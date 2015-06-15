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Erkin Koray

Naim Dilmener, Tarkan Gözübüyük, Cumhur Canbazoğlu, Tolga Akyıldız, Doğu Yücel, Serkan Karaman, Deniz Durukan… Hepsi de müzikdünyamızın saygın isimleri… Müzik bölümünü güçlendirmeye çalışan, hala sanal dünyada küçük bir nokta olan ama o noktayı sırtlamış bir sürü ninja sayesinde yoluna azimle devam eden Ters Ninja’nın ricasını kırmayacak kadar da gönlü büyükler… Sırf o güzel şarkıları bir kez daha anmak adına yaptığımız Tüm Zamanların En İyi 15 Türkçe Rock Şarkısı araştırmasının bir parçası oldular. (Ters Ninja Arşiv 2009)

Tarkan GÖZÜBÜYÜK

Tarkan Gözübüyük

(alfabetik sira ile)

  1. Bulutsuzluk Özlemi / Sözlerimi Geri Alamam
  2. Cem Karaca / Tamirci Çırağı
  3. Duman / Halimiz Duman
  4. Erkin Koray / Esterabim
  5. Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil / Değirmenler
  6. Gökhan Dabak / Demli Şarkı
  7. Kurban / Sorma
  8. MFÖ / Yalnızlık Ömür Boyu
  9. MVO / Büyük Düşler
  10. Orhan Atasoy / Gemiler
  11. Orhan Gencebay / Batsın Bu Dünya
  12. Pentagram / Bir
  13. Şebnem Ferah / Bu Aşk Fazla Sana
  14. Teoman / O
  15. Turgut Berkes / İnsan Hali

Cem Karaca

Naim DİLMENER

Naim Dilmener

1-Darbe/Mor ve Ötesi
2-Yağmur/Erkin Koray
3-Resimdeki Gözyaşları/Cem Karaca-Apaşlar
4-Bir Dünya da Bana Ver/Fikri Takbak
5-Fırtına/Rashit
6-Bu Aşk Fazla Sana/Şebnem Ferah
7-Babalar Küçük Oğullarına Söylesin Diye/Hardal
8-Ele Güne Karşı/Mazhar Fuat Özkan
9-Salak/Grup Çığrışım
10-Mehmet Emmi/Edip Akbayram
11-Ah Bir Joker/Mirkelam
12-Hadi Buyur/Aylin Aslım
13-İstemeyerek/Serdar Ateşer
14-Tamirci Çırağı/Cem Karaca
15-Aşk Her Şeyi Affeder mi?/Özlem Tekin

Kramp

Doğu YÜCEL

Doğu Yücel

1- Barış Manço – Dönence
2- Mavisakal – Günler
3- Whisky – Cumartesi
4- Yu-hu – Ölüme Çare Yok
5- Aylin Aslım – Güldünya
6- Radical Noise – Uyan
7- Demir Demirkan – Aşk Var Ya
8- Bulutsuzluk Özlemi – Tepedeki Çimenlik
9- Şebnem Ferah – Ben Şarkımı Söylerken
10- Pentagram – Bir
11- Diken – Asla Vazgeçme
12- Asfalt Dünya – Zaman
13- Kramp – Lan N’oldu
14- Athena – Skalonga
15- Orhan Atasoy – Gemiler

Mazhar Fuat Özkan

Serkan KARAMAN

Serkan Karaman

(17 olsa? Kıyamadım :)

1. Dönence – Barış Manço
2. Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi
3. Ele Güne Karşı Yapayanlız – MFÖ
4. Resimdeki Gözyaşları – Cem Karaca
5. Sevda Çiçeği – Fikret Kızılıok
6. Güneşimden Kaç – Bulutsuzluk Özlemi
7. Afilli Yalnızlık – Emre Aydın
8. Bir Kadın Çizeceksin – Manga
9. Yalan – Kurban
10. Arap Saçı – Erkin Koray
11. Skalonga – Athena
12.Rüya – Ünlü
13. Bu Aşk Fazla Sana – Şebnem Ferah
14. Anatolia – Pentagram
15. Bu Akşam – Duman
16. İki Yol – Mavi Sakal
17. Sensiz Olmaz – Bülent Ortaçgil

Bulutsuzluk Özlemi

Tolga AKYILDIZ

Tolga Akyıldız

  1. Sözlerimi Geri Alamam – Bulutsuzluk Özlemi
  2. Gemiler – Orhan Atasoy
  3. Yalnızlık Ömür Boyu – MFÖ
  4. Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi
  5. İki Yol – Mavi Sakal
  6. Bu Aşk Fazla Sana – Şebnem Ferah
  7. Eski Köprünün Altında- Duman
  8. Beni Anlayamazsın – Hardal
  9. Karışmasın Kimseler- Gripin
  10. Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı – Vega
  11. Aslında Bir Konu Var Yasemin Mori
  12. Papatya – Teoman
  13. Zaman – Asfalt Dünya
  14. Korku – Yaşar Kurt
  15. Dönence – Barış Manço

Moğollar

Cumhur CANBAZOĞLU

Cumhur Canbazoğlu

  1. Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın/ Mazhar Fuat Özkan
  2. Oy Bana Bana/Cem Karaca/Kardaşlar
  3. Terk etmedi Sevdan Beni…Cem Karaca/Dervişan
  4. Tamir Çırağı…Cem Karaca/Moğollar
  5. Issızlığın Ortasında….Moğollar
  6. Yalnızlar Garı…Mazhar Fuat Özkan
  7. Heyecanlı…İpucu
  8. Acil Demokrasi…Bulutsuzluk Özlemi
  9. Hikaye ….Işığın Yansıması
  10. Parka…. Cem Karaca/Dervişan
  11. Korku/ Yaşar Kurt
  12. Dağlarda…Objektif
  13. Dönence… Barış Manço/Kurtalan Ekspres
  14. Lan N’Oldu…. Kramp
  15. Sakın Gelme/Mazhar Fuat Özkan

Yaşar Kurt

Deniz DURUKAN

Deniz Durukan

  1. Cem Karaca – Resimdeki Gözyaşı
  2. Erkin Koray – Akrebin Gözleri
  3. Duman – Aman Aman
  4. Pentagram – Bir
  5. Kramp – L’an N’oldu be / tek başına
  6. Hardal – Leyla
  7. Bulutsuzluk Özlemi – Seni Görmem Lazım
  8. Yaşar Kurt – Korku
  9. Teoman- Nefes Nefese
  10. Replikas – Gece Kadar Rahatsız etmiyor
  11. Mor ve Ötesi – Cambaz
  12. Kurban – Yalan
  13. Vega – Bu sabahların bir anlamı olmalı
  14. Redd- Nefes Bile Almadan
  15. Almora – İyiler Siyah Giyer

Fatih Erdemci

Landlord (Ege Görgün)

Landlord on a secret mission

  1. İhtarname – Cem Karaca
  2. Korku – Yaşar Kurt
  3. İki Yol – Mavi Sakal
  4. Cambaz – Mor ve Ötesi
  5. Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı- Vega
  6. Ben Ölmeden Önce – Fatih Erdemci
  7. Estarabim – Ünlü
  8. Tek Başımıza – Erkin Koray
  9. Sensiz İstanbul’a Düşmanım – Gripin & Emre Aydın
  10. Tepedeki Çimenlik – Bulutsuzluk Özlemi
  11. Karahisar Kalesi – Kıraç
  12. Eski Köprünün Altında – Duman
  13. Sakın Söyleme – Kurban
  14. Ben Seni Arayamam – Yüksek Sadakat
  15. Benmişim – Nev
İTİRAF: Kendi listemi yaparken, insanlardan ne kadar zor bir şey istediğimi ve böyle zengin bir tarihten 15 en iyi şarkı çıkarmanın imkansız olduğunu anladım. 70’lerde öyle müzik grupları vardı ki, onları ihmal etmek zorunda kalıyorsunuz listenizi 15 şarkıyla kısıtlı tutup, üstüne bir de yenilere ağırlık verdiğiniz zaman. Yerel rock tarihimizin en benzersiz işlerinin yapıldığı bu dönemin gruplarının, sanatçılarının plakları ve kayıtlarının yurtdışında büyük ilgi gördüğünü biliyor musunuz? Genellikle Turkish Psychedelic Rock şeklinde tanımlanan bu dönemin müzisyenlerine buradan saygılarımızı gönderelim.
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74 YORUMLAR

