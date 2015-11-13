1979-1980 sezonu, oldukça sürpriz dedikodularla gündeme damgasını vurmuştu…

Ege Görgün (Landlord)

1979-1980 sezonunda son düzlüğe girilmiş. Büyük takımların transfer ibresi aşağı yukarı belli olmuş ama tabi ilerleyen haftalar her transfer döneminde olduğu gibi sürprizlere gebe.

Fenerbahçe oldum olası Kocaelispor’dan futbolcu transfer etmeyi sevmiştir. Raşit Çetiner de o futbolculardan biriydi. Çetiner Kocaelispor’da ve Fenerbahçe’de oynarken daha onu izlemeye alışık olduğumuz stoper mevkiine geçmemişti. Fenerbahçe’ye 2. Lig gol kralı olarak gelmişti zaten. 1978’de sırtına geçirdiği sarı-lacivert formayı 1981’e kadar giyecek, ardından Kanarya’nın ezeli rakibi Galatasaray’a geçecekti. Ancak Çetiner’in Galatasaray’a transferi sezon öncesinden konuşulmaya başlamıştı.

Hürriyet’in haberine göre 1979-80 sezonunun sonunda transferi olmasa da Raşit “kuma” istemediği için Fenerbahçe’den ayrılabilirdi. “Üzerime bir santrfor transfer ederlerse, sarı-lacivertli renklerden ayrılırım,” diyordu aynı habere göre. Galatasaray’ın başı da o sıralar imza atmak için 4 milyon lira isteyen Fatih Terim’le dertteydi. Bu durum olası bir Raşit-Fatih takasını gündeme getirmişti. Galatasaray’ın sezon sonu futbolu bırakacak Gökmen’den doğan boşluğu Raşit’le kapamak istemesi gayet doğaldı aslında.

Raşit hızlı kanat oyuncusu Öner’le birlikte çok takımın canını yakabilirdi. Belki de yalnızca gazetelerin spor sayfalarının asparagası olabilecek bu takas dedikodusu hiçbir zaman gerçek olmadı. Ancak Raşit Çetiner bir sezon sonra gerçekten de Galatasaraylı oldu. Galatasaray ona karşılık Erdoğan Arıca ve Güngör Tekin’i Fenerbahçe’ye veriyordu.

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Fenerbahçe aynı dönemde bir de İngiliz hoca peşindeydi. Transfer görüşmelerini ise kulüp adına Ali Şen yürütüyordu. Fenerbahçe Başkanı Razı Trak ilk tercih olan Tommy Docherty’den alkolik olduğı için vazgeçince Ali Şen ibreyi Don Revie’ye çevirdi. Leeds United ve İngiltere milli takımının efsane hocası Don Revie sözde “şartlarım kabul edilirse gelirim” demişti. O sıralar Arap takımlarını çalıştıran Revie’nin Türkiye’ye, hele de Fenerbahçe’ye gelmesi halinde ortaya ilginç tablolar çıkacağını tahmin etmek zor değil. Bunu anlamak için 2009 tarihli Damned United filmini seyretmeniz bile yeterli olacaktır.

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Ara sıra Kocaelispor’u hatırlatmakta yarar var. Hem o yolda ilerleyen takımlara uyarı mahiyetinde, hem de Süper Lig’den ırak, gönülden de ırak anlayışı yaygınlaşmasın diye. Öyle çok uzağa da değil. 1992-1993 sezonunun sonuna gideceğiz.

Saffet’li, Ergun’lu, Mirkoviç’li, Ömeroviç’li Kocaelispor’un her takımın korkulu rüyası olduğu zamanlara… Takımın hocası yönetime transfer listesini vermiş. Bakın kimler var listede:

Beşiktaş’tan Turan, Şenol ve Sergen; Trabzonspor’dan Orhan ve Abdullah; Karşıyaka’dan Yusuf…

Eskiden Anadolu takımlarının hocalarının hazırladığı transfer listeleri pek hayatın gerçeklerini yansıtmazdı. Bunun bir nedeni de herhalde işler sarpa sardığında hocanın kendine açık bir kapı bırakmak istemesiydi: “Ne yapayım, yönetim istediğim adamları almadı.”