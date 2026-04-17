Alex’in kendi “daha iyi versiyonu” ile rekabete girişmesi, filmi bireysel bir kimlik krizinin ötesine taşıyarak modern bireyin kendi imgesiyle kurduğu narsistik ilişkiye dair bir...
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, The Marmara Taksim’de yapılan ödül töreniyle sona erdi. Festivalde kısa ve uzun metrajlı toplam 39...
Üçüncü Katta Cinayet ilk bakışta klasik bir “komşu gözetleme” temalı polisiye gibi görünse de kısa sürede sinema tarihine göz kırpan ironik bir anlatıya dönüşüyor.
Savaş Zamanı Boşanmak, boşanma hikâyesinin ötesine geçerek kriz çağında modern bireyin konumunu sorgulayan düşünsel yoğunluğu yüksek bir ilişki dramı olarak konumlanıyor.
Calle Málaga, yaşlılık, bağımsızlık ve kadın kimliği üzerine dokunaklı bir anlatı sunarken, Fas kültüründen ilham alan renkli görselliği, güçlü performansları ve sade diliyle öne...
Bahçedeki kedileri beslemek isterken, aralık kalan perdeden giriş kattaki komşusunu soyunurken gören Samet’in yol açtığı talihsiz tesadüfler serisini konu alan Perde, yönetmen Özkan Çelik’in...
On dördüncü yılında, 24 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında Goethe Institut’te sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festivalin Kısa Film Yarışması programında 10 ülkeden, 15 film yer alıyor.
Türk kökenli Alman yönetmen İlker Çatak, Türkiye’de dikkat çeken ilk uzun metraj filmi Söz Senettir ile güçlü sinema dilinin ilk ipuçlarını vermişti. Ardından gelen...
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları...
İspanya ve Türkiye arasındaki kültürel diyaloğu güçlendirmek ve iki ülkenin zengin kültürel mirasını uluslararası ölçekte görünür kılmak amacıyla kurulan İspanya ve Türkiye Kültür Derneği (Asociación...