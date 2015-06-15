Naim Dilmener, Tarkan Gözübüyük, Cumhur Canbazoğlu, Tolga Akyıldız, Doğu Yücel, Serkan Karaman, Deniz Durukan… Hepsi de müzikdünyamızın saygın isimleri… Müzik bölümünü güçlendirmeye çalışan, hala sanal dünyada küçük bir nokta olan ama o noktayı sırtlamış bir sürü ninja sayesinde yoluna azimle devam eden Ters Ninja’nın ricasını kırmayacak kadar da gönlü büyükler… Sırf o güzel şarkıları bir kez daha anmak adına yaptığımız Tüm Zamanların En İyi 15 Türkçe Rock Şarkısı araştırmasının bir parçası oldular. (Ters Ninja Arşiv 2009)

Tarkan GÖZÜBÜYÜK

(alfabetik sira ile)

Bulutsuzluk Özlemi / Sözlerimi Geri Alamam Cem Karaca / Tamirci Çırağı Duman / Halimiz Duman Erkin Koray / Esterabim Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil / Değirmenler Gökhan Dabak / Demli Şarkı Kurban / Sorma MFÖ / Yalnızlık Ömür Boyu MVO / Büyük Düşler Orhan Atasoy / Gemiler Orhan Gencebay / Batsın Bu Dünya Pentagram / Bir Şebnem Ferah / Bu Aşk Fazla Sana Teoman / O Turgut Berkes / İnsan Hali

Naim DİLMENER

1-Darbe/Mor ve Ötesi

2-Yağmur/Erkin Koray

3-Resimdeki Gözyaşları/Cem Karaca-Apaşlar

4-Bir Dünya da Bana Ver/Fikri Takbak

5-Fırtına/Rashit

6-Bu Aşk Fazla Sana/Şebnem Ferah

7-Babalar Küçük Oğullarına Söylesin Diye/Hardal

8-Ele Güne Karşı/Mazhar Fuat Özkan

9-Salak/Grup Çığrışım

10-Mehmet Emmi/Edip Akbayram

11-Ah Bir Joker/Mirkelam

12-Hadi Buyur/Aylin Aslım

13-İstemeyerek/Serdar Ateşer

14-Tamirci Çırağı/Cem Karaca

15-Aşk Her Şeyi Affeder mi?/Özlem Tekin

Doğu YÜCEL

1- Barış Manço – Dönence

2- Mavisakal – Günler

3- Whisky – Cumartesi

4- Yu-hu – Ölüme Çare Yok

5- Aylin Aslım – Güldünya

6- Radical Noise – Uyan

7- Demir Demirkan – Aşk Var Ya

8- Bulutsuzluk Özlemi – Tepedeki Çimenlik

9- Şebnem Ferah – Ben Şarkımı Söylerken

10- Pentagram – Bir

11- Diken – Asla Vazgeçme

12- Asfalt Dünya – Zaman

13- Kramp – Lan N’oldu

14- Athena – Skalonga

15- Orhan Atasoy – Gemiler

Serkan KARAMAN

(17 olsa? Kıyamadım :)

1. Dönence – Barış Manço

2. Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi

3. Ele Güne Karşı Yapayanlız – MFÖ

4. Resimdeki Gözyaşları – Cem Karaca

5. Sevda Çiçeği – Fikret Kızılıok

6. Güneşimden Kaç – Bulutsuzluk Özlemi

7. Afilli Yalnızlık – Emre Aydın

8. Bir Kadın Çizeceksin – Manga

9. Yalan – Kurban

10. Arap Saçı – Erkin Koray

11. Skalonga – Athena

12.Rüya – Ünlü

13. Bu Aşk Fazla Sana – Şebnem Ferah

14. Anatolia – Pentagram

15. Bu Akşam – Duman

16. İki Yol – Mavi Sakal

17. Sensiz Olmaz – Bülent Ortaçgil

Tolga AKYILDIZ

Sözlerimi Geri Alamam – Bulutsuzluk Özlemi Gemiler – Orhan Atasoy Yalnızlık Ömür Boyu – MFÖ Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi İki Yol – Mavi Sakal Bu Aşk Fazla Sana – Şebnem Ferah Eski Köprünün Altında- Duman Beni Anlayamazsın – Hardal Karışmasın Kimseler- Gripin Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı – Vega Aslında Bir Konu Var Yasemin Mori Papatya – Teoman Zaman – Asfalt Dünya Korku – Yaşar Kurt Dönence – Barış Manço

Cumhur CANBAZOĞLU

Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın/ Mazhar Fuat Özkan Oy Bana Bana/Cem Karaca/Kardaşlar Terk etmedi Sevdan Beni…Cem Karaca/Dervişan Tamir Çırağı…Cem Karaca/Moğollar Issızlığın Ortasında….Moğollar Yalnızlar Garı…Mazhar Fuat Özkan Heyecanlı…İpucu Acil Demokrasi…Bulutsuzluk Özlemi Hikaye ….Işığın Yansıması Parka…. Cem Karaca/Dervişan Korku/ Yaşar Kurt Dağlarda…Objektif Dönence… Barış Manço/Kurtalan Ekspres Lan N’Oldu…. Kramp Sakın Gelme/Mazhar Fuat Özkan

Deniz DURUKAN

Cem Karaca – Resimdeki Gözyaşı Erkin Koray – Akrebin Gözleri Duman – Aman Aman Pentagram – Bir Kramp – L’an N’oldu be / tek başına Hardal – Leyla Bulutsuzluk Özlemi – Seni Görmem Lazım Yaşar Kurt – Korku Teoman- Nefes Nefese Replikas – Gece Kadar Rahatsız etmiyor Mor ve Ötesi – Cambaz Kurban – Yalan Vega – Bu sabahların bir anlamı olmalı Redd- Nefes Bile Almadan Almora – İyiler Siyah Giyer

Landlord (Ege Görgün)

İhtarname – Cem Karaca Korku – Yaşar Kurt İki Yol – Mavi Sakal Cambaz – Mor ve Ötesi Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı- Vega Ben Ölmeden Önce – Fatih Erdemci Estarabim – Ünlü Tek Başımıza – Erkin Koray Sensiz İstanbul’a Düşmanım – Gripin & Emre Aydın Tepedeki Çimenlik – Bulutsuzluk Özlemi Karahisar Kalesi – Kıraç Eski Köprünün Altında – Duman Sakın Söyleme – Kurban Ben Seni Arayamam – Yüksek Sadakat Benmişim – Nev

