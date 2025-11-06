15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Programı Açıklandı

Festivalde uzun metrajlı film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması ve CKM – Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gerçekleşecek. Kısa film programı Taksim Fransız Kültür Merkezi ve CKM – Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gösterilecek, VisionIst etkinlikleri İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda yapılacak. Festivalde bilet fiyatları herkes için sinema, herkes için festival sloganıyla öğrenciler için tüm seanslar 40 TL, tam gündüz seansları 80 TL, tam akşam ve hafta sonu seansları 120 TL olarak belirlendi. Festival biletleri Biletinial üzerinden 7 Kasım cuma günü satışa sunulacak.
15. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ FİLM LİSTESİ
AÇILIŞ FİLMİ
İlahi Komedya / Divine Comedy – Ali Asgari
ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
Anıların Kokusu / The Scent of Things Remembered – António Ferreira
Cinema Jazireh – Gözde Kural
Dalga / The Wave – Sebastián Lelio
Dünyanın En İyi Annesi / The Best Mother in the World – Anna Muylaert
Hartum / Khartoum – Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox
İki Dünya Arasında / Living the Land – Huo Meng
Jimmy Jaguar – Benedek Fliegauf
Kapana Kısılmak / Shadowbox – Tanushree Das, Saumyananda Sahi
Sazlıkta Cinayet / Reedland – Sven Bresser
Uyumayan Şehir / Sleepless City – Guillermo Galoe
ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ
Benim Adım Umut / My Name Is Hope – Sherwan Haji
Çekilmemiş Fotoğraflar / Photographs Not Taken – Hanneriina Moisseinen
Geçmişe Bakmak / In Retrospect – Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi
Kırıkuzakçalar – Batınay Ünsür
Maden / L’Mina – Randa Maroufi
Ramallah, Filistin, Aralık 2018 / Ramallah, Palestine, December 2018 – Juliette Le Monnyer
Sîtav – Dilan Toftik
Temel Eğitim / Primary Education – Aria Sánchez, Marina Meira
Vesikalık / Portrait – Farzam Tabibi
Yasak / The Ban – Roisin Agnew
ADALET TERAZİSİ
Baba / Father – Tereza Nvotová
Her Şeyin Bir Bedeli Var / Mad Bills to Pay – Joel Alfonso Vargas
Serseri / Urchin – Harris Dickinson
Yusufçuk / Dragonfly – Paul Andrew Williams
ZAMANIN İZLERİ
Afganistan’ın Son Büyükelçisi / The Last Ambassador – Natalie Halla
Hammarskjöld: Barış İçin Mücadele / Hammarskjöld: Fight for Peace – Per Fly
Orwell 2+2=5 – Raoul Peck
Zaman Damgası / Timestamp – Kateryna Gornostai
ONURUNA
Beijing Bisikleti / Beijing Bicycle – Wang Xiaoshuai
Bulutları Beklerken – Yeşim Ustaoğlu
YERYÜZÜ HEPİMİZİN
Dayanma Gücü / Resilience – Tomáš Elšík
FİLİSTİN İLE DAYANIŞMA
SIFIR NOKTASINDAN + GAZZE’NİN BİTMEMİŞ ÖYKÜLERİ /
FROM GROUND ZERO + THE UNFINISHED STORIES FROM GAZA
Bitmemiş Hikayeler / Unfinished Stories – Nidal Damo
Dilek / The Wish – Aws Al-Banna
Farah ve Zahra’nın Hayalleri / Dreams of Farah and Zahra – Mostafa Al-Nabeeh
Gazze Palyaçosu / The Clown of Gaza – Abdulrahman Sabbah
Gazze’den Oscar’a / Gaza to Oscar – Alaa Damo
Gökkubbenin Altındaki Renkler / Colours Under the Sky – Reema Mahmoud
Hasan / Hassan – Muhammad Al-Sharif
Küçücük Hayaller / Very Small Dreams – I’timad Wishah