Naim Dilmener, Tarkan Gözübüyük, Cumhur Canbazoğlu, Tolga Akyıldız, Doğu Yücel, Serkan Karaman, Deniz Durukan… Hepsi de müzikdünyamızın saygın isimleri… Müzik bölümünü güçlendirmeye çalışan, hala sanal dünyada küçük bir nokta olan ama o noktayı sırtlamış bir sürü ninja sayesinde yoluna azimle devam eden Ters Ninja’nın ricasını kırmayacak kadar da gönlü büyükler… Sırf o güzel şarkıları bir kez daha anmak adına yaptığımız Tüm Zamanların En İyi 15 Türkçe Rock Şarkısı araştırmasının bir parçası oldular. (Ters Ninja Arşiv 2009)
Tarkan GÖZÜBÜYÜK
(alfabetik sira ile)
- Bulutsuzluk Özlemi / Sözlerimi Geri Alamam
- Cem Karaca / Tamirci Çırağı
- Duman / Halimiz Duman
- Erkin Koray / Esterabim
- Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil / Değirmenler
- Gökhan Dabak / Demli Şarkı
- Kurban / Sorma
- MFÖ / Yalnızlık Ömür Boyu
- MVO / Büyük Düşler
- Orhan Atasoy / Gemiler
- Orhan Gencebay / Batsın Bu Dünya
- Pentagram / Bir
- Şebnem Ferah / Bu Aşk Fazla Sana
- Teoman / O
- Turgut Berkes / İnsan Hali
Naim DİLMENER
1-Darbe/Mor ve Ötesi
2-Yağmur/Erkin Koray
3-Resimdeki Gözyaşları/Cem Karaca-Apaşlar
4-Bir Dünya da Bana Ver/Fikri Takbak
5-Fırtına/Rashit
6-Bu Aşk Fazla Sana/Şebnem Ferah
7-Babalar Küçük Oğullarına Söylesin Diye/Hardal
8-Ele Güne Karşı/Mazhar Fuat Özkan
9-Salak/Grup Çığrışım
10-Mehmet Emmi/Edip Akbayram
11-Ah Bir Joker/Mirkelam
12-Hadi Buyur/Aylin Aslım
13-İstemeyerek/Serdar Ateşer
14-Tamirci Çırağı/Cem Karaca
15-Aşk Her Şeyi Affeder mi?/Özlem Tekin
Doğu YÜCEL
1- Barış Manço – Dönence
2- Mavisakal – Günler
3- Whisky – Cumartesi
4- Yu-hu – Ölüme Çare Yok
5- Aylin Aslım – Güldünya
6- Radical Noise – Uyan
7- Demir Demirkan – Aşk Var Ya
8- Bulutsuzluk Özlemi – Tepedeki Çimenlik
9- Şebnem Ferah – Ben Şarkımı Söylerken
10- Pentagram – Bir
11- Diken – Asla Vazgeçme
12- Asfalt Dünya – Zaman
13- Kramp – Lan N’oldu
14- Athena – Skalonga
15- Orhan Atasoy – Gemiler
Serkan KARAMAN
(17 olsa? Kıyamadım :)
1. Dönence – Barış Manço
2. Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi
3. Ele Güne Karşı Yapayanlız – MFÖ
4. Resimdeki Gözyaşları – Cem Karaca
5. Sevda Çiçeği – Fikret Kızılıok
6. Güneşimden Kaç – Bulutsuzluk Özlemi
7. Afilli Yalnızlık – Emre Aydın
8. Bir Kadın Çizeceksin – Manga
9. Yalan – Kurban
10. Arap Saçı – Erkin Koray
11. Skalonga – Athena
12.Rüya – Ünlü
13. Bu Aşk Fazla Sana – Şebnem Ferah
14. Anatolia – Pentagram
15. Bu Akşam – Duman
16. İki Yol – Mavi Sakal
17. Sensiz Olmaz – Bülent Ortaçgil
Tolga AKYILDIZ
- Sözlerimi Geri Alamam – Bulutsuzluk Özlemi
- Gemiler – Orhan Atasoy
- Yalnızlık Ömür Boyu – MFÖ
- Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi
- İki Yol – Mavi Sakal
- Bu Aşk Fazla Sana – Şebnem Ferah
- Eski Köprünün Altında- Duman
- Beni Anlayamazsın – Hardal
- Karışmasın Kimseler- Gripin
- Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı – Vega
- Aslında Bir Konu Var Yasemin Mori
- Papatya – Teoman
- Zaman – Asfalt Dünya
- Korku – Yaşar Kurt
- Dönence – Barış Manço
Cumhur CANBAZOĞLU
- Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın/ Mazhar Fuat Özkan
- Oy Bana Bana/Cem Karaca/Kardaşlar
- Terk etmedi Sevdan Beni…Cem Karaca/Dervişan
- Tamir Çırağı…Cem Karaca/Moğollar
- Issızlığın Ortasında….Moğollar
- Yalnızlar Garı…Mazhar Fuat Özkan
- Heyecanlı…İpucu
- Acil Demokrasi…Bulutsuzluk Özlemi
- Hikaye ….Işığın Yansıması
- Parka…. Cem Karaca/Dervişan
- Korku/ Yaşar Kurt
- Dağlarda…Objektif
- Dönence… Barış Manço/Kurtalan Ekspres
- Lan N’Oldu…. Kramp
- Sakın Gelme/Mazhar Fuat Özkan
Deniz DURUKAN
- Cem Karaca – Resimdeki Gözyaşı
- Erkin Koray – Akrebin Gözleri
- Duman – Aman Aman
- Pentagram – Bir
- Kramp – L’an N’oldu be / tek başına
- Hardal – Leyla
- Bulutsuzluk Özlemi – Seni Görmem Lazım
- Yaşar Kurt – Korku
- Teoman- Nefes Nefese
- Replikas – Gece Kadar Rahatsız etmiyor
- Mor ve Ötesi – Cambaz
- Kurban – Yalan
- Vega – Bu sabahların bir anlamı olmalı
- Redd- Nefes Bile Almadan
- Almora – İyiler Siyah Giyer
Landlord (Ege Görgün)
- İhtarname – Cem Karaca
- Korku – Yaşar Kurt
- İki Yol – Mavi Sakal
- Cambaz – Mor ve Ötesi
- Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı- Vega
- Ben Ölmeden Önce – Fatih Erdemci
- Estarabim – Ünlü
- Tek Başımıza – Erkin Koray
- Sensiz İstanbul’a Düşmanım – Gripin & Emre Aydın
- Tepedeki Çimenlik – Bulutsuzluk Özlemi
- Karahisar Kalesi – Kıraç
- Eski Köprünün Altında – Duman
- Sakın Söyleme – Kurban
- Ben Seni Arayamam – Yüksek Sadakat
- Benmişim – Nev
İTİRAF: Kendi listemi yaparken, insanlardan ne kadar zor bir şey istediğimi ve böyle zengin bir tarihten 15 en iyi şarkı çıkarmanın imkansız olduğunu anladım. 70’lerde öyle müzik grupları vardı ki, onları ihmal etmek zorunda kalıyorsunuz listenizi 15 şarkıyla kısıtlı tutup, üstüne bir de yenilere ağırlık verdiğiniz zaman. Yerel rock tarihimizin en benzersiz işlerinin yapıldığı bu dönemin gruplarının, sanatçılarının plakları ve kayıtlarının yurtdışında büyük ilgi gördüğünü biliyor musunuz? Genellikle Turkish Psychedelic Rock şeklinde tanımlanan bu dönemin müzisyenlerine buradan saygılarımızı gönderelim.
eskilere saygı duymak adına bir şeyler yazmışlar ama yeniler de kötü değil.. kurban, çilekeş, mor ve ötesi, duman, tarzını sevmiyor olmama rağmen manga, hayko.. vs vs. iyi şeyler yapanlar var.
sırasız:
teoman- papatya
duman- dibine kadar
hayko cepkin- yol gözlerimi dağlıyor
bulutsuzluk özlemi- sözlerimi geri alamam
mfö- elegüne karşı
şebnem ferah- sil baştan
Kurtalan Ekspres – yeni bir gün
duman- sor bana pişmanmıyım?