  1. eskilere saygı duymak adına bir şeyler yazmışlar ama yeniler de kötü değil.. kurban, çilekeş, mor ve ötesi, duman, tarzını sevmiyor olmama rağmen manga, hayko.. vs vs. iyi şeyler yapanlar var.

  2. sırasız:

    teoman- papatya

    duman- dibine kadar

    hayko cepkin- yol gözlerimi dağlıyor

    bulutsuzluk özlemi- sözlerimi geri alamam

    mfö- elegüne karşı

    şebnem ferah- sil baştan

    Kurtalan Ekspres – yeni bir gün

    duman- sor bana pişmanmıyım?

    teoman- istanbulda sonbahar

    moğollar- namus belası

    pentegram- bir

  3. Bir derdim var-Mor ve Ötesi
    Tamirci Çırağı-Cem Karaca
    Kalender-Cem Karaca
    Üvey-Şebnem Ferah
    Unut Beni–Feridun Düzağaç
    Manası Yok-Duman
    Kupa Kızı ve Sinek Valesi-Teoman
    Darıldı Şans-Peyk
    Yalnızlar Garı-MFÖ
    İz Bırakanlar Unutulmaz-VEGA
    vURULMUŞUM-fİKRET kIZILOK
    Yüzünü Dökme Küçük Kız-Bülent Ortaçgil
    Hoşçakal-Emre Aydın
    Hoşçakal-D.S.S.
    sENİN mARŞIN-dUMAN

  4. teoman/yağmur
    teoman/rüzgar gülü
    teoman/paramparça
    teoman/zamparanın ölümü 1-2
    teoman/güzel bir gün
    manga/cevapsız sorular
    manga/bir kadın çizeceksin
    mor ve ötesi/bir derdim var

  5. 1 SEZEN AKSU DAĞLARDIR DAĞLAR 2 DUMAN İÇERİM BEN BURDA BU AKŞAM 3 DUMAN AMAN AMAN 4 KIRAÇ EŞŞEĞİ SALDIM ÇAYIRA 5 CEM KARACA SENDE BAŞINI ALIP GİTME NE OLUR 6 CEM KARACA RESİMDEKİ GÖZ YAŞLARI 7 BARIŞMANÇO DAĞLAR DAĞLAR 8 BARIŞMANÇO ALLA BENİ BULLA BENİ YAR 9 ŞEBNEM FERAH YANLIZ 10 BARIŞMANÇO DÖNENCE

  6. BARIŞ MANÇO – Halil İbrahim sofrası
    Bu parça gördüğüm kadarıyla unutulmuş. Halbuki en anlamlı söz ve en büyük melodi bu parçadır. Türkiyenin gelmiş geçmiş en iyi parçasıdır.

