15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Programı Açıklandı

27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak festivalin Altın Terazi yarışma filmleri ve jürileri, yedi farklı bölümde gösterilecek filmleri belli oldu. Başkanlığını Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörlüğünü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin üstlendiği festival bir kez daha “Herkes İçin Adalet” ilkesiyle dünyanın dört bir yanından 40 filmi izleyiciyle buluşturacak. Program direktörlüğünü Alin Taşçıyan’ın, kısa metraj film koordinatörlüğünü Nil Kural’ın yaptığı festivalde bu yıl da film gösterimlerine VisionIST kapsamında düzenlenecek ufuk açıcı paneller ve “Yaşam Hakkı”temasıyla Türkiye’den ve dünyadan hukukçuları bir araya getirecek Akademik Program eşlik edecek.