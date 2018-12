Nihayet ülkemizdeki Star Wars hayranlarının kahramanların maceralarını kendi dillerinde okuma dileği gerçek oluyor. Star Wars çizgi romanları bundan böyle Çizgi Düşler aracılığıyla ülkemizdeki hayranlarıyla buluşuyor.

Ülkemizdeki Star Wars severler 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’nde aldılar müjdeli haberi. Dünyanın dört bir yanından Star Wars hayranlarının “May The Fourth Be With You” sloganıyla kutlamalar ve etkinlikler düzenlediği bir gün olan 4 Mayıs’ta Çizgi Düşler, çizgi roman severleri Star Wars çizgi romanlarıyla buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Marvel Comics‘in Disney tarafından satın alınmasının ardından 2015 yılından sonra çıkardığı serilerin kitaplarını yayınlamaya başlayan Çizgi Düşler‘den 4 Mayıs’tan bugüne dek piyasaya sunulan kitaplar arasında Star Wars: Darth Vader – Cilt 1, Star Wars: Prenses Leia, Star Wars: Skywalker Saldırıyor ve Star Wars: Han Solo yer alıyor.

Han Solo demişken bir parantez açıp geçtiğimiz aylarda ülkemizde de gösterime giren Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmini anmadan geçmeyelim. Film, genç Han Solo’nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyordu.

Star Wars: Han Solo‘nun tam da bu tarihlerde piyasaya çıkması okurlar açısından da maceraların eş zamanlı takibi açısından çok iyi oldu doğrusu. Darısı diğer çizgiromanların başına. Sizin anlayacağınız, Çizgi Düşler sayesinde biz de böylece her kahramanın kendi hikâye serilerinin toplandığı kitaplarla onların maceralarına uzun aralar vermeden tanıklık edebileceğiz.