Ankara Film Festivali’nin Uzun Film Yarışması filmleri belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nınfilmleri belli oldu. 12 kategoride ödüllerin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Aydan Özsoy, İrfan Demirkol ve Murat Erşahin’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

10 film yarışacak

45 film başvurusunun olduğu festivalde bu yıl, Sinan Kesova’nın “Büyük Kuşatma”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”, Ayçıl Yeltan’ın “Fidan”, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”, Belkıs Bayrak’ın “Gülizar”, Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”, Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Murat Düzgünoğlu’nun “Köpekle Kurt Arasında”, Nadim Güç’ün “Mukadderat” ve Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim” adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.

Jüri başkanı Onur Saylak

Başkanlığını oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yapacağı Ulusal Uzun Film Yarışması jürisinde, oyuncu Serkan Keskin, oyuncu Burcu Biricik, kurgucu Çiçek Kahraman ile yazar ve film eleştirmeni Burçak Evren yer alıyor. Yarışmanın kazananları ise, 15 Kasım’da gerçekleşecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.

35. Ankara Film Festivali

7-15 Kasım 2024, Ankara

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI

FİNALİSTLER

Büyük Kuşatma | Sinan Kesova

Döngü | Erkan Tahhuşoğlu

Fidan | Ayçıl Yeltan

Gecenin Kıyısı | Türker Süer

Gülizar | Belkıs Bayrak

Hakkı | Hikmet Kerem Özcan

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri | Murat Fıratoğlu

Köpekle Kurt Arasında | Murat Düzgünoğlu

Mukadderat | Nadim Güç

Ölü Mevsim | Doğuş Algün

ÖDÜLLER

En İyi Film

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film

En İyi Yönetmen

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Onat Kutlar En İyi Senaryo

En İyi Görüntü Yönetmeni

En İyi Sanat Yönetmeni

En İyi Özgün Müzik

En İyi Kurgu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü

FESTİVAL TAKVİMİ

28 Ekim, Pazartesi

Bilet satışının başlangıcı

7 Kasım, Perşembe

Açılış ve Onur Ödülleri Töreni

15 Kasım, Cuma

Kapanış ve Ödül Töreni

Ulusal Uzun Film Yarışması

Ulusal Belgesel Film Yarışması

Ulusal Kısa Film Yarışması