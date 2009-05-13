80’lerde TRT’nin cumartesi akşamüsleri yayınlanan bilimkurgu / macera dizilerinin hayatımda çok önemli yeri vardır. Bugünkü film zevkimi o dizileri borçluyum diyebilirim. İşte o dizilerden bir tanesi Otherworld. CBS’de 1985’te yayınlanmaya başlayan bu kısa ömürlü dizi yalnızca 8 bölüm yayında kalmıştır. Temel mantığını Arthur Conan Doyle‘un The Lost World‘unden alan Otherworld, Mısır’da piramitleri gezerken labirentlerde kaybolduktan sonra bir boyut geçitinden paralel evrendeki Thel adlı gezegene geçen bir ailenin hikayesini anlatıyordu. Diziye ilgili hatırladığım en önemli şey o zamanlar müziğine hasta olduğum. Nedense?
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bu aileyi piramitlere sokan rehber burayı daha önce elvis presley'in de ziyaret ettiğini söylemiyor muydu?
ilk açıldıgından beri tersninjayı düzenli takip ediyorum.. böle arkadaşımla mailleşir gibi siteye yorum yazmak cok güzel çünkü sanki birbirimizi görmeden aynı mahallede yaşamışız yıllarca .. kısaca bende bi zamanlar trt de oynayan fantastik , bilim kurgu yapımların hastasıydım. bu diziyi hatırlamadım ama walt disney işi bi ton film izliyoduk zamanında ve azımız açık kalıyodu , adını hatırlamadıım ama 3 – 4 kere izlediim bi film vardı mesela : üstün yetenekleri olan iki kardeşten birisini zorla kaçırıyolar diğeri onu kurtarmaya çalışıyodu … belki bişeyler canlandırmışımdır .. sonra yeşil bi madde vardı zıpzıp zıplayan başka bi filmde .. gelecei gösteren saç kurutma makinasından yapma bi tv nin olduğu bi film vardı :) artık yine verseler ne aynı tadı alırız nede o zevkle izleriz ama ozamanlar izlemenin verdiği heycanı şu anda vercek başka bişeyde yok galiba … ha birde kaptan nemo nun olduğu bi anime vardı trt de daha büyüktüm onu izlediimde ama onada böle dibim düşerdi .. şu saçma kıravatlı sıkıcı iş yerinden bizi 1 2 dakka ayırdıın için bile ii bi arkadaşsın landlord saol…
üstün yetenekli iki kardeşin olduğu 1975 yılı filmin ismi "escape to witch mountain". bu sene "race to the witch mountain" ismiyle yeniden çevrildi.
Bu diziyi hatırlıyorum,ilginç bir nokta:hafta sonları erken bir saatte verilirdi.
“ Çocukluğumda katıksız bir nefret beslerdim Pazar gecelerine….. Tek kanallı siyah beyaz televizyon bile yüreğime çöken ağırlığı hafifletmezdi. Zaten Kaçak gibi masumların biteviye kovalandığı Amerikan dizileri de, Dallas’ın entrikaları da hüzünlü bir çocuk için çok fazlaydı. Farrah Fawcett’ın sarışın havailiğini izleye izleye, ayna karşısında gülümseme provaları yapmaya başlamıştım, hatta bağımsız,cesur, tuttuğunu koparan bir kadın olmaya karar vermiş de olabilirim. “
Bu yazıyı bir yazarın kitabında okudum. Tam buraya denk bir yorum olacağını düşündüm. Hangi yazar, hangi kitap mı? Söylemem. Tersninja kurallarına göre, herkes kendi araştıracak, kendi bulacak sorunun cevabını.. Ben böyle öğrendim!
Evet sen burada yazınca hatırladım bu diziyi:) Ancak sonunu getirememişlerdi galiba ya da ben yanılıyorum…
ben hatırlıyorum bu diziyi birinde büyük erkek kardeş zayıf not aldı diye askeri kamp gibi bir yere götürmüşlerdi cezalandırıyorlardı bir bölümde büyük bir bilgisayara baglı bir toplum varadı her canlı bilgisayarda bir ışık olarak gösteriliyordu son hatırlayabilgigim isie aslen çok yaslı bir kadın vardı ama kendini genç ve güzelgösteriyordu ailereisi tarafından reddelince tekrardan ihtiyarlamışyı bu şekildi
Bu diziyi hatırlıyorum hatta uzun bir süre bunu aramıştım ismini unuttum çünkü, tesadüf burada buldum. Peki bu dizinin trt versiyonlu Türkçe dublajını bulmak ne kadar zor olabilir diye bir konu mu açsak..? o zaman salya akıtarak seyrediyorduk ama bu zamanın şartlarına nazaran enteresan doneler barındırıyor olmalı.