  7. maNga-alışırım gözlerimi kapamaya
    maNga-beni benimle bırak
    maNga-ben bir palyaçoyum
    maNga-bitti rüya
    maNga-bir kadın çizeceksin
    maNga-dünyanın sonuna doğmuşum
    maNga-fly to stay alive
    maNga-kapkaç
    maNga-raptiye rap rap
    maNga-her aşk ölümü tadacak
    maNga-hepsi bir nefes
    maNga-üryan geldim
    maNga-yalan
    maNga-rezalet çıkarasım var
    maNga-cevapsız sorular
    maNga-hayat bu işte
    maNga&göksel-dursun zaman
    maNga&yıldız tilbe-hani biz
    maNga-we could be the same(eurovision şarkısı)
    maNga-run
    maNga-lunapark
    maNga-kaçamak faslı
    maNga&cartel-evdeki ses
    maNga-itildik
    maNga&vega-iz bırakanlar unutulmaz
    maNga-gecenin ritmi
    maNga-gün batımı
    maNga-gün doğumu
    maNga-açılış
    maNga-kapanış
    bunları çok seviyorum ama manga asıl rock grubu bence bu rock grublarının içerisinde en başarılısı maNga ben maNganın konserlerine gitdim ve ben konserde yağmur diye bağırdım dönüb bana baktı yüzünde o kadar saf bir tebessüm vardı ki,o an benim hiç aklımdan çıkmıyo o bana baktı ve göz kırpdı ben bir kaç defa gitdim maNga konserlerine ve her konserde yağmur diye bağırdığımda hep dönüb bakıyodu onlar azerbaycana,amerikaya, belçikaya ve.s ülkelere gidip konser verdiklerinde bende o ülkelere gidiyodum ve benim maNga hikayem bu neyse arkadaşlar benim en çok çok çok sevdiyim rock grubu maNga hoşçakalın.sevgi ve saygılarımla eylem.

  8. ha bi de maNganın başka şarkıları aklımdan çıktı
    maNga-kal yanımda
    maNga-libido
    maNga-maNgara
    maNga-kandırma kendini
    maNga-sakın bana söyleme
    maNga-yalan 2

  9. 1-Cem Karaca-Tamirci Çırağı
    2-Murat Kekilli-Bu Akşam Ölürüm
    3-Üç Hürel-Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş
    4-Haramiler(Ayhan Yener)-Yeşil Gözlerinden
    5-Haramiler(Ayhan Yener)-Mavi Duvar
    6-Cem Karaca-Resimdeki Gözyaşı
    7-Bulutsuzluk Özlemi-Sözlerimi Geri Alamam
    8-Barış Akarsu-Gözlerin
    9-Barış Manço-Dönence
    10-Barış Manço-Gülpembe
    11-Kramp-Lan N’oldu
    12-Mavisakal – İki yol
    13-İlhan İrem-Anlasana
    14-Erkin Koray-Estaribim
    15-Pentegram-Bir
    16-Moğollar-Issızlığın Ortasında
    17-Haramiler-Leylim Ley
    18-Kurtalan Expres-Yeni Bir Gün
    19-MFÖ-Gözyaşlarımı Bitti Mi Sandın
    20-Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil / Değirmenler
    21-Mavi Sakal-İki Yol
    22-MFÖ-Ele Güne Karşı Yapayanlız
    23-Cem Karaca-Islak Islak
    24-Cem Karaca-Hep Kahır
    25-Cem Karaca-Bu Son Olsun
    26-Ayna-Biz Akdenizliyiz
    27-Ayna-Ölünce Sevemezsem Seni
    28-Ayna-Sen Unutma Beni
    29-Murat Göğebakan-Ay Yüzlüm
    30-Haluk Levent-Ben Bu Gece Ölmezsem
    31-Seksendört-Kaderimde Buda Mı Vardı
    32-Kıraç-Yıllar Sonra

  11. Her sanatçıdan bir şarkı seçtim; eğer bunları dinlerseniz eminim ki o sanatçının tüm şarkılarını dinlemek isteyeceksiniz. Popüler olanlar, mazide kalanlar.. Karışık ama dopdolu bir listedir pas geçmeyin…

