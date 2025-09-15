Ayvalık Film Festivali Yarın Başlıyor

Festival programında bu yıl da pek çok farklı tematik bölüm bulunuyor. “Kimin Hikâyesi”, “İki Film Birden”, “Hep Aynı”, “Kadın Olmak”, “Farklı Gözle Bakanlar”, “Anısına: David Lynch”, “Sinemanın Yazarları”, “Sinematek ile”, “Gitmesek de Görmesek de”, Fatih Özgüven ve Selim Eyüboğlu’nun hazırladığı “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?” ve “Çocuklar İçin” bölümüleri altında 65 film izleyiciyle buluşacak. Festivalde farklı bölümlerde bir araya gelen yılın heyecan uyandıran ve merakla beklenen yapımların yanı sıra filmlerden esinle oluşturulan başlıklar etrafında söyleşiler, konuşmalar da düzenlenecek.

Dördüncü yılındaki Genç Sinema programı ile öğrenciler yine festival ekibinin bir parçası olacak, her sabah sektör profesyonelleri ile atölyelere katılacak. Kültür için Alan işbirliğiyle Uluslararası Rotterdam Film Festivali Pro başkanı Marten Rabarts da Genç Sinema programı kapsamında Ayvalık’ta olacak.

Festival süresince sanatçı Nermin Er’in son sergisinden “Bana Benden Yakın, Benden Yabancı – İçimde Dolaşan, Gezen Biri Var” başlıklı video yerleştirmesi izleyiciyle buluşacak. Sanatçı, festival için Galeri Nev İstanbul’da sergilenen stop-motion tekniğiyle oluşturduğu on videoluk çalışmasını sinematografik bir kurguyla bir araya getiren bir kolaj hazırladı. Bu kolaj festival boyunca Küçük Han’da saat 11.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek.

Türker Süer, Pelin Esmer, Emine Yıldırım, Gürcan Keltek, Rezan Yeşilbaş, Tolga Karaçelik son filmleriyle Ayvalıklı izleyicilerle buluşacak. Deniz Türkali, Lale Mansur, Barış Gönenen, Ezgi Çelik, Merve Asya Özgür, Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Selen Uçer, Gizem Bilgen, Ece Dizdar, Deniz Cengiz ve daha pek çok yönetmen, oyuncu, yapımcı ve senarist filmlerinin gösteriminde izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Cafer Panahi, Christian Petzold, Kelly Reichardt, Richard Linklater, Dardenne Kardeşler, Sepideh Farsi, Kirill Serebrennikov, Rebecca Zlotowski, Oliver Laxe, Ari Aster, Mascha Schilinski, Diego Céspedes ve Huo Meng başta olmak üzere pek çok yönetmenin son filmleri dünya prömiyerlerinin ardından Türkiye’de ilk kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek. Nina Wels imzalı Tafiti: Çölde Macera / Tafiti: Across the Desert filmi de festivalde minik izleyicilerini bekliyor.

Festival programından detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Festival İndirimli Biletler İçin Son Gün!

Festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Biletix, Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılan gişeden satışta olan bilet fiyatları için indirimli 150 TL, tam 200 TL olarak belirlenen ön satış dönemi bugün sona eriyor. Biletler yarından (16 Eylül) itibaren indirimli 170 TL, tam 220 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 250 TL’den, Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimlerin tüm biletleri ise 100 TL’den satışta. ASKEV Sera gösterimleri ise ücretsiