez bir aradayız. Geleceğin yönetmenlerini birlikte yönlendirmeye çalışacağız.” Bir diğer jüri üyesi Cihan Ünal ise Kristal Kamera hakkındaki görüşlerini şöyle ifade ediyor: “Projemiz artık gelenekselleşti. Başarısı, kendi sınırlarını aşarak Avrupa’da da büyük ses getirdi. Bu yıl bizim için uzun bir maraton olacak. Sinemamızın duayen isimleriyle bir arada olmak, aynı projede yer almak büyük keyif.”

1 Eylül 2017’ye dek başvuruya açık olan yarışma hakkında daha detaylı bilgi için: http://www.kristalkamerakisafilm.com/