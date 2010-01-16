Yaptıkları siteye beslediğimiz muhabbettendir, Shock Till You Drop‘ın listelerine son günlerdeki meylimiz. Listelere olan düşkünlüğümüzü de hesaba katın tabi. Son olarak site yazarlarının (Jeff Allard, Paul Doro, Rob G., Ryan Rotten) konsorsiyum halinde hazırladıkları bir listeyi paylaşıyoruz sizinle. Zor bir iş açıkçası böyle bir liste hazırlamaya soyunmak. Cesaretlerini de takdir ettik kendilerinin. Liste uzun, yol boyunca sıkılmayın diye düşülen yorumlar, Landlord’unuza ait…
25.) Kairo
Yön: Kiyoshi Kurosawa
Hasan Karacadağ‘ın Dabbe‘yi yaratırken alenen arakladığı fikrin gerçek kaynağı. Hollywood’un Pulse olarak devşirdiği Japon filmi.
24.) A Tale of Two Sisters / Karanlık Sırlar
Yön: Kim Ji-Woon
İşte Hollywood’un devşirdiği bir Asya filmi daha. Orijinali Hitchcock sinemasına bir saygı duruşuydu adeta. Korkudan çok gerilimdi. Güney Koreli Kim Ji-Woon bu ve sonraki iki filmiyle (Acı Tatlı Hayat ve The Good, the Bad and the Weird) bendenizin en favori yönetmenleri arasına çoktan girmiştir.
23.) Zodiac
Yön: David Fincher
İlginç bir tercih. Çok kişiye “Hadi len, o korku filmi mi ki!” dedirtecek cinsten… Ama reca ederim sükunetimizi muhafaza edelim. Netice de kötü liste sahibine aittir.
22.) Frailty
Yön: Bill Paxton
Session 9 gibi değeri anlaşılamamış bir filmdir. Tüyleri diken edecek kadar korkutucu ve her senaristi kıskançlıktan çatlatacak kadar yaratıcı bir hikayesi vardır. 2001 tarihli bu filmi daha izlemediyseniz, ama hala kendinize korku filmleri benden sorulur diyorsanız, bakın nasıl müstehzi müstehzi sırıtıyorum size. Bıyık altından hem de…
21.) The Hills Have Eyes / Tepenin Gözleri
Yön: Alexandre Aja
Doğru söze ne denir… Son yıllarda bu kadar sağlam görseli olan bir korku filmi seyretmemiştim. Çocuk, korku filmi çekmek için gelmiş dünyaya demiştim seyrederken. Ama bu filmi alıp High Tension‘ı almadılarsa listeye, gözümden düşerler. Evet, daha ben de bakmadım, aşağıdaki filmlere.
20.) Jeepers Creepers
Yön: Victor Salva
Cinsellikle ilgili sıkı bir altmetni vardı filmin. Şimdi hatırlamıyorum ama vardı. Bu listede anılmayı hak ediyordu bence.
19.) May
Yön: Lucky McKee
Yıllarca karşıma çıktı DVD kiralanan dükkanlarda da, dandik bir filmdir diye alıp seyretmediydim. Bandrollü olarak ilk yayınlanan DVD’lerdendi. Sonradan duydum ki iyi filmiş. Heyhat, treni çoktan kaçırmıştık. Bir ilgileneyim bu konuyla ben…
18.) The Ring / Halka
Yön: Gore Verbinski
Numan Serteli bu seçimi okuyunca göz yaşlarına boğulacak muhakkak. Rivayet o ki, kendisinin yarım asırı aşkın ömrü süresince daha korktuğu bir film olmamış. Hideo Nakata‘nın orijinal filminin yanında nal toplar bence ama, Ringu 1 yılcık yüzünden klasman dışı.
17.) Ginger Snaps
Yön: John Fawcett
Ryan Rotten’ın tercihleri (keza bunu o seçmiş) beni de şaşırtmaya başladı artık. 16 yaşında felan mı bu çocukceğiz?
16.) Hannibal
Yön: Ridley Scott
2001 yapımı filmi ben de severim ama bu listeye almazdım sanırım… Zodiac ve Hannibal yüzünden iki korku filminin kontenjanı yanmış resmen…
15.) Funny Games / Ölümcül Oyunlar
Yön: Michael Haneke
Filminin “korku filmi kategorisinden” muamelesi gördüğünü duysa herhalde en çok Michael Haneke gülerdi. İcraat yine Ryan Rotten’a ait…
14.) Shaun of the Dead
Yön: Edgar Wright
Hah, şimdi ayaklanacaklar. Ölüler değil canım, “horror-freakler!” Hangi mel’un koymuş komedi filmini korku filmi listesine diye…
13.) Cloverfield / Canavar
Yön: Matt Reeves
Yorum yok.