    Erkin Koray – Yağmur
    Cem karaca – Bu son olsun
    Barış Manço – Dönence
    Aylin Aslım – Aşk geri gelir
    Şebnem Ferah – Yağmurlar
    Teoman – Yollar
    Özlem Tekin – Duvaksız Gelin
    Kargo – Yıldızların Altında
    Manga – Cevapsız Sorular
    Duman – Sor bana pişman mıyım
    Grup 84 – Ölürüm Hasretinle
    Mor ve Ötesi – Deli
    Feridun Düzağaç – Alev Alev
    Model – Değmesin Ellerimiz

    bu listem dışında…

    Eğer Teoman veya Şebnem Ferah’a başlayacak olursanız aşağı bakın derim.

    bolca Teoman dinleyen biri olarak her albümünden bir tane…

    Teoman – Papatya
    Teoman – Bazı Yalanlar (Teomanın en iyi şarkı sözü yazarlarından biri olduğunu kabullendirdiği şarkıdır
    Teoman – Paramparça
    Teoman – İstanbul’da Sonbahar
    Teoman – Mektup
    Teoman – Bugün (En büyük depresyon şarkılarındandır)
    Teoman – Aşk Kırıntıları
    Teoman – Mavi Kuş ile Küçük Kız (kendisini anlatır)
    Teoman – Bana Öyle Bakma

    Teoman’ın hitlerini saymış gibi oldum ama kesinlikle dinleyin derim.

    ________________

    Şebnem Ferah sayacak olursak her albümden..

    Şebnem Ferah – Bu aşk fazla sana
    Bugün
    Sil Baştan
    İyi Kötü (ahh Kelimeler Yetse albümü…hepsini dinleyin derim)
    Çakıl Taşları
    İstiklala Caddesi Kadar

    ______

    Popüler tarzda olanlara daha çok yön versem de gerçekten bu şarkılar harikadır.

  12. Yavuz Çetin-bütün sarkıları
    Duman-bütün sarkıları
    Şebnem Ferah-bütün sarkıları
    Pentagram-bütün sarkıları
    Mavi Sakal-bütün sarkıları
    Pilli Bebek-bütün sarkıları
    Yaşar Kurt-bütün sarkıları
    Demir Demirkan-bütün sarkıları

  13. Yavuz Çetin – Yaşamak İstemem
    Kargo – Şairin Elinde
    Kargo – Yüzleşme
    Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var
    Özlem Tekin – Değmez
    Özlem Tekin – Sen Anla
    Şebnem Ferah – Durma
    Aslı – Siz
    Aylin Aslım – Senin Gibi
    Moğollar – Bir Şey Yapmalı
    Ünlü – Esterabim
    veeeee tabikiii

    Fatih Erdemci – Ben Ölmeden Önce

  14. Herkesin farklı bir liste oluşturmasından anlıyoruz ki hiç bir zaman sağlam bir rock parçası çıkaramamışız. Fikret Kızılok ve Pentagramın aynı listede yazılması da bu müziği hala öğrenemediğimizin bir başka kanıtı olsa gerek.

    • Yalnız farkındaysanız her listede barış manço gibi erkin koray gibi degerli şarkıcılarımız var ve bu da bu işi iyi yapanların oldugunu kanıtlamaya yeter

  15. barış manço /dönence
    erkin koray /akrebin gözleri
    ogün şanlısoy /bilmece
    ogün şanlısoy /anma arkadaş
    ogün şanlısoy /pencere
    pentegram /gündüz gece
    pentegram /şeytan bunun neresinde
    pentegram /geçmişin yükü
    barış akarsu /ıslak ıslak

