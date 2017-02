Berlinale 2017: Toivon tuolla puolen

Suriye’de olup bitenlerden, hayatta kalmak evinden, yurdundan için kan bürümüş sokaklardan kaçmak zorunda kalan insanlardan haberi var hemen herkesin. Suriyelilerin başına gelenler kadar, bu katliama göz yuman diğer ülkelerin ve bu ülke hükümetlerinin izlediği politikalardan da haberdar insanlar. Suriyeli mültecilere Finlandiya hükümetinin yaklaşımı anlattığı Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope) filmiyle yönetmen Aki Kaurismäki, savaştan kaçanların sığındıkları topraklarda başlarına gelenleri anlatıyor. Bir yük gemisindeki kömürlerin arasından çıkıp kendini Finlandiya sokaklarında bulan Khaled’in (Sherwan Haji) hikayesiyle başlıyor film. Yakınlardaki ilk polis merkezine giden Khaled burada diğerleri gibi sığınma talep ediyor. Talebi işleme alınan Khaled, bu süre zarfında sığınmacıların kaldığı bir barınağa yerleştiriliyor. Halep’ten gelen Khaled burada hayat hikayesini, neden sığınma için başvurduğunu ve ülkeye nasıl geldiğini anlatıyor yetkililere. Ancak mahkeme Halep’te güvenlik tehdidi olmadığı gerekçesiyle Khaled’in bu teklifini reddediyor. Sınır dışı edilecek olan Khaled önce sığınma evindekilerin yardımıyla polisten kaçıyor, ardından ise henüz bir restoran açmış olan Wikström’ün (Sakari Kuosmanen) kanatları altına sığınıyor. Bir yandan Wikström çalışanlarını korumaya ve işletmeyi ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan da Khaled Balkanlarda kaybettiği kız kardeşine ulaşmaya çalışıyor.

Kaurismäki bizlere Avrupa’nın, en azından kendi ülkesi Finlandiya’nın mülteci krizine olan yaklaşımını ince bir mizahla yerden yere vuruyor Toivon tuolla puolen ile. Khaled’in talebinin reddedilmesi ve sınır dışı edilmesi kararlaştırıldığı gün haberlerde henüz bombalanan Halep’in görüntülerine yer veriliyor. Hükümetin mültecileri karpuz misali seçme meselesine sokaktaki insanların gözünden yaklaştığında ise hükümet politikaları ile devlet çatısı altında yaşayan vatandaşların görüş farklılığı kendini belli gösteriyor. Finlandiya’da rahat bir hayat yaşamayan belli bir kesim, mültecilerin başına gelenleri anlamaya çabalıyor, destek olmak için ellerinden geleni yapıyor. Öyle ki başta restoran çalışanlar olmak üzere maddi durumu Finlandiya genelinin altındaki hemen herkes Khaled’e öyle ya da böyle yardım ediyor. Ancak Avrupa’nın, tüm dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Finlandiya’da da belli bir kesim, ülke ekonomisi için yük olan, sokakları kalabalıklaştırmaktan öteye gidemeyen bu insanlara, mültecilere nefretlerini kusuyor.

Toivon tuolla puolen filmi ile yönetmen Aki Kaurismäki bizlere bildiğimiz gerçeklerin bilmediğimiz yönlerini Khaled’in hikayesi üzerinden anlatırken diğer yandan da Finlandiya’nın kendi içindeki ikili yapısını, kendi insanları arasındaki ayrımını gözler önüne seriyor. İnce mizahı ve temposu hiç düşmeyen esprileriyle Tuivon tuollo puolen, bizlere umudun diğer yanını, mültecilerin umutla sığındıkları topraklarda, vicdanlarda karşılaştıkları manzarayı göstermeyi de ihmal etmiyor.