12.) Drag Me To Hell / Kara Büyü
Yön: Sam Raimi
Ben hala seyredemedim bu filmi biliyor musunuz? Güzel mi hakkaten? Şişt… gözlüklü sana soruyorum, yanıt versene. Sen, sen… Beyaz, ayılı tişört giyen… Neee? Aşkiton mu aldı o tişörtü? Çık len blogumdan…
11.) Session 9
Yön: Brad Anderson
Hah, şimdi gözüme girdiler biraz. Hakkaten ihmal edilmiştir bu film. Oysa, korkuyu, tekinsizliği kuyruk sokumunuzda bile hissettirir size. Finali de osmanlı tokadı (Polat Alemdar’ın değil, Ustura Kemal’in attığından!) gibi zıbartır adamı.
10.) Inside / İçerde
Yön: Alexandre Bustillo , Julien Maury
Olm, bu filmi seçen Paul Doro aynı zamanda Frailty, Kairo, Tepenin Gözleri ve Session 9’ı seçmiş. Var ya, kız olsam… Ama değilim. Bu yüzden sadece anne -babasının ismini önden verdiklerini umut edebilirim Paul’a. Neşeli Günler’de miydi o? Müjde Ar’a artık erkek olsun diye Fikret ismini koymuşlarmış önden. Sonra da değiştirmemişler. Öyle bir şey olmuştur belki işte. İşin latifesi bir yana, Inside benim de ilk onuma girerdi.
9.) Dawn of the Dead
Yön: Zack Snyder
George A. Romero filmini yeniden ele alan Snyder, cümle aleme re-make nasıl yapılırın dersini vermişti adeta. Hem kaynak aldığın filme halle getirme, hem de ortaya yani bir şeyler çıkarabil. Gördüğüm yerde elini sıkacağım kendisinin.
8.) Rec / Ölüm Çığlığı
Yön: Jaume Balagueró, Paco Plaza
İşte bendenizin önünde önünü iliklediği bir film daha. Temcit pilavı bu kadar mı lezzetli yapılır be kardeşim! İlk defa bir yaşayan ölü filmi seyrediyor gibi hissetmiştim kendimi.
7.) Let the Right One In / Gir Kanıma
Yön: Tomas Alfredson
Entellektüel bir korku filmi. İsveç’e yakışır soğuklukta. Sosyal bir derdi olan kaç vampir filmi gelir ki daha. Bir tane daha geleceği kesin en azından: Hollywood filmi yeniden çekmenin hesaplarını yapıp çekimlere başladı bile.
6.) The Devil’s Backbone
Yön: Guillermo del Toro
Da, adama sorarlar sonra, niye Pan’ın Labirenti yok diye. Erken dönem Guillermo del Toro filmi, çok iyi bir hikaye anlatıcısının gelişini müjdeliyordu.
5.) Trick ‘r Treat / Cadılar Bayramı Katliamı
Yön: Michael Dougherty
Yönetmen Dougherty, aynı zamanda bu filmin yapımcılığını da üstlenen Bryan Singer’ın X2 ve Superman Dönüyor’dan senaryo ortağı. Cadılar Bayramı’nda bulaşıcı hastalık gibi yayılan kanlı cinayetleri konu alan film korku türünün yenilikçi bir örneği olması açısından tür meraklılarının ilgisini hak eden bir yapım. Kurbandan çok katilin yer aldığı bu filmde, korku filmlerinde görmeye alışık olmadığınız pek çok şey çıkıyor karşınıza. Ama en önemlisi karşı-klişelerle dolu incelikli senaryosu.
4.) American Psycho /Amerikan Sapığı
Yön: Mary Harron
Bu çok garip kaçtı işte!
3.) The Mist / Öldüren Sis
Yön: Frank Darabont
Stephen King uyarlamaları arasında ama Darabont filmleri arasında vasat. Yine de müthiş bir seyir keyfi. Ama ne yazık ki, tahmin edilebilir bir son.
2.) 28 Days Later / 28 Gün Sonra
Yön: Dany Boyle
28 Hafta Sonra yok, öyle mi? Sizin var ya, muvazeneniz şaşmış, olm! Tamam, bu filmi de koyun ama… Yok ya, ben bir daha liste miste yayınlamam bu siteden. (Hani sükuneti koruyorduk, Landlord efendi?)