  16. 1. Barış Manço / Dönence
    2. Cem Karaca / Resimdeki Gözyaşları
    3. Erkin Koray / Anma Arkadaş
    4. Duman / Seni Kendime Sakladım
    5. Haluk Levent / Elfida
    6. Teoman / Dursun Dünya
    7. Şebnem Ferah / Sil Baştan
    8. Manga / Bir Kadın Çizeceksin
    9. MFÖ / Yalnızlık Ömür Boyu
    10.Pentagram / Geçmişin Yükü
    11.Pilli Bebek / Bak
    12.Mor ve Ötesi / Bir Derdim Var
    13.Seksendört / Ölürüm Hasretinle
    14.Barış Akarsu / Gözlerin
    15.Murat Kekilli / Bu Akşam Ölürüm

    ve daha birçoğu …

  17. sadece yeni jenerasyon grup ve kişilerin parçalarını yazacağım (eskiler çok fazla ve zaten hepsi mükemmel)

    1. mor ve ötesi – bir derdim var
    2. teoman – paramparça
    3. şebnem ferah – birileri var
    4. emre aydın – belki bir gün özlersin
    5. duman – seni kendime sakladım
    6. mor ve ötesi – cambaz
    7. şebnem ferah – eski
    9. teoman – 17
    10. teoman – istasyon insanları
    11. mor ve ötesi – deli
    12. model – değmesin ellerimiz
    13. 84 – kendime yalan söyledim
    14. feridun düzağaç – fd
    15. emre aydın – bu kez anladım
    daha pek çok sanatçı ve eser var ancak şimdilik aklıma gelenler bunlar…

  19. her listede mutlaka bir duman olmalı arkadaşlar
    özellikle köprü altı
    bence en iyi rock cılar gripin teoman duman(1 numaram) şebnem ferah özlem tekin…

  20. Sirasiz…

    1. Baris manco & kurtalan ekspres – donence
    2. Baris manco &kurtalan ekspres – ham meyvayi kopardilar dalindan
    3. Edip akbayram & dostlar – arabam kaldi yolda
    4. Cem karaca & mogollar – emrah
    5. Bunalimlar – tas var kopek yok
    6. Apaslar – gilgamis
    7. Alpay nazikioglu – mutluluktan aglarken
    8. Erkin koray – gel bak ne soyliycem
    9. Ersen & dadaslar – yedin beni
    10. Ipucu beslisi – heyecanli

  21. Sırasız

    Erkin Koray – Yağmur
    Mavi Sakal – İki yol
    Yavuz Çetin – Yaşamak İstemem
    Barış Manço – Dönence
    Pentagram – Bir
    MFÖ – Yalnızlık Ömür Boyu
    Bulutsuzluk Özlemi – Güneye Giderken
    Grup Bunalım – Taş Var Köpek Yok
    Orhan Atasoy – Gemiler
    MFÖ – Ele Güne Karşı
    Cem Karaca – Hasan Kalesi
    Cem Karaca – Tamirci Çırağı
    Erkin Koray – Akrebin Gözleri
    Duman – Belki Alışman Lazım
    Teoman – Kupa Kızı ve Sinek Valesi
    Fatih Erdemci – Ben Ölmeden Önce
    Erkin Koray – Hayat Katarı
    Cem Karaca – Safinaz
    Moğollar – Ağrı Dağı Efsanesi
    Barış Manço – Ölüm Allahın Emri

  22. Sırasız, gerisi getirilebilir…
    Barış Manço / Kurtalan Ekpres- Dönence
    Barış Manço- Lady of the Seventh Sky
    Barış Manço- Trip Fair Ground
    Barış Manço- Binboğa’nın Kızı
    Barış Manço- Blue Morning Angel
    Barış Manço/Kurtalan Ekspres – Yeni Bir Gün

  23. Naim Dilmener, Tarkan Gözübüyük, Cumhur Canbazoğlu, Tolga Akyıldız, Doğu Yücel, Serkan Karaman, Deniz Durukan ve Ege Görgün toplamda 8 listenin ozeti asagidaki gibidir;

