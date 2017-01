Yaptıkları siteye beslediğimiz muhabbettendir, Shock Till You Drop‘ın listelerine son günlerdeki meylimiz. Listelere olan düşkünlüğümüzü de hesaba katın tabi. Son olarak site yazarlarının (Jeff Allard, Paul Doro, Rob G., Ryan Rotten) konsorsiyum halinde hazırladıkları bir listeyi paylaşıyoruz sizinle. Zor bir iş açıkçası böyle bir liste hazırlamaya soyunmak. Cesaretlerini de takdir ettik kendilerinin. Liste uzun, yol boyunca sıkılmayın diye düşülen yorumlar, Landlord’unuza ait…

25.) Kairo

Yön: Kiyoshi Kurosawa

Hasan Karacadağ‘ın Dabbe‘yi yaratırken alenen arakladığı fikrin gerçek kaynağı. Hollywood’un Pulse olarak devşirdiği Japon filmi.

24.) A Tale of Two Sisters / Karanlık Sırlar

Yön: Kim Ji-Woon

İşte Hollywood’un devşirdiği bir Asya filmi daha. Orijinali Hitchcock sinemasına bir saygı duruşuydu adeta. Korkudan çok gerilimdi. Güney Koreli Kim Ji-Woon bu ve sonraki iki filmiyle (Acı Tatlı Hayat ve The Good, the Bad and the Weird) bendenizin en favori yönetmenleri arasına çoktan girmiştir.

23.) Zodiac

Yön: David Fincher

İlginç bir tercih. Çok kişiye “Hadi len, o korku filmi mi ki!” dedirtecek cinsten… Ama reca ederim sükunetimizi muhafaza edelim. Netice de kötü liste sahibine aittir.

22.) Frailty

Yön: Bill Paxton

Session 9 gibi değeri anlaşılamamış bir filmdir. Tüyleri diken edecek kadar korkutucu ve her senaristi kıskançlıktan çatlatacak kadar yaratıcı bir hikayesi vardır. 2001 tarihli bu filmi daha izlemediyseniz, ama hala kendinize korku filmleri benden sorulur diyorsanız, bakın nasıl müstehzi müstehzi sırıtıyorum size. Bıyık altından hem de…

21.) The Hills Have Eyes / Tepenin Gözleri

Yön: Alexandre Aja

Doğru söze ne denir… Son yıllarda bu kadar sağlam görseli olan bir korku filmi seyretmemiştim. Çocuk, korku filmi çekmek için gelmiş dünyaya demiştim seyrederken. Ama bu filmi alıp High Tension‘ı almadılarsa listeye, gözümden düşerler. Evet, daha ben de bakmadım, aşağıdaki filmlere.

20.) Jeepers Creepers

Yön: Victor Salva

Cinsellikle ilgili sıkı bir altmetni vardı filmin. Şimdi hatırlamıyorum ama vardı. Bu listede anılmayı hak ediyordu bence.

19.) May

Yön: Lucky McKee

Yıllarca karşıma çıktı DVD kiralanan dükkanlarda da, dandik bir filmdir diye alıp seyretmediydim. Bandrollü olarak ilk yayınlanan DVD’lerdendi. Sonradan duydum ki iyi filmiş. Heyhat, treni çoktan kaçırmıştık. Bir ilgileneyim bu konuyla ben…

18.) The Ring / Halka

Yön: Gore Verbinski

Numan Serteli bu seçimi okuyunca göz yaşlarına boğulacak muhakkak. Rivayet o ki, kendisinin yarım asırı aşkın ömrü süresince daha korktuğu bir film olmamış. Hideo Nakata‘nın orijinal filminin yanında nal toplar bence ama, Ringu 1 yılcık yüzünden klasman dışı.

17.) Ginger Snaps

Yön: John Fawcett

Ryan Rotten’ın tercihleri (keza bunu o seçmiş) beni de şaşırtmaya başladı artık. 16 yaşında felan mı bu çocukceğiz?

16.) Hannibal

Yön: Ridley Scott

2001 yapımı filmi ben de severim ama bu listeye almazdım sanırım… Zodiac ve Hannibal yüzünden iki korku filminin kontenjanı yanmış resmen…

15.) Funny Games / Ölümcül Oyunlar

Yön: Michael Haneke

Filminin “korku filmi kategorisinden” muamelesi gördüğünü duysa herhalde en çok Michael Haneke gülerdi. İcraat yine Ryan Rotten’a ait…

14.) Shaun of the Dead

Yön: Edgar Wright

Hah, şimdi ayaklanacaklar. Ölüler değil canım, “horror-freakler!” Hangi mel’un koymuş komedi filmini korku filmi listesine diye…

13.) Cloverfield / Canavar

Yön: Matt Reeves

Yorum yok.

