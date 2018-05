Esq.: Beyefendiden üstün şövalyeden aşağı bir yere konumlandıran unvan.*

Otuz altı yıllık çalışma hayatını aktivist William Henry Jackson’ın gölgesinde geçirip “sessiz ortak” olarak büyük işler başaran fakat birçok insanın varlığından bile haberdar olmadığı Roman J. Israel, Esq. (Denzel Washington), ortağının sağlık problemleri nedeniyle kendini mahkeme salonlarında bulur. Bir tür dahi olduğundan sürdürdüğü işi layıkıyla sahalara taşıyabileceğini düşünen Roman derisinin rengi nedeniyle oyuna birkaç puan geriden başladığını bilmesine rağmen mükemmeliyetçiliğinden vazgeçemediği için ve doğru bildiğini her ne pahasına olursa olsun söylediğinden, gidişat hayal ettiği gibi olmaz. Ofis çalışanı konumundan işleri yürütmek ve şirketini korumak zorunda olan adama dönüşen Roman özellikle maddi sıkıntılar nedeniyle başarılı olamaz ve yeteneğini gören iki kişiden ona maaş verebilecek, tam bir köpekbalığı olan George Pierce (Colin Farrell) ile çalışmaya başlar.

Nightcrawler (2014) ile tanıdığımız Dan Gilroy filminin ilk yarım saatini başkarakterinin bu olağanüstü duruma düşüşünü anlatmaya ayırıyor. Hikâyenin ziyadesiyle tahmin edilebilir oluşu can sıksa da Denzel Washington’ın oyunculuğu ve akıcı anlatım filmi keyifle izletiyor. Müzik çalarını kulağından ayırmadığı gibi dürüstlüğü de kabalıktan ayıramayan kronik yalnız Roman’ın kusursuz sicilini kirletip 200 haftalık maaşını bir anda elde ettikten sonra kendini paranın cazibesine kaptırışı ile birlikte tonu da açılan yapım anlattığı üç haftalık süreci layıkıyla gözler önüne seriyor. Vicdanlı bir adam olarak doğrularından şaştığı için filmin ilk sahnesinde kendisine dava açarken gördüğümüz Roman J. Israel, Esq. beyazperdenin unutulmaz karakterlerinden olmaya aday.

Özel Seçenekler: Filmde Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleri mevcut. Ayrıca Denzel Washington: Becoming Roman (5’43”), The Making Of Roman J. Israel, Esq. (10’00”), Colin Farrell: Discovering George 4’34”videoları ve dokuz adet silinmiş (11’21”) diskte yer alıyor.

Alıntı filmde yer almaktadır.

Roman J. Israel, Esq. (2017)

Yönetmen: Dan Gilroy

Senaryo: Dan Gilroy

Oyuncular: Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo

2017 / Kanada-Birleşik Arap Emirlikleri-ABD / 118dk.

Şirket: Bir Film (Sony)