1.) The Descent / Cehenneme bir Adım
Yön: Neil Marshall
Sırf Doomsday’i çekti diye bile, 1 numero yapmazdım bu filmi. Ama dedik ya, kötü liste sahibinindir. Ayrıca, siz isterseniz dünyanın en kabul görür listesini hazırlayın, galaksinin ücra bir köşesinde, “Be ne, len!” diyecek bir uzaylı vatandaş çıkacaktır! Bu vatandaş, Selülid gezegeninden bir Selülidli de olabilir, Botox gezegeninden bir Botoxlu da…
en iyi korku filmi şeytan çarpması testere 1 2 3 4 5 6 7 ölümcül deney 1 2 3 4 5 tepenin gözleri1 2 cehenneme 1 adım kala 1 2 mükemmel bir film korku kapnı 1 2 3 4 5 otel 1 2 . 3 ü tavsiye etmem küçük öülmler diye bi film var oda güzel ve tabi ki koleksiyon cu 1 ve 2 kesinlikle çok güzel bir film ve tabi ki yüksek tansiyon işkence odası da güzel aynalar 1 i güzel ama 2 si yaramaz eski bir film olan hayvan mezarlığıda 1 i güzel aslında 2 de güzel ama 1 i kadar değil tabii
korku kapanı çok korkunç gerçekten tavsiye ederim ama 7 8 yaşdakilert izlemesin çünkü çok korkunç izlediğimde ben bile 2 3 gece aklımdan çıkmadı
1)Martyrs
2Aynalar 1
3)Rec 1
4)Hostel
Bunlar en iyileriydi ve hatırlayamadığım bir film var yıllardır hatırlayamıyorum benzersiz bir film izlediyseniz filmi kesin hatırlarsınız ama adını hatırlayamıyorum Testere tarzı ve o film çıktıktan sonraki filmlerden birisi ama ismini hiç bir yerde bulamıyorum 5-10 yıldır ismini bulamadığım bir film engellenmişde olabilir o yüzdende bulamıyor olabilirim herneyse konuya gireyim ;
filmde hatırladıklarım öldürme metodları testereye aşırı benziyor ancak bunda mesela 100 lerce ampul yerleştirip ısısıyla eritmek yada pillerin içindeki kimyasalları kullanarak kurbanları eritmek falan vardı hatırlarsanız lütfen mesaj atın
coolmarksman@hotmail.com
şeytan çarpması adlı filmi izleyebilirsiniz gerçek bir hayattan kızın hikayesi
orhanage filmi tam bir gfiyasko boşa izlemeyin ben orphans dan sonra iyi gider diye izledim ama korku namına da gerilim namına da iğrençlik namına da işkence namına da hiç bir şey namına hiçbirşey izlemek istiyorsanız izleyin :)
ben korku filimlerini seçerek izlerim yorumlara bakınca insanlar yorum yapmıyor bir birinle yarışıyor biz türk toplumunun olmazsa olmaz hastalıklarından biriside bu admin bir liste yapmış insanlarsa yorum yapıyor ama bir kaç kişide diyer insanların beyendiği filme komedi diyor illah kendilerini ön plana çıkarcak bu tip insanlar herkezin zevkleri ayrdır . benim beyendiyim filime gelicen gerçek hayattan alıntı olan bu filimdir …..The Exorcism Of Emily Rose Trailer
Harika bir film izledim teşekkurler
The Exorcism Of Emily Rose Trailer .. favorim dir
karanlık sırlar nasıl bu listeye girmiş neye göre kime göre anlayamadım daha önce izlemiştim izlediğim en kötü film ler arasında
süper listeyi yaziyorum
eden lake -süper gerilim
the thing şey -1982 yapim şiddetle tavsiye
tez tesis – ispanyol yapim tavsiye gerim gerim gerilim
28 hafta- sonra süper film ,
sessiz tepe- korku garanti
Ruhlar Bölgesi- korku garanti
Yüksek Tansiyon- inanilmaz bir film
Koleksiyoncu 1 ve 2 kesin izleyin
Şeytanın Ölüsü – izleyin
şimdilik bukadar
daha iyi listeler gelene kadar yapılan liste idare eder…
______________________Inside__________________
S.A Arkadaş Üste Yazdıgım Gibi Bu Film Gercekten Çok İğrenç Filmi Bünyesi Sağlam Kişiler Baştan Sona İzlesin Derim Korku Değil Cinayet Filmi Olmuş…Ama Genede Güzel İzleyin D E R İ M B E N B E N C E :)
en iyisi cehenneme bir adım,gerçekten çok gerildim :)
The Mist filmine nasıl tahmin edilebilir bir sonu olan film yakıştırmasını yapmış anlayamadım.. Her sahnesi geren ve düşündüren, sonu ise ağlamanızı sağlayabilecek nitelikte bir film. Bilmeyenler şimdi açıp izlemeli.
CEHENNEME BİR ADIM İĞRENÇ HALKA GÜZEL DİĞERLERİNİ İZLEMEDİM
bu filmlerin hepsi kötü siz bide mussalat-semum-elçin-büyü-ve son olarakta garez-ve halkayı izleyin
mutlaka izlemeniz lazım
Tepenin gozleri nerede diyen arkadsalar aceba 21.film Keloglan ve Can kiz mi?the hills have eyes.Bir de korku filmi diye ben Insidiousa derim,su andada 13 eylulu 4 gozle bekliyorum 2.seri icin
-ya peki tamamkorkuncta elcinle dabbe nerde
zevkler renkler tarrışılmaz saygı ile karşılamak lazım herkezin kendine göre görüşleri var ben 1980 ile 1990 yılları arasındaki korku filimleri mum gibi arıyorum eski korku filimleri artık yok teknoloji çıkınca abartılar da filimlerde başladı kısacası korku filimleri eski den izlerken biz bir heyecan yaşardık şimdi ne korkması ne heyecanı gülüyoz ben size korku filmi yerine bir filim tavsiye etcem baştan sona kadar dikkatlice izleyin derim bayan olarak bu filmi 3 kez izledim ve filim gerçek olaydan alıntıdır FİLMİN ADI SAVAŞIN ÇİCEKLERİ
soldaki son ev ve koleksyoncu harika bi yapım
22. sıradaki “Frailty” gerçekten mükemmel bir filmdir. Hatta izleyenler bilirler, Shyamalan’ın “Unbreakable/ Ölümsüz” filmi senaryo olarak aşırı derecede Frailty’e andırır; ki bence Shyamalan (Frailty 1 yıl sonra gösterime çıksa da) bir şekilde önceden Frailty’nin senaryosuna vakıf olup, biraz indira-gandi yapmıştır…
Ayrıca “Soldaki Son Ev” de gerçekten senaryo itibariyle “ava giden avlanır” teması üzerine kurulu olması ortaya acayip bir iş çıkarmış…
hostel 1 izlediyim en iyi filmdi tavsiye
teşekkürler 1.sin tavsiye ederim :D
işkence odası da gayet ıyı ınsanı psıkolojık olarak cokertıyo kotu ruh bu fılmde fena seyanın otelı seytanın oglu 666
The Descent Cehenneme Bir Adım
Saw Testere [REC] Ölüm Çığlığı Silent Hill / Sessiz Tepe bunlar bir numara
hiç birine Lafım yok hepsini izLedim kendi ÇApında SermayeLerince yapıLabiLecek en iyi Senaryoyu cıkarmıslar..Fakat Son izLediqim ”KorKu SenSı” fiLmi ve KoLeksiyonCu 2 fiLmi mükemmeLdi..Ayrıca insan Kırkayak 1 ve 2 de en az testere serisi kadar gerici ve ürkütücü Tavsiye edebiLeceqim fiLmLer bunlar..teskler
yaa arkadaslar admın bana bı yardımcı oLun .. bı korku fılmı arıyorum cok eskı qenc lıselıler arasnda qecıoo bı partıde cocugn bırının ustune kırmızı boya dökuolar cocugun burnu kanıyo buyudugnde katıl oluyo ve dalqa qecenlerı tek tek ölduruyo her öldurdugu kısıde yıne burnu kanıyo adı neydı bu fılmın .Ss
kara büyü çok güzel süper öttesi ama şahsen korkufilimi degil hiçbiri bana göre
bu filmlerin hepsini izledim biliyorum daha başka şöyle güzel bir korku filmleri mesela benim en çok sevdiğim korku filmi evil dead benim ilgimi çekmiştir benim demek istediğim şu yeni çıkan 2013 korku filmlerini koysaydınız daha iyi olurdu
bence halka,mumya evi,zombi cehennemi,çaki serisi,siyahlı kadın,kopuk el,yem,carrie ve suspiria(felaket korkunç izleyin ama baya korkabiilirsiniz)en güzel filimler
bu yorumları okuduktan sonra buradaki insanların nasıl bi film zevki var anlamadım …
dabbe elcin musallat büyü bu dort fılmı ızleyen varmı yok ıse korkuda yorum yapmasın
kesinlikle çok iyi bi liste çok iyi korku filmi dediğim bütün filmler listede
buradakilerin hemen hemen hepsini izledim KORKU SEANSI en iyilerinden
ben herkesin görüşlerine saygı duyarım zevkler renkler tartışılmaz ben filim seçerken öyle her filmi izlemem baktım sarmıyor izlemem .kısacası bir filmi izlerken insan o filimden zevk almalı ben tepenin gözleri serisi .filmini son zamanlarda en iyi filim olarak görüyom .. mezarına tüküreceğim 1 ve 2 ciside harika bir filim korku olmasada işkence sahneleri harika .birde katliam gecesi filmi şiddetle tavsiye ediyom bu filmi izleyin . NOT . son zamanlarda 80.90 yıllardaki gibi korku filimleri malesef çıkmıyor enteresan tuaf güzel korku filimleri yok Paranormal activity dabbe beler filan allah aşkına bunlar korku filmimi ya bellki bu yorumları yazan arkadaşlara kızma mak lazım dedim ya korku filmler çıkmıyor artık bu Paranormal activity beğenenler güzel diyenler bende türk parasınla bir ytl yapmaz ama saygı duyarım tek aman Paranormal activity beğenenler birde katliam gecesi filmini izlesin iki filim arasında ne kadar korku gerilim var buraya yazsın Paranormal activity dabbe bunlar filim değil kardeşler
Dabbe,musallat ve hele hele Büyü filmini önerenler var ciddi ciddi.Kamera şakası bile böyle olmaz:))
Gerçekten filmler çok seçkin. Çoğunu izledim, arada izlemediklerim çin filmleri bir türlü ısınamadım:)
Yani yorumlari okuduktan sonraki tepkim yuh yani dedim resmen.Musallat elcin paranomal activity de cok korkunc diyosunuz. Ben hepsini izledim bir gram bile korkmadim. Bunlara korkunc diyenler SHUTTER , KARABASAN 3 , Şeytanın olusu , Kara büyü , Korku Kapani , Garez 3 bunlari izleyince nasıl korkarlar kim bilir artik
bence gerçek hayatla ve ınsanın etkılenecegı güzel bır film daha eksik
DABBE BİR CİN VAKASİ
Bnce testere 4 en iyi film
ya arkadaşlar etmeyin bence yabancı korku filmlerinin hemen hemen hepsi yapmacık gibi geliyo ama türk korku filmleri 10 numara bence mesela el cin gibi şeytani recim gibi filmler ve bunlar yaşanmış olaylardan esinlenerek yapılıyor
korku seansi 1numara
Merhaba! Korku filmlerinin iki başlık altında değerlendirilmesi gerekildiği kanaatindeyim. Paranormal korku filmleri ve slasher korku filmleri. Ben slasher korku filmlerinden o kadar tiksindim ki korkutmaktan ziyade mide bulandırmak, insanı hayata küstürerek olumsuz bir şekilde etki altında bırakmak amacında olan yapımlardır bunlar. Örneğin Tepenin Gözleri, Inside, Descent, Testere, Teksas Katliamı ya da Yüksek Tansiyon gibi filmler beni isyana sürüklemiş ve artık bu tarz filmlere tövbe ettirmiştir. (Testereyi aslında diğerleriyle aynı kefeye koymak istemezdim efsaneleşmiş senaryosundan ötürü… )Bu sebeple sizin listenizde Descent 1. sırada olabilir ama benim listeme dahi giremez. Bu tamamen kişisel bir beğeni. Kimsenin de beğeninizi eleştirmeye hakkı olamaz. Benim tercihim her zaman görünmeyen yani paranormal korkudur ve sadece gerilim amacında olmayan kurgusu ve senaryosuyla da etkileyici yapımlar tercihim. Yoksa Cannibal Holacaust, Sodom’un Günü, A Serbian Film gibi yapımlarda şiddet, cinsel işkence, ölüm, vahşet, kan her türlü sınırsızca mevcut. Insidous, Mama, The Conjuring, Dead Slience, Silent Hill, The Others, The Ring, The Exorcism, The Sixth Sense, El espinazo del diablo, gibi yapımları seviyoruz. Saygılar.
Bnm korkdugum hicbir filim yok
Yaa arkadaslar sizlere bir filimin adını soracam. Yabancı sinema ,filimin içerisinde şöyle olay var,bir evlicift bı yaratık bebek buluyorlar onu büyütmek istiyorlar yaratık çok hızlı büyüyor ve adama aşık oluyor ve adamda ona karşı ilgi besliyor Yaratık için havuza benzer bişey yapıyorlar yaratık onun içinde yaşıyor insana benziyor sadece kel, kuyruklu ve konuşamayan bilmiyor