teoman- istanbulda sonbahar
moğollar- namus belası
pentegram- bir
Bir derdim var-Mor ve Ötesi
Tamirci Çırağı-Cem Karaca
Kalender-Cem Karaca
Üvey-Şebnem Ferah
Unut Beni–Feridun Düzağaç
Manası Yok-Duman
Kupa Kızı ve Sinek Valesi-Teoman
Darıldı Şans-Peyk
Yalnızlar Garı-MFÖ
İz Bırakanlar Unutulmaz-VEGA
vURULMUŞUM-fİKRET kIZILOK
Yüzünü Dökme Küçük Kız-Bülent Ortaçgil
Hoşçakal-Emre Aydın
Hoşçakal-D.S.S.
sENİN mARŞIN-dUMAN
teoman/yağmur
teoman/rüzgar gülü
teoman/paramparça
teoman/zamparanın ölümü 1-2
teoman/güzel bir gün
manga/cevapsız sorular
manga/bir kadın çizeceksin
mor ve ötesi/bir derdim var
1 SEZEN AKSU DAĞLARDIR DAĞLAR 2 DUMAN İÇERİM BEN BURDA BU AKŞAM 3 DUMAN AMAN AMAN 4 KIRAÇ EŞŞEĞİ SALDIM ÇAYIRA 5 CEM KARACA SENDE BAŞINI ALIP GİTME NE OLUR 6 CEM KARACA RESİMDEKİ GÖZ YAŞLARI 7 BARIŞMANÇO DAĞLAR DAĞLAR 8 BARIŞMANÇO ALLA BENİ BULLA BENİ YAR 9 ŞEBNEM FERAH YANLIZ 10 BARIŞMANÇO DÖNENCE
BARIŞ MANÇO – Halil İbrahim sofrası
Bu parça gördüğüm kadarıyla unutulmuş. Halbuki en anlamlı söz ve en büyük melodi bu parçadır. Türkiyenin gelmiş geçmiş en iyi parçasıdır.
maNga-alışırım gözlerimi kapamaya
maNga-beni benimle bırak
maNga-ben bir palyaçoyum
maNga-bitti rüya
maNga-bir kadın çizeceksin
maNga-dünyanın sonuna doğmuşum
maNga-fly to stay alive
maNga-kapkaç
maNga-raptiye rap rap
maNga-her aşk ölümü tadacak
maNga-hepsi bir nefes
maNga-üryan geldim
maNga-yalan
maNga-rezalet çıkarasım var
maNga-cevapsız sorular
maNga-hayat bu işte
maNga&göksel-dursun zaman
maNga&yıldız tilbe-hani biz
maNga-we could be the same(eurovision şarkısı)
maNga-run
maNga-lunapark
maNga-kaçamak faslı
maNga&cartel-evdeki ses
maNga-itildik
maNga&vega-iz bırakanlar unutulmaz
maNga-gecenin ritmi
maNga-gün batımı
maNga-gün doğumu
maNga-açılış
maNga-kapanış
bunları çok seviyorum ama manga asıl rock grubu bence bu rock grublarının içerisinde en başarılısı maNga ben maNganın konserlerine gitdim ve ben konserde yağmur diye bağırdım dönüb bana baktı yüzünde o kadar saf bir tebessüm vardı ki,o an benim hiç aklımdan çıkmıyo o bana baktı ve göz kırpdı ben bir kaç defa gitdim maNga konserlerine ve her konserde yağmur diye bağırdığımda hep dönüb bakıyodu onlar azerbaycana,amerikaya, belçikaya ve.s ülkelere gidip konser verdiklerinde bende o ülkelere gidiyodum ve benim maNga hikayem bu neyse arkadaşlar benim en çok çok çok sevdiyim rock grubu maNga hoşçakalın.sevgi ve saygılarımla eylem.
ha bi de maNganın başka şarkıları aklımdan çıktı
maNga-kal yanımda
maNga-libido
maNga-maNgara
maNga-kandırma kendini
maNga-sakın bana söyleme
maNga-yalan 2
1-Cem Karaca-Tamirci Çırağı
2-Murat Kekilli-Bu Akşam Ölürüm
3-Üç Hürel-Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş
4-Haramiler(Ayhan Yener)-Yeşil Gözlerinden
5-Haramiler(Ayhan Yener)-Mavi Duvar
6-Cem Karaca-Resimdeki Gözyaşı
7-Bulutsuzluk Özlemi-Sözlerimi Geri Alamam
8-Barış Akarsu-Gözlerin
9-Barış Manço-Dönence
10-Barış Manço-Gülpembe
11-Kramp-Lan N’oldu
12-Mavisakal – İki yol
13-İlhan İrem-Anlasana
14-Erkin Koray-Estaribim
15-Pentegram-Bir
16-Moğollar-Issızlığın Ortasında
17-Haramiler-Leylim Ley
18-Kurtalan Expres-Yeni Bir Gün
19-MFÖ-Gözyaşlarımı Bitti Mi Sandın
20-Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil / Değirmenler
21-Mavi Sakal-İki Yol
22-MFÖ-Ele Güne Karşı Yapayanlız
23-Cem Karaca-Islak Islak
24-Cem Karaca-Hep Kahır
25-Cem Karaca-Bu Son Olsun
26-Ayna-Biz Akdenizliyiz
27-Ayna-Ölünce Sevemezsem Seni
28-Ayna-Sen Unutma Beni
29-Murat Göğebakan-Ay Yüzlüm
30-Haluk Levent-Ben Bu Gece Ölmezsem
31-Seksendört-Kaderimde Buda Mı Vardı
32-Kıraç-Yıllar Sonra
Haramiler(Ayhan Yener)-Camdan Küre
Her sanatçıdan bir şarkı seçtim; eğer bunları dinlerseniz eminim ki o sanatçının tüm şarkılarını dinlemek isteyeceksiniz. Popüler olanlar, mazide kalanlar.. Karışık ama dopdolu bir listedir pas geçmeyin…
Erkin Koray – Yağmur
Cem karaca – Bu son olsun
Barış Manço – Dönence
Aylin Aslım – Aşk geri gelir
Şebnem Ferah – Yağmurlar
Teoman – Yollar
Özlem Tekin – Duvaksız Gelin
Kargo – Yıldızların Altında
Manga – Cevapsız Sorular
Duman – Sor bana pişman mıyım
Grup 84 – Ölürüm Hasretinle
Mor ve Ötesi – Deli
Feridun Düzağaç – Alev Alev
Model – Değmesin Ellerimiz
bu listem dışında…
Eğer Teoman veya Şebnem Ferah’a başlayacak olursanız aşağı bakın derim.
bolca Teoman dinleyen biri olarak her albümünden bir tane…
Teoman – Papatya
Teoman – Bazı Yalanlar (Teomanın en iyi şarkı sözü yazarlarından biri olduğunu kabullendirdiği şarkıdır
Teoman – Paramparça
Teoman – İstanbul’da Sonbahar
Teoman – Mektup
Teoman – Bugün (En büyük depresyon şarkılarındandır)
Teoman – Aşk Kırıntıları
Teoman – Mavi Kuş ile Küçük Kız (kendisini anlatır)
Teoman – Bana Öyle Bakma
Teoman’ın hitlerini saymış gibi oldum ama kesinlikle dinleyin derim.
________________
Şebnem Ferah sayacak olursak her albümden..
Şebnem Ferah – Bu aşk fazla sana
Bugün
Sil Baştan
İyi Kötü (ahh Kelimeler Yetse albümü…hepsini dinleyin derim)
Çakıl Taşları
İstiklala Caddesi Kadar
______
Popüler tarzda olanlara daha çok yön versem de gerçekten bu şarkılar harikadır.
Yavuz Çetin-bütün sarkıları
Duman-bütün sarkıları
Şebnem Ferah-bütün sarkıları
Pentagram-bütün sarkıları
Mavi Sakal-bütün sarkıları
Pilli Bebek-bütün sarkıları
Yaşar Kurt-bütün sarkıları
Demir Demirkan-bütün sarkıları
Yavuz Çetin – Yaşamak İstemem
Kargo – Şairin Elinde
Kargo – Yüzleşme
Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var
Özlem Tekin – Değmez
Özlem Tekin – Sen Anla
Şebnem Ferah – Durma
Aslı – Siz
Aylin Aslım – Senin Gibi
Moğollar – Bir Şey Yapmalı
Ünlü – Esterabim
veeeee tabikiii
Fatih Erdemci – Ben Ölmeden Önce
Herkesin farklı bir liste oluşturmasından anlıyoruz ki hiç bir zaman sağlam bir rock parçası çıkaramamışız. Fikret Kızılok ve Pentagramın aynı listede yazılması da bu müziği hala öğrenemediğimizin bir başka kanıtı olsa gerek.
Yalnız farkındaysanız her listede barış manço gibi erkin koray gibi degerli şarkıcılarımız var ve bu da bu işi iyi yapanların oldugunu kanıtlamaya yeter
barış manço /dönence
erkin koray /akrebin gözleri
ogün şanlısoy /bilmece
ogün şanlısoy /anma arkadaş
ogün şanlısoy /pencere
pentegram /gündüz gece
pentegram /şeytan bunun neresinde
pentegram /geçmişin yükü
barış akarsu /ıslak ıslak
1. Barış Manço / Dönence
2. Cem Karaca / Resimdeki Gözyaşları
3. Erkin Koray / Anma Arkadaş
4. Duman / Seni Kendime Sakladım
5. Haluk Levent / Elfida
6. Teoman / Dursun Dünya
7. Şebnem Ferah / Sil Baştan
8. Manga / Bir Kadın Çizeceksin
9. MFÖ / Yalnızlık Ömür Boyu
10.Pentagram / Geçmişin Yükü
11.Pilli Bebek / Bak
12.Mor ve Ötesi / Bir Derdim Var
13.Seksendört / Ölürüm Hasretinle
14.Barış Akarsu / Gözlerin
15.Murat Kekilli / Bu Akşam Ölürüm
ve daha birçoğu …
sadece yeni jenerasyon grup ve kişilerin parçalarını yazacağım (eskiler çok fazla ve zaten hepsi mükemmel)
1. mor ve ötesi – bir derdim var
2. teoman – paramparça
3. şebnem ferah – birileri var
4. emre aydın – belki bir gün özlersin
5. duman – seni kendime sakladım
6. mor ve ötesi – cambaz
7. şebnem ferah – eski
9. teoman – 17
10. teoman – istasyon insanları
11. mor ve ötesi – deli
12. model – değmesin ellerimiz
13. 84 – kendime yalan söyledim
14. feridun düzağaç – fd
15. emre aydın – bu kez anladım
daha pek çok sanatçı ve eser var ancak şimdilik aklıma gelenler bunlar…
Malt, Yavuz Çetin, Flört göremedim.. Umarım sadece gözden kaçırmışımdır !
her listede mutlaka bir duman olmalı arkadaşlar
özellikle köprü altı
bence en iyi rock cılar gripin teoman duman(1 numaram) şebnem ferah özlem tekin…
Sirasiz…
1. Baris manco & kurtalan ekspres – donence
2. Baris manco &kurtalan ekspres – ham meyvayi kopardilar dalindan
3. Edip akbayram & dostlar – arabam kaldi yolda
4. Cem karaca & mogollar – emrah
5. Bunalimlar – tas var kopek yok
6. Apaslar – gilgamis
7. Alpay nazikioglu – mutluluktan aglarken
8. Erkin koray – gel bak ne soyliycem
9. Ersen & dadaslar – yedin beni
10. Ipucu beslisi – heyecanli
Sırasız
Erkin Koray – Yağmur
Mavi Sakal – İki yol
Yavuz Çetin – Yaşamak İstemem
Barış Manço – Dönence
Pentagram – Bir
MFÖ – Yalnızlık Ömür Boyu
Bulutsuzluk Özlemi – Güneye Giderken
Grup Bunalım – Taş Var Köpek Yok
Orhan Atasoy – Gemiler
MFÖ – Ele Güne Karşı
Cem Karaca – Hasan Kalesi
Cem Karaca – Tamirci Çırağı
Erkin Koray – Akrebin Gözleri
Duman – Belki Alışman Lazım
Teoman – Kupa Kızı ve Sinek Valesi
Fatih Erdemci – Ben Ölmeden Önce
Erkin Koray – Hayat Katarı
Cem Karaca – Safinaz
Moğollar – Ağrı Dağı Efsanesi
Barış Manço – Ölüm Allahın Emri
Sırasız, gerisi getirilebilir…
Barış Manço / Kurtalan Ekpres- Dönence
Barış Manço- Lady of the Seventh Sky
Barış Manço- Trip Fair Ground
Barış Manço- Binboğa’nın Kızı
Barış Manço- Blue Morning Angel
Barış Manço/Kurtalan Ekspres – Yeni Bir Gün
Naim Dilmener, Tarkan Gözübüyük, Cumhur Canbazoğlu, Tolga Akyıldız, Doğu Yücel, Serkan Karaman, Deniz Durukan ve Ege Görgün toplamda 8 listenin ozeti asagidaki gibidir;
1 kere listelere giren sarkilar
Acil Demokrasi Bulutsuzluk Özlemi
Afilli Yalnızlık Emre Aydın
Ah Bir Joker Mirkelam
Akrebin Gözleri Erkin Koray
Aman Aman Duman
Anatolia Pentagram
Arap Saçı Erkin Koray
Aşk Her Şeyi Affeder mi? Özlem Tekin
Aşk Var Ya Demir Demirkan
Asla Vazgeçme Diken
Aslında Bir Konu Var Yasemin Mori
Babalar Küçük Oğullarına Söylesin Diye Hardal
Batsın Bu Dünya Orhan Gencebay
Ben Ölmeden Önce Fatih Erdemci
Ben Şarkımı Söylerken Şebnem Ferah
Ben Seni Arayamam Yüksek Sadakat
Beni Anlayamazsın Hardal
Benmişim Nev
Bir Dünya da Bana Ver Fikri Takbak
Bir Kadın Çizeceksin Manga
Bu Akşam Duman
Büyük Düşler Mor ve Ötesi
Cumartesi Whisky
Dağlarda Objektif
Darbe Mor ve Ötesi
Değirmenler Bülent Ortaçgil
Demli Şarkı Gökhan Dabak
Estarabim Erkin Koray
Estarabim Ünlü
Fırtına Rashit
Gece Kadar Rahatsız etmiyor Replikas
Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın MFÖ
Güldünya Aylin Aslım
Güneşimden Kaç Bulutsuzluk Özlemi
Günler Mavi Sakal
Hadi Buyur Aylin Aslım
Halimiz Duman Duman
Heyecanlı İpucu
Hikaye Işığın Yansıması
İhtarname Cem Karaca
İnsan Hali Turgut Berkes
Issızlığın Ortasında Moğollar
İstemeyerek Serdar Ateşer
İyiler Siyah Giyer Almora
Karahisar Kalesi Kıraç
Karışmasın Kimseler Gripin
Leyla Hardal
Mehmet Emmi Edip Akbayram
Nefes Bile Almadan Redd
Nefes Nefese Teoman
O Teoman
Ölüme Çare Yok Yu-hu
Oy Bana Bana Cem Karaca
Papatya Teoman
Parka Cem Karaca
Rüya Ünlü
Sakın Gelme MFÖ
Sakın Söyleme Kurban
Salak Grup Çığrışım
Seni Görmem Lazım Bulutsuzluk Özlemi
Sensiz İstanbul’a Düşmanım Gripin
Sensiz Olmaz Bülent Ortaçgil
Sevda Çiçeği Fikret Kızılıok
Sorma Kurban
Tek Başımıza Erkin Koray
Terk etmedi Sevdan Beni Cem Karaca
Uyan Radical Noise
Yağmur Erkin Koray
Yalnızlar Garı MFÖ
2 kere listelere giren sarkilar
Bir Derdim Var Mor ve Ötesi
Cambaz Mor ve Ötesi
Ele Güne Karşı MFÖ
Eski Köprünün Altında Duman
Skalonga Athena
Sözlerimi Geri Alamam Bulutsuzluk Özlemi
Tepedeki Çimenlik Bulutsuzluk Özlemi
Yalan Kurban
Yalnızlık Ömür Boyu MFÖ
Zaman Asfalt Dünya
3 kere listelere giren sarkilar
Bir Pentagram
Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı Vega
Gemiler Orhan Atasoy
İki Yol Mavi Sakal
Lan N’oldu Kramp
Resimdeki Gözyaşları Cem Karaca
Tamirci Çırağı Cem Karaca
4 kere listelere giren sarkilar
Bu Aşk Fazla Sana Şebnem Ferah
Dönence Barış Manço
Korku Yaşar Kurt