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“Herkes için Adalet” ilkesiyle 14. kez sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen, Pınar Altuğ Atacan...
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1999 yılında sinemada bir devrime ön ayak olan Wachowskiler şu an sinemasal anlamda neredeler?
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 44. kez gerçekleştiriliyor.
Her yıl Eylül ayında gerçekleşen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ni düzenleyen Seyir Derneği Ayvalıklılardan gelen talep üzerine 2025’te bir Kış Festivali başlatıyor. 29 Ocak –...
Yönetmen Atıf Yılmaz, senaryo Ümit Ünal, oyuncular Mazhar Alanson ve Ali Poyrazoğlu desek herhalde Arkadaşım Şeytan’a dikkat çekmeye yeter. Türk sinemasının fantastik öğelerle süslü...
“Herkes için Adalet” ilkesiyle 14. kez sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen, Pınar Altuğ Atacan...
22-28 Kasım tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin yarışma filmleri ve jürileri, beş farklı bölümde gösterilecek filmleri, Akademik...
Giriş: Bu seride, çeyrek asır önce hayatımıza girerek kimilerimizde derin izler bırakmış ya da hâlâ bazı özellikleri dolayısıyla unutamadığımız ve üzerinde konuştuğumuz filmleri, Türkiye’de vizyona...
7-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belli oldu. Bu yıl 45 filmin başvurduğu festivalde finale kalan 10 film, Onur Saylak başkanlığındaki jürinin karşısına çıkacak.
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali dopdolu programıyla sürerken film ekipleri de gösterim sonrası seyirciyle buluşup soruları cevaplamaya başladı.
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali özlenen manzarayı tekrar yaşatmaya başladı; festivalin ilk gününde filmler beyazperdeye yansırken salonları dolduran seyirciler, film ekipleriyle de...