İthaki Sinema dizisinin dördüncü kitabı Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri, yedinci sanatın doğuşundan günümüze kadarki yolculuğunu önemli kuramcıların yazıları eşliğinde masaya yatırıyor.

Kitabın “Kuram ve Tarih” başlığını taşıyan ilk yarısı, sinema tarihine, kuram ve ideoloji bağlantısına, görsel biçime ve alımlama çalışmalarına yer veriyor. Eleştirel yaklaşımlara ayrılan ikinci kısımdaysa psikanalitik ve feminist eleştiriler ile tür eleştirisi yer alıyor.Seçil Büker ve Y. Gürhan Topçu’nun hazırladığı eser, sinemayı anlama yolunda değerli bir kaynak.