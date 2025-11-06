BİZİ TAKİP ET...

Basın Bülteni

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Programı Açıklandı

27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak festivalin Altın Terazi yarışma filmleri ve jürileri, yedi farklı bölümde gösterilecek filmleri belli oldu. Başkanlığını Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörlüğünü Prof. Dr. Bengi Semerci’nin üstlendiği festival bir kez daha “Herkes İçin Adalet” ilkesiyle dünyanın dört bir yanından 40 filmi izleyiciyle buluşturacak. Program direktörlüğünü Alin Taşçıyan’ın, kısa metraj film koordinatörlüğünü Nil Kural’ın yaptığı festivalde bu yıl da film gösterimlerine VisionIST kapsamında düzenlenecek ufuk açıcı paneller ve “Yaşam Hakkı”temasıyla Türkiye’den ve dünyadan hukukçuları bir araya getirecek Akademik Program eşlik edecek. 

Festivalde uzun metrajlı film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması ve CKM – Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gerçekleşecek. Kısa film programı Taksim Fransız Kültür Merkezi ve CKM – Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gösterilecek, VisionIst etkinlikleri İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda yapılacak.  Festivalde bilet fiyatları herkes için sinema, herkes için festival sloganıyla öğrenciler için tüm seanslar 40 TL, tam gündüz seansları 80 TL, tam akşam ve hafta sonu seansları 120 TL olarak belirlendi. Festival biletleri Biletinial üzerinden 7 Kasım cuma günü satışa sunulacak.

15. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ FİLM LİSTESİ

AÇILIŞ FİLMİ

İlahi Komedya / Divine Comedy – Ali Asgari

ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

Anıların Kokusu / The Scent of Things Remembered António Ferreira

Cinema Jazireh – Gözde Kural

Dalga / The Wave – Sebastián Lelio

Dünyanın En İyi Annesi / The Best Mother in the World – Anna Muylaert

Hartum / Khartoum – Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox

İki Dünya Arasında / Living the Land – Huo Meng

Jimmy Jaguar – Benedek Fliegauf

Kapana Kısılmak / Shadowbox – Tanushree Das, Saumyananda Sahi 

Sazlıkta Cinayet / Reedland – Sven Bresser

Uyumayan Şehir / Sleepless City – Guillermo Galoe

ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

Benim Adım Umut / My Name Is Hope Sherwan Haji

Çekilmemiş Fotoğraflar / Photographs Not Taken – Hanneriina Moisseinen

Geçmişe Bakmak / In Retrospect Mila Zhluktenko, Daniel Asadi Faezi

Kırıkuzakçalar – Batınay Ünsür

Maden / L’Mina Randa Maroufi

Ramallah, Filistin, Aralık 2018 / Ramallah, Palestine, December 2018 Juliette Le Monnyer

Sîtav – Dilan Toftik

Temel Eğitim / Primary Education   Aria Sánchez, Marina Meira

Vesikalık / Portrait Farzam Tabibi

Yasak / The Ban – Roisin Agnew

ADALET TERAZİSİ

Baba / Father – Tereza Nvotová

Her Şeyin Bir Bedeli Var / Mad Bills to Pay – Joel Alfonso Vargas

Serseri / Urchin – Harris Dickinson

Yusufçuk / Dragonfly – Paul Andrew Williams

ZAMANIN İZLERİ

Afganistan’ın Son Büyükelçisi / The Last Ambassador – Natalie Halla

Hammarskjöld: Barış İçin Mücadele / Hammarskjöld: Fight for Peace – Per Fly

Orwell 2+2=5 – Raoul Peck

Zaman Damgası / Timestamp – Kateryna Gornostai

ONURUNA

Beijing Bisikleti / Beijing BicycleWang Xiaoshuai

Bulutları Beklerken Yeşim Ustaoğlu

YERYÜZÜ HEPİMİZİN

Dayanma Gücü / Resilience – Tomáš Elšík

FİLİSTİN İLE DAYANIŞMA

SIFIR NOKTASINDAN + GAZZE’NİN  BİTMEMİŞ ÖYKÜLERİ / 

FROM GROUND ZERO + THE UNFINISHED STORIES FROM GAZA

Bitmemiş Hikayeler / Unfinished Stories Nidal Damo

Dilek / The Wish Aws Al-Banna

Farah ve Zahra’nın Hayalleri / Dreams of Farah and Zahra – Mostafa Al-Nabeeh

Gazze Palyaçosu / The Clown of Gaza – Abdulrahman Sabbah

Gazze’den Oscar’a / Gaza to Oscar – Alaa Damo

Gökkubbenin Altındaki Renkler / Colours Under the Sky – Reema Mahmoud

Hasan / Hassan – Muhammad Al-Sharif

Küçücük Hayaller / Very Small Dreams – I’timad Wishah