    1 kere listelere giren sarkilar
    Acil Demokrasi Bulutsuzluk Özlemi
    Afilli Yalnızlık Emre Aydın
    Ah Bir Joker Mirkelam
    Akrebin Gözleri Erkin Koray
    Aman Aman Duman
    Anatolia Pentagram
    Arap Saçı Erkin Koray
    Aşk Her Şeyi Affeder mi? Özlem Tekin
    Aşk Var Ya Demir Demirkan
    Asla Vazgeçme Diken
    Aslında Bir Konu Var Yasemin Mori
    Babalar Küçük Oğullarına Söylesin Diye Hardal
    Batsın Bu Dünya Orhan Gencebay
    Ben Ölmeden Önce Fatih Erdemci
    Ben Şarkımı Söylerken Şebnem Ferah
    Ben Seni Arayamam Yüksek Sadakat
    Beni Anlayamazsın Hardal
    Benmişim Nev
    Bir Dünya da Bana Ver Fikri Takbak
    Bir Kadın Çizeceksin Manga
    Bu Akşam Duman
    Büyük Düşler Mor ve Ötesi
    Cumartesi Whisky
    Dağlarda Objektif
    Darbe Mor ve Ötesi
    Değirmenler Bülent Ortaçgil
    Demli Şarkı Gökhan Dabak
    Estarabim Erkin Koray
    Estarabim Ünlü
    Fırtına Rashit
    Gece Kadar Rahatsız etmiyor Replikas
    Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın MFÖ
    Güldünya Aylin Aslım
    Güneşimden Kaç Bulutsuzluk Özlemi
    Günler Mavi Sakal
    Hadi Buyur Aylin Aslım
    Halimiz Duman Duman
    Heyecanlı İpucu
    Hikaye Işığın Yansıması
    İhtarname Cem Karaca
    İnsan Hali Turgut Berkes
    Issızlığın Ortasında Moğollar
    İstemeyerek Serdar Ateşer
    İyiler Siyah Giyer Almora
    Karahisar Kalesi Kıraç
    Karışmasın Kimseler Gripin
    Leyla Hardal
    Mehmet Emmi Edip Akbayram
    Nefes Bile Almadan Redd
    Nefes Nefese Teoman
    O Teoman
    Ölüme Çare Yok Yu-hu
    Oy Bana Bana Cem Karaca
    Papatya Teoman
    Parka Cem Karaca
    Rüya Ünlü
    Sakın Gelme MFÖ
    Sakın Söyleme Kurban
    Salak Grup Çığrışım
    Seni Görmem Lazım Bulutsuzluk Özlemi
    Sensiz İstanbul’a Düşmanım Gripin
    Sensiz Olmaz Bülent Ortaçgil
    Sevda Çiçeği Fikret Kızılıok
    Sorma Kurban
    Tek Başımıza Erkin Koray
    Terk etmedi Sevdan Beni Cem Karaca
    Uyan Radical Noise
    Yağmur Erkin Koray
    Yalnızlar Garı MFÖ

    2 kere listelere giren sarkilar
    Bir Derdim Var Mor ve Ötesi
    Cambaz Mor ve Ötesi
    Ele Güne Karşı MFÖ
    Eski Köprünün Altında Duman
    Skalonga Athena
    Sözlerimi Geri Alamam Bulutsuzluk Özlemi
    Tepedeki Çimenlik Bulutsuzluk Özlemi
    Yalan Kurban
    Yalnızlık Ömür Boyu MFÖ
    Zaman Asfalt Dünya

    3 kere listelere giren sarkilar
    Bir Pentagram
    Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı Vega
    Gemiler Orhan Atasoy
    İki Yol Mavi Sakal
    Lan N’oldu Kramp
    Resimdeki Gözyaşları Cem Karaca
    Tamirci Çırağı Cem Karaca

    4 kere listelere giren sarkilar
    Bu Aşk Fazla Sana Şebnem Ferah
    Dönence Barış Manço
    Korku Yaşar Kurt

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