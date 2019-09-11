Süleyman Turan Anısına… Yeşilçamdan dünyada bir ilk: Kaptan Swing Korkusuz Kaptan

Dünya sinemasında namımızın duyulmadığı, adımızın anılmadığı yıllarda bile Yeşilçam ilkleri gerçekleştirmekle meşguldü. O ilklerden birini artık DVD arşivinize katabilirsiniz: Kaptan Swing – Korkusuz Kaptan.

Ege Görgün (Landlord)

Çizgi roman kültürü 60’lı yıllarda ülkemizdeki altın yıllarını yaşıyordu. Sinema afişlerinde Türk kovboylarının boy göstermeye başlaması da 7’den 70’e herkesin kendi meşrebine uygun bir çizgi roman okuduğu bu yıllara rastlar. Piyasadaki fırsat ve kâr kokularını almakta maharetli burunlara sahip Yeşilçam yapımcıları da halkın bu kadar rağbet gösterdiği bir kültürü görmezden gelemezler ve sevilen western çizgi roman kahramanlarını bir bir beyazperdeye taşımaya başlarlar. Karaoğlan, Tarkan filmlerinde çizgi roman sinema evliliğinin işe yaradığını görmüşlerdi. Bu başarının sırrı çekecekleri filmin reklamının çizgi romanlarıyla yıllardır yapılmasında gizlidir.

Tabi bir filmin, hele ki o dönemde yalnızca sermayeyle çekilmediği unutulmamalı. Dolayısıyla bu yönelimin salt icari bir tercih olduğunu söylemek, sinema sevdaları biraz da okudukları çizgi romanlar sayesinde palazlanan yönetmenlere, set tasarımcılarına ve diğer kamera arkası çalışanlarına haksızlık olur. Onlar sinemaya ve çizgi romanlara duyduları aşkla bu filmlerin hayata geçmesi için amatör bir şevkle çırpınmışlar, emeklerine yüreklerini katmışlardır. Örneğin o dönemde çekilen neredeyse her kovboy filminin setini, kostümünü ve silahlarını sağlayan Kovboy Ahmet lakaplı Ahmet Sert plastik akrepleri yürütmek için altlarına hamamböcekleri yapıştırmıştır.

“Yeşilçam’da hamamböcekleri çok… Ama bana iri hamamböcekleri lazımdı. Çocuklara yüz lira veriyordum. Bir kavanoz getiriyorlardı.” *

Furyanın başlamasının ardından Red Kit, Zagor, Pekos Bill, Tom Braks, Kaptan Swing gibi çizgi roman kahramanları filmlere taşınmaya başlanır. Çizgi roman uyarlaması westernler arasında en eli yüzü düzgün olanı tartışmasız 1971 tarihli Kaptan Swing Korkusuz Kaptan’dır. (Filmin jeneriğinde Kaptan Swing yazar) Filmin başarısında, yönetmeninin Tunç Başaran olmasının ve oyuncu kadrosunun Salih Güney, Ali Şen ve Süleyman Turan’dan oluşmasının payı büyüktür. Filmin hikayesi için doğrudan bir Kaptan Swing macerasından yararlanılması işleri oldukça kolaylaştırmıştır. ABD’nin, İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesinin verildiği koloni döneminde geçen ve Ontorio Kurtları adı verilen avcı topluluğuna liderlik yapan Kaptan Swing’in ve kadim dostları Mister Blöf’le, Gamlı Baykuş’un maceralarını konu alan hikayesine dışarıdan eklemlenen tek şey Kaptan Swing ile Betty’nin göl kenarında sevişme sahnesidir. **



Asıl adı olan il Commandante Mark olan Kaptan Swing’in yaratıcıları, Teksas, Tommiks, Kinowa, Tom Braks gibi ünlü çizgi romanların da altında imzası bulunan İtalyan Esse Gesse üçlüsüdür.

Görüntü kalitelisinin kabul edilebilir olduğu söylenebilecek DVD’nin kabul edilemeyecek tarafı ekstraları. Böyle bir filmin yayın hakkına sahip olan firmanın bu konuda biraz daha emek sarf edip, en azından filmin hayatta kalan ekibinden isimlerle söyleşiler yapması hoş olurdu.

Kaptan Swing Korkusuz Kaptan

Yön: Tunç Başaran

Oyn: Salih Güney, Gülgün Erdem, Süleyman Turan, Ali Şen, Reha Yurdakul, Cemal Gonca

* Türk Usulü Kovboylar – Agah Özgüç (Albüm dergisi Mayıs 1988)

** Fantastik Türk Sineması – Giovanni Scognamillo / Metin Demirhan (Kabalcı Yayınevi)