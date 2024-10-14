Ankara Film Festivali’nin Uzun Film Yarışması filmleri belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nınfilmleri belli oldu. 12 kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Aydan Özsoy, İrfan Demirkol ve Murat Erşahin’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.
10 film yarışacak
45 film başvurusunun olduğu festivalde bu yıl, Sinan Kesova’nın “Büyük Kuşatma”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”, Ayçıl Yeltan’ın “Fidan”, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”, Belkıs Bayrak’ın “Gülizar”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Murat Düzgünoğlu’nun “Köpekle Kurt Arasında”, Nadim Güç’ün “Mukadderat” ve Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim” adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.
Jüri başkanı Onur Saylak
Başkanlığını oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde, oyuncu Serkan Keskin, oyuncu Burcu Biricik, kurgucu Çiçek Kahraman ile yazar ve film eleştirmeni Burçak Evren yer alıyor. Yarışmanın kazananları ise, 15 Kasım’da gerçekleşecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.
35. Ankara Film Festivali
7-15 Kasım 2024, Ankara
ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI
FİNALİSTLER
Büyük Kuşatma | Sinan Kesova
Döngü | Erkan Tahhuşoğlu
Fidan | Ayçıl Yeltan
Gecenin Kıyısı | Türker Süer
Gülizar | Belkıs Bayrak
Hakkı | Hikmet Kerem Özcan
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri | Murat Fıratoğlu
Köpekle Kurt Arasında | Murat Düzgünoğlu
Mukadderat | Nadim Güç
Ölü Mevsim | Doğuş Algün
ÖDÜLLER
En İyi Film
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Onat Kutlar En İyi Senaryo
En İyi Görüntü Yönetmeni
En İyi Sanat Yönetmeni
En İyi Özgün Müzik
En İyi Kurgu
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü
FESTİVAL TAKVİMİ
28 Ekim, Pazartesi
Bilet satışının başlangıcı
7 Kasım, Perşembe
Açılış ve Onur Ödülleri Töreni
15 Kasım, Cuma
Kapanış ve Ödül Töreni
Ulusal Uzun Film Yarışması
Ulusal Belgesel Film Yarışması
Ulusal Kısa Film Yarışması