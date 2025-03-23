BİZİ TAKİP ET...

Sitede ara...

Bir Film Hakkında

Yükseliyor da bana mı yükseliyor? (Jüpiter Yükseliyor / Jupiter Ascending)

1999 yılında sinemada bir devrime ön ayak olan Wachowskiler şu an sinemasal anlamda neredeler?

5 gün ago

Basın Bülteni

44. İstanbul Film Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 44. kez gerçekleştiriliyor.

23 Mart 2025

Basın Bülteni

Ayvalık’ta Kış Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Her yıl Eylül ayında gerçekleşen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ni düzenleyen Seyir Derneği Ayvalıklılardan gelen talep üzerine 2025’te bir Kış Festivali başlatıyor. 29 Ocak –...

14 Ocak 2025

MUBI

Müzikli gerçeküstü taşlama: Arkadaşım Şeytan

Yönetmen Atıf Yılmaz, senaryo Ümit Ünal, oyuncular Mazhar Alanson ve Ali Poyrazoğlu desek herhalde Arkadaşım Şeytan’a dikkat çekmeye yeter. Türk sinemasının fantastik öğelerle süslü...

02 Aralık 2024

Bir Film Hakkında

25.YIL: Dövüş Kulübü / Fight Club / 1999

Giriş: Bu seride, çeyrek asır önce hayatımıza girerek kimilerimizde derin izler bırakmış ya da hâlâ bazı özellikleri dolayısıyla unutamadığımız ve üzerinde konuştuğumuz filmleri, Türkiye’de vizyona...

27 Ekim 2024

Basın Bülteni

Altın Portakal’da İlk Gün

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali özlenen manzarayı tekrar yaşatmaya başladı; festivalin ilk gününde filmler beyazperdeye yansırken salonları dolduran seyirciler, film ekipleriyle de...

07 Ekim 2024
Daha fazla göster

tersninja.com (2008-2022)

  • Bizi takip et