12.) Drag Me To Hell / Kara Büyü

Yön: Sam Raimi

Ben hala seyredemedim bu filmi biliyor musunuz? Güzel mi hakkaten? Şişt… gözlüklü sana soruyorum, yanıt versene. Sen, sen… Beyaz, ayılı tişört giyen… Neee? Aşkiton mu aldı o tişörtü? Çık len blogumdan…

...

11.) Session 9

Yön: Brad Anderson

Hah, şimdi gözüme girdiler biraz. Hakkaten ihmal edilmiştir bu film. Oysa, korkuyu, tekinsizliği kuyruk sokumunuzda bile hissettirir size. Finali de osmanlı tokadı (Polat Alemdar’ın değil, Ustura Kemal’in attığından!) gibi zıbartır adamı.

10.) Inside / İçerde

Yön: Alexandre Bustillo , Julien Maury

Olm, bu filmi seçen Paul Doro aynı zamanda Frailty, Kairo, Tepenin Gözleri ve Session 9’ı seçmiş. Var ya, kız olsam… Ama değilim. Bu yüzden sadece anne -babasının ismini önden verdiklerini umut edebilirim Paul’a. Neşeli Günler’de miydi o? Müjde Ar’a artık erkek olsun diye Fikret ismini koymuşlarmış önden. Sonra da değiştirmemişler. Öyle bir şey olmuştur belki işte. İşin latifesi bir yana, Inside benim de ilk onuma girerdi.

9.) Dawn of the Dead

Yön: Zack Snyder

George A. Romero filmini yeniden ele alan Snyder, cümle aleme re-make nasıl yapılırın dersini vermişti adeta. Hem kaynak aldığın filme halle getirme, hem de ortaya yani bir şeyler çıkarabil. Gördüğüm yerde elini sıkacağım kendisinin.

8.) Rec / Ölüm Çığlığı

Yön: Jaume Balagueró, Paco Plaza

İşte bendenizin önünde önünü iliklediği bir film daha. Temcit pilavı bu kadar mı lezzetli yapılır be kardeşim! İlk defa bir yaşayan ölü filmi seyrediyor gibi hissetmiştim kendimi.

7.) Let the Right One In / Gir Kanıma

Yön: Tomas Alfredson

Entellektüel bir korku filmi. İsveç’e yakışır soğuklukta. Sosyal bir derdi olan kaç vampir filmi gelir ki daha. Bir tane daha geleceği kesin en azından: Hollywood filmi yeniden çekmenin hesaplarını yapıp çekimlere başladı bile.

6.) The Devil’s Backbone

Yön: Guillermo del Toro

Da, adama sorarlar sonra, niye Pan’ın Labirenti yok diye. Erken dönem Guillermo del Toro filmi, çok iyi bir hikaye anlatıcısının gelişini müjdeliyordu.

5.) Trick ‘r Treat / Cadılar Bayramı Katliamı

Yön: Michael Dougherty

Yönetmen Dougherty, aynı zamanda bu filmin yapımcılığını da üstlenen Bryan Singer’ın X2 ve Superman Dönüyor’dan senaryo ortağı. Cadılar Bayramı’nda bulaşıcı hastalık gibi yayılan kanlı cinayetleri konu alan film korku türünün yenilikçi bir örneği olması açısından tür meraklılarının ilgisini hak eden bir yapım. Kurbandan çok katilin yer aldığı bu filmde, korku filmlerinde görmeye alışık olmadığınız pek çok şey çıkıyor karşınıza. Ama en önemlisi karşı-klişelerle dolu incelikli senaryosu.

4.) American Psycho /Amerikan Sapığı

Yön: Mary Harron

Bu çok garip kaçtı işte!

3.) The Mist / Öldüren Sis

Yön: Frank Darabont

Stephen King uyarlamaları arasında ama Darabont filmleri arasında vasat. Yine de müthiş bir seyir keyfi. Ama ne yazık ki, tahmin edilebilir bir son.

2.) 28 Days Later / 28 Gün Sonra

Yön: Dany Boyle

28 Hafta Sonra yok, öyle mi? Sizin var ya, muvazeneniz şaşmış, olm! Tamam, bu filmi de koyun ama… Yok ya, ben bir daha liste miste yayınlamam bu siteden. (Hani sükuneti koruyorduk, Landlord efendi?)



1.) The Descent / Cehenneme bir Adım

Yön: Neil Marshall

Sırf Doomsday’i çekti diye bile, 1 numero yapmazdım bu filmi. Ama dedik ya, kötü liste sahibinindir. Ayrıca, siz isterseniz dünyanın en kabul görür listesini hazırlayın, galaksinin ücra bir köşesinde, “Be ne, len!” diyecek bir uzaylı vatandaş çıkacaktır! Bu vatandaş, Selülid gezegeninden bir Selülidli de olabilir, Botox gezegeninden bir Botoxlu da…