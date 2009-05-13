80’lerde TRT’nin cumartesi akşamüsleri yayınlanan bilimkurgu / macera dizilerinin hayatımda çok önemli yeri vardır. Bugünkü film zevkimi o dizileri borçluyum diyebilirim. İşte o dizilerden bir tanesi Otherworld. CBS’de 1985’te yayınlanmaya başlayan bu kısa ömürlü dizi yalnızca 8 bölüm yayında kalmıştır. Temel mantığını Arthur Conan Doyle‘un The Lost World‘unden alan Otherworld, Mısır’da piramitleri gezerken labirentlerde kaybolduktan sonra bir boyut geçitinden paralel evrendeki Thel adlı gezegene geçen bir ailenin hikayesini anlatıyordu. Diziye ilgili hatırladığım en önemli şey o zamanlar müziğine hasta olduğum. Nedense?

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