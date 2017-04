“Eğer onu sana birisi veriyorsa, bil ki o özgürlük değildir. Özgürlüğü kendi başına kazanmalısın.”

Queimada

Bu satırları okuyanlar arasında demir parmaklıklar ardında zaman geçirmiş fazla kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Peki hiç düşündünüz mü, hiç bulunmadığımız bir yer ve gerçekten hiç yüzleşmediğimiz “esaret” duygusu hakkında nasıl oluyor da bu kadar çok şey bilebiliyoruz. Ben söyleyeyim: hapishane filmleri sayesinde.

Esaret filmleri demek daha doğru aslında. Çünkü her hapishanenin demir parmaklıkları olmuyor. Missisippi dolaylarında olduğunu tahmin ettiğim, kürek mahkumlarının gönderildiği etrafı bataklıklarla çevrili çalışma kampları, savaş esirlerinin çile doldurduğu esir kampları ya da ıssızlığın ortasına kurulmuş ve kendilerini çevreleyen çöl, orman gibi doğal engellere güvenen cezaevleri gibi bunlara örnek verilebilir.

Son yıllarda yapılmış en iyi hapishane filmi “Son Kale”dir (“The Last Castle”) şüphesiz. Bu türün bütün klişeleriyle birlikte, bütün güzelliklerini de taşır. Hapishane filmlerinin başarısını ve akılda kalıcılığını doğrudan etkileyen “horoz dövüşü” bu filmde iki iyi oyuncu ve askeri stratejilere dayanan senaryo sayesinde müthiş bir iktidar mücadelesine dönüşür. “Son Kale” filminde diğer hapishane filmlerinden farklı olarak hapishaneden kaçmaya çalışan yoktur. Robert Redford (Irwin) gibi bir ustanın, James Gandolfini (Albay Winter) gibi isimlerin rol aldığı film iki asker arasındaki rekabetin psikolojik, stratejik sonrasında da fiziksel boyutu perdeye oldukça iyi taşınır.

Redford daha önce 1980 yapımı bir diğer ünlü hapishane filmi “Brubaker”da oynamıştı. İki film arasında önemli bir parallellik, bir de zıtlık var. Paralellik şu; Redford, “Brubaker” filminde de sistemi düzeltmeye adıyordu yine kendini. Zıtlık ise, Redford’un 80 yapımı bu hapishane filminde bir mahkumu değil, hapishane müdürünü canlandırmasıydı. Genç ve idealist bir hapishane müdürü. Ama yaptığı yeniliklerle mahkumların sevgisini kazanan Brubaker’ın karşısına politikacılar, bürokratlar çıkıyor ve tahmin edilebileceği gibi ayağı kaydırılıyor. Brubaker görevini mahkumların alkışları eşliğinde terk ediyor. Bu filmde rol alan aktörlerin isimleri arasında, ilk sıralarda olmasa da, tanıdık biri göze çarpıyor; Morgan Freeman. Brubaker, Redford gibi Freeman’ın da son hapishane filmi olmuyor. Zenci aktör Stephen King’in bir öyküsünden uyarlanan 1964 yapımı, Frank Darabont imzalı “Esaretin Bedeli“nde (“Shawshank Redemption”) Tim Robbins’e eşlik ediyordu. Film, geçtiğimiz yıllarda ünlü sinema dergisi Empire’ın yaptığı okuyucu anketinden sinema tarihinin en iyi filmi olarak çıkmıştı. Tim Robbins bu filmde hapishaneye düşmüş masum bir adamı canlandırıyordu. Ki bu temaya pek çok hapishane filminde rastlamak mümkündür. Tom Selleck’in oynadığı “Masum Bir Adam” (“An Innocent Man”) ilk akla gelenlerden biri.

Hapishane filmlerinin en eski örneklerinden biri olan ve Sidney Lumet’in yönettiği “The Hill”de de askeri bir hapishane söz konusudur. 1965 yapımı bu film II. Dünya Savaşı sırasında, Kuzey Afrika’da bulunan bir İngiliz hapishanesini konu alır. Bu kez asi mahkum Sean Connery’dir. Film, adını hapishane avlusunda bulunan suni tepeden almaktadır. Acımasız hapishane komutanı mahkumları disipline etmek için onlara Afrika güneşinin altında defalarca bu tepeye çıkıp inme cezası vermektedir. Asi mahkumun burnunu sürtmek için ceza vermek, hemen hemen tüm hapishane filmlerini klişesidir. Kahramanımızın bu cezadan zerre kadar etkilenmemesi, yine de bildiğini okumaya devam etmesi de bir diğeri.

Diğer çok önemli bir hapishane filmi 1973 yapımı “Kelebek” (“Papillon) adlı filmdir. Steve McQueen ve Dustin Hofman’ın oynadığı filmin finali çoğunuzun hafızalarınıza kazınmıştır eminim.

Bu filmler kadar önemli olmasalar da benim çok beğendiğim hapishane filmi de Paul Newman’ın oynadığı, 1967 yapımı “Cool Hand Luke”tur (“Parmaklıklar Arkasında”). O da hapishane yönetiminin binbir işkencesine maruz kalan yine de iflah olmayan mahkumlardandır. Hep kaçar ama ne yazık ki hep yakalanır.

Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yapılan hapishane filmleri de vardır. Clint Eastwood’lu “Alcatraz’dan Kaçış“ (“Escape From Alcatraz”) bunlardan biridir. 1979 tarihli bu filmde 1960 yılında gerçekleşen bir kaçışın hikayesi anlatılır. Hem de kimsenin kaçamayacağı söylenen, San Francisco açıklarındaki Alcatraz Adası hapishanesinden yapılan bir kaçıştır bu.

II. Dünya Savaşı geriye çok fazla esaret öyküsü bırakmıştır. Bu öykülerden “The Bridge On The River Kwai” (“Kwai Köprüsü” – 1957), “Stalag 17” (“Casuslar Kampı” – 1952) gibi sinema tarihine geçecek savaş filmleri çıkmıştır, “Schindler’s List” (“Schindler’in Listesi”) gibi trajik soykırım öyküleri…

Hapishane filmleri her zaman aklı fikri kaçmakta olan mahkumları konu almaz. Mahkeme sürecinin, adalet arayışının ve hapishane dışında gerçekleşen hararetli soruşturmanın ana temayı oluşturduğu filmlerde vardır. Demin sözünü ettiğimiz “Masum Bir Adam”, Çin’de bir Amerikalının başına gelenleri konu alan “Kızıl Köşe” (“Red Corner”) bu tür filmlerdendir.

Hapishane filmleri arasında hikaye şekli olarak farklılaşan diğer filmler ise, ya mahkumların gardiyanlarla kozlarını spor sahasında paylaşmasını ya da hapishanede yaşanan isyanları anlatırlar.

Türk sinemasında da hapishane filmleri vardır. Yalnız, geçen sene gösterime giren O Şimdi Mahkum’u saymazsak, bu filmler Hollywoodlu türdeşlerinin çoğunluğu gibi bir kaçış hikayesi anlatan macera filmleri değil, edebiyat uyarlaması dramalardır. Geçmişte edebiyatçılarımızı demir parmaklıklar ardına kapatıp susturma alışkanlığımız sinemamıza böyle yansımıştır işte. 1989’da Halit Refiğ tarafından beyazperdeye başarıyla uyarlanan Kemal Tahir’in Karılar Koğuşu romanı, Tunç Başaran’ın Oscar’a yelken açan Uçurtmayı Vurmasınlar’ı ve Kadir İnanır’lı Tatar Ramazan filmleri bu geleneğin ürünleridir.

Shackless

Yön: Charles Winkler

Oyn: D.L. Hughley

Born American

Yön: Renny Harlin

Oyn: Markku Blonqvist

Ernest Goes To Jail

Yön: John R. Cherry III

Oyn: Jim Varney

Fortress 2

Yön: Geoff Murphy

Oyn: Christopher Lambert

Cube Zero

Yön: Ernie Barbarash

Oyn: Zachary Bennett, Stephanie Moore

Geceyarısı Ekspresi / Midnight Express

Yön: Alan Parker

Oyn: Brad Davis, Bo Hopkins

Dönüş Yok / No Escape

Yön: Martin Campbell

Oyn: Ray Liotta, Lance Hanriksen

Hür Kan / Lock Up

Yön: John Flynn

Oyn: Sylvester Stallone, Donald Sutherland

Ölüm Emri / Death Warrant

Yön: Deran Serafian

Oyn:Jan Claude Van Damme

The Story of Ricky

Yön: Ngai Kai Lam

Oyn: Siu-Wong Fan

Karılar Koğuşu

Yön: Halit Refiğ

Oyn: Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit,

Fortress

Yön: Stuart Gordon

Oyn: Christopher Lambert

The Arena

Yön: Joe D’Amato, Steve Carter

Oyn: Pam Grier

Tatar Ramazan

Yön: Melih Gülgen

Oyn: Kadir İnanır, Esin Moralıoğlu

48 Saat / 48 hours

Yön: Walter Hill

Oyn: Eddie Murphy, Nick Nolte

Brokedown Palace

Yön: Jonathan Kaplan

Oyn: kate Beckinsale

Kızıl Köşe / Red Corner

Yön: John Avnet

Oyn: Richard Gere

Return to Paradise

Yön: Joseph Ruben

Oyn: Vince Vaughn, Anne Hech, Joaquin Phoenix

Prison on Fire

Yön: Ringo Lam

Oyn: Chow Yun-Fat, Tony Leung

Pardon

Yön: Mert Baykal

Oyn: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin

Çalınmış Ruhlar / Beyond Re-Animator

Yön: Brian Yuzna

Oyn: Jeffrey Combs

Against the Wall

Yön:John Frankenheimer

Oyn: Kyle McLachlan, Samuel L. Jackson

Half past Dead

Yön: Don Michael Paul

Oyn: Steven Seagal

O Şimdi Mahkum

Yön: Abdullah Oğuz

Oyn: Yavuz Binöl, Burhan Öcal, Erkan Can

Mean Machine

Yön: Robert Aldrich

Oyn: Burt Reynolds

The Longest Yard

Yön: Barry Skolnick

Oyn: Vinnie Jones

Maymunlar Gezegeni / Planet of Apes

Yön: Franklin J. Schaffner

Oyn. Charlton Heston

Masum Bir Adam / An Innocent Man

Yön: Peter Yates

Oyn: Tom Selleck, F. Murray Abraham

Savaşın Sonu / To End All wars

Yön: David L. Cunningham

Oyn: Robert Carlyle, Donald Sutherland

Müebbet Kuşları / Life

Yön: Ted Demme

Oyn: Eddie Murphy, Martin Lawrence

Carandiru

Yön: Hector Babenco

Oyn: Luiz Carlos Vasconcelos

Bad Boys

Yön: Rick Rosenthal

Oyn: Sean Penn

The Chronicles of Riddick

Yön: David Twohy

Oyn: Vin Diesel

The Prisoner

Yön: Chu Yen Ping

Oyn: Jackie Chan

Chicago

Yön: Rob Marshall

Oyn: Richard Gere, Rene Zellweger, Catherine Zeta Jones

Alien 3

Yön: David Fincher

Oyn: Sigourney Weaver

Stir Crazy

Yön: Sidney Poitier

Oyn: Gene Wilder, Richard Pryor

Gladyatör / Gladiator

Yön: Ridley Scott

Oyn: Russel Crowe

Parayı Al Kaç / Take the Money and Run

Yön: Woody Allen

Oyn: Woody Allen

Jail house Rock

Yön: Richard Thorpe

Oyn: Elvis Presley

Tavuklar Firarda / Chicken Run

Yön: Peter Lord and Nick Park

Seslendiren: Mel Gibson

16. Raund / Hurricane

Yön: Norman Jewison

Oyn: Denzel Washington

Küp / Cube

Yön: Vincenzo Natali

Oyn: André Bijelic, Graeme Manson

Babam İçin / In the Name of Father

Yön: Jim Sheridan

Oyn: Daniel Day-Lewis, Emma Thompson

Hanoi Hilton

Yön: Lionel Chetwynd

Oyn: Michael Moriarty

Deney / Das Experiment

Yön: Oliver Hirschbiegel

Oyn: Moritz Bleibtreu

The Great Escape

Yön: John Sturges

Oyn: Steve McQueen, James Garner

Neredesin Be Birader? O Brother, Where Art Thou?

Yön: Coen Kardeşler

Oyn: George Clooney

Brubaker

Yön: Stuart Rosenberg, Bo Rafelson

Oyn: Robert Redford, John Glover, Morgan Freeman

Uçurtmayı Vurmasınlar

Yön: Tunç Başaran

Oyn: Nur Sürer, Ozan Bilen

American History X

Yön: Tony Kaye

Oyn: Edward Norton, Edward Furlong

I Am a Fugitive From a Chain Gang

Yön: Mervyn LeRoy

Oyn: Paul Muni

The Defiant Ones

Yön: Stanley Kramer

Oyn: Tony Curtis, Sidney Poitier

Şeref ve Cesaret / Hart’s War

Yön: Gregory Noblitt

Oyn: Bruce Willis, Collin Farel

Alcatraz’dan Kaçış / Escape from Alcatraz

Yön: Don Siegel

Oyn: Clint Eastwood,

Kwai Köprüsü / The Bridge On the River Kwai

Yön: David Lean

Oyn: William Holden, Alec Guinnes

Kaçış Treni / Runaway Train

Yön: Andrei Konchalovsky

Oyn. John Voight, Eric Roberts

Son Kale / The Last Castle

Yön: Rod Lurie

Oyn: Robert Redford, James Gandolfini

Yeşil Yol / Green Mile

Yön: Frank Darabont

Oyn: Tom Hanks, David Morse

Kelebek / Papillon

Yön: Franklin J. Schaffner

Oyn: Steve McQueen, Dustin Hoffman

Alcatraz Kuşçusu / Birdman of Alcatraz

Yön: John Frankheimer

Oyn: Burt Lancaster

Stalag 17

Yön: Billy Wilder

Oyn: William Holden, Otto Preminger

The Hill

Yön: Sidney Lumet

Oyn: Sean Connery

Down by Law

Yön: Jim Jarmusch

Oyn: Roberto Benigni, Tom Waits, John Lurie

Cool Hand Luke

Yön: Stuart Rosenberg

Oyn: Paul Newman, George Kennedy, Dennis Hooper

Shawshank Redemption

Yön: Frank Darabont

Oyn: Tim Robbins, Morgan Freeman

[poll=15]