Jenerasyon Çatışmasından Doğan Basit Ama Eğlenceli Bir Komedi: Why Him?

2016 yılında bir Noel filmi izleme fırsatı yakalayamamıştık. Vizyona giren Office Christmas Party ne Noel ruhunu ne de vaat ettiği parti atmosferini yaratabilmişti. Hüzün tarafı ve mucizelere dair yaklaşımıyla Collateral Beauty de alışılagelmişin dışında bir rotada seyrederek gelenekselden ve Noel neşesinden uzak durmuştu. Passangers her ne kadar beklentilerin ötesinde bir romance olsa da işin eğlenceli tarafını ve Noel ruhunun geleneksel yanını bünyesinde barındırmamasından dolayı Noel filmi olma konusunda eksik kalmıştı. Yeni Yıl havası geçti, güneş açtı, karlar eridi, yılbaşı süsleri kaldırıldı derken Why Him? filmi vizyona girdi.

Yapımcılığını başta Ben Stiller olmak üzere Shawn Levy ve Stuart Cornfield gibi isimlerin üstlendiği Why Him? filminin yönetmenlik koltuğunda ise daha ziyade senarist kimliğiyle tanınan John Hamburg yer alıyor. Başrollerini James Franco ve Bryan Cranston’ın film ise bir babanın, kızının sıra dışı sevgilisi ile tanışmasını konu alıyor.

Bir matbaa işleten Ned Fleming (Bryan Cranston) doğum günü sırasında kazara kızının sıra dışı erkek arkadaşıyla tanışıyor bir görüntülü konuşma esnasında. Sevgilisini o güne dek tüm ailesinden saklamayı başaran Stephanie (Zoey Deutch) bu bahaneyle birlikte ailesini Noel’i hep birlikte geçrmek üzere California’ya davet ediyor. Kızlarının sevgilisi konusunda oldukça endişeli olan aile, tatili bu multi-milyarder gencin evinde geçireceklerini öğrendiklerinde ise hikaye daha da ilginç bir hal alıyor. Zira Ned, baş başayken bile anlaşmakta zorluk çekeceği Laird Mayhew’un (James Franco) sıra dışı hayatını her yönüyle keşfetmek ve karşı olmasına rağmen kızıyla evlenmeye niyetli olan bu genci kabullenmek durumunda kalıyor.

Why Him? ya da Türkçe ismiyle Bu Da Nereden Çıktı? özünde bir jenerasyon çatışması. Bir tarafta bugünde olmasına karşın geçmişte yaşamayı tercih eden muhafazakar Ned, diğer tarafta ise bugünün uçlarında yaşayan Laird. Film de zaten bu ikilinin çatışmasından doğan mizahi öğeler üzerinden şekilleniyor, Ned’in korumacı-saldırgan ve biraz da pasif agresif tavırlarına karşı Laird’in rahat, hatta belki ‘fazla’ rahat bir tavır takınması, daha doğrusu tümüyle kendi olması sonucu ortaya çıkan tek taraflı bir savaş halini anlatıyor. Bryan Cranston’ın başrolde olduğu Breaking Bad dizisine göndermelerde bulunan film (örnek vermek gerekirse Laird’in yardımcı Gustav karakterinin Gustavo Fring’e bir gönderme olması, Laird’in Brandon “Badger” Mathew ile aynı soyadı taşıması) günün sonunda ise “Biz de bir zamanlar gençtik”e bağlanıyor.

Başta Keegan-Michael Key’in canlandırdığı Gustav ve James Franco’nun hayat verdiği Laird olmak üzere eğlenceli ve uçarı karakterleriyle dikkat çeken filmde oyuncuların birbiriyle uyumu dikkat çekiyor. Yönetmen John Hamburg’un doğaçlamaya sınırsız imkan tanıdığı (Ned ve eşi Barb’ın yatak odası sahnesi bunların başında geliyor) filme Kaley Cuoco’nun katkısı ise ayrı keyifli. Zoey Deutch’un ünlü isimler arasında kaybolduğu Why Him? filmi hikayesiyle izleyiciyi şaşırtmasa bile esprileri ve detaylarıyla insanı güldürmeyi başarıyor. Derli toplu bir komedi filmi olan Why Him?’in neden Aralık ayının sonunda vizyona girmediğini anlamak ise pek de mümkün değil. Yine de son aylarda vizyona giren en eğlenceli filmlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hep birlikte gülüp eğlenmek için Why Him? şahane bir fırsat.