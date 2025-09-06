Altın Portakal Ulusal Yarışma Filmleri Açıklandı

24 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.’si gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film yer alıyor. Altın Portakal’da filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışacak. Ulusal seçkilerde tüm filmler Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da sinemaseverlerle buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 Film Altın Portakal İçin Yarışacak!

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün kurucu başkanı, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Senarist, yazar, akademisyen Hüseyin Kuzu ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer’in ön seçici kurulunu oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik bulunduran geniş bir yelpaze bulunuyor.

“Ulusal Uzun Metraj Yarışması” filmleri arasında; Şeyhmus Altun’un yönettiği, Fevziye Hazal Yazan ve Şeyhmus Altun’un yapımcılığını üstlendiği ‘Aldığımız Nefes’, yönetmenliğini Sunay Terzioğlu, yapımcılığını Timur Harzadın’ın üstlendiği ‘Bağlar, Kökler ve Tutkular’, Erdem Yener’in yönetmenliği, Hüseyin Yener’in yapımcılığı ile ‘Barselo’, K. Erkan Yazıcı’nın yazıp yönettiği, Mahpare Tanın ve Myrıam Carrel’in yapımcılığını üstlendiği ‘Doğudan Fragmanlar’,Ziya Demirel’in yönettiği, Anna Maria Aslanoğlu ve Emre Oskay tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen ‘En Güzel Cenaze Şarkıları’, Özcan Alper’in yönettiği Emre Oskay ve Soner Alper’in yapımcılığını yürüttüğü ‘Erken Kış’, yönetmenliğini Ensar Altay, yapımcılığını ise Süleyman Civliz ve yine Ensar Altay’ın üstlendiği ‘Kanto’, Ragıp Ergün’ün yönettiği Özlem Öcalmaz Yıldız, Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız ve yine Ragıp Ergün’ün yapımcılığı ile ‘Noir, Tunç Davut’un yönetmenliğini üstlendiği, Sinem Altındağ, Tunç Davut, Faruk Güven, Hakkı Yazıcı ve Cem Yılmazer’in yapımcılığını gerçekleştirdiği ‘Kesilmiş Bir Ağaç Gibi’, Hasan Tolga Pulat’ın yazıp yönetmenliği, yapımcılığı Tuncay Kaymaz ve Tayfun Burus ile ‘Parçalı Yıllar’, Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in yazıp yönettiği, Kerem Çelebi, Emre Sert ve Gözde Yetişkin ve Ender Sevim’in yapımcılığını gerçekleştirdiği ‘Sahibinden Rahmet’, yönetmenliğini ve yapımcılığını Seyfettin Tokmak’ ın üstlendiği ‘Tavşan İmparatorluğu’ yer alıyor.

Altın Portakal’da Kısa ve Belgesel Film Yarışmalarındaki Filmler Açıklandı

Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim üyesi Prof. Senem Duruel Erkılıç, Sinema yazarı, Digiturk Sinema Kanalları program yöneticisi Okan Arpaç ve Belgeselci, akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent’in oluşturduğu Ulusal Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında yarışacak filmler belli oldu.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda; yönetmen ve yapımcılığını Alina Evirgen’in üstlendiği ‘Adako’, yönetmenliği Okan Akgün, yapımcılığı Suat Köçer tarafından gerçekleştirilen ‘Akşam Yemeği’, yönetmenliğini Sandra Peso ve yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu’nun üstlendiği ‘Bimba’, yönetmenliği Hamdi Furkan Yıldırım, yapımcılığı Sait Dindar, Faruk Ulusoy ve Hamdi Furkan Yıldırım tarafından gerçekleştirilen ‘Defne’, yönetmenliğini Gizem İbak, yapımcılığını Burhan Gün’ün üstlendiği ‘Eudaimonia’, Nuh Lalbay’ın yönetmenliği ile ‘Giderayak’, yönetmenliği Mehmet Oğuz Yıldırım, yapımcılığı Ahmet Toğaç, Sami Yıldırım ve Mehmet Oğuz Yıldırım tarafından gerçekleştirilen ‘Kudret’, yönetmenliğini Deniz Koloş, yapımcılığını yine Deniz Koloş, Cengiz Karadağ, Onur Güler ve Simay Antep’in üstlendiği ‘Ölüm Bizi Ayırana Dek’, yönetmenliği Hazan Beklen, yapımcılığı Dorukhan Acar ile ‘Soğuk Beyaz’, yönetmenliği Özer Arslan, yapımcılığı Hüseyin Göçmez tarafından gerçekleştirilen ‘Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz’ filmleri yer alıyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda; yönetmen ve yapımcılığını Barış Altı’nın üstlendiği ‘Berona’, yönetmenliği Evrim Çervatoğlu, yapımcılığı Sibel Seniha Özorhon, Kuzey Yücehan Sevgican ve Evrim Çervatoğlu tarafından gerçekleştirilen ‘KEÇİ501’, yönetmenliğini Ali Urgancı, yapımcılığı Kaan Urgancıoğlu’nun üstlendiği ‘Kendal’a Bir Heykel’, yönetmenliği Aslı Atasoy’un, yapımcılığını da yine Aslı Atasoy ve Hakan Kasırga’nın gerçekleştirdiği ‘Kitabın Rüyası’, yönetmenliği Tolga Oskar’ın, yapımcılığını Bayazıt Yüksekdam ve yine Tolga Oskar ve yaptığı ‘Nilgün’, Tayfun Belet yönetmenliği, Nur Deriş ve yine Tayfun Belet’in yapımcılığı ile ‘Roman Gibi’, Güneş Kazdal ve Jehan Barbur’un yönetmenliğini yine Jehan Barbur’un yapımcılığını üstlendiği ‘Tanıştığıma Memnun Oldum’, Feyyaz Yıldırım yönetmenliği, Ferahnaz Ör, Meryem Yavuz, Ahmet Kenan Bilgiç, Melda Çınar ve yine Feyyaz Yıldırım’ın yapımcılığı ile ‘The Making Of Michel Petite’, Selin Aktaş ve Murat Kadir Toy’un yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği ‘Üstad Mehmed Siyah Kalem’, Rıza Oylum’un yazıp yönettiği, yapımcılığını Murat Yıldırım ve yine Rıza Oylum’un gerçekleştirdiği ‘Yerli Yurtsuz’ filmleri yer alıyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller 1 Kasım 2025, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Ulusal Kısa Film Yarışması

Ulusal Belgesel Film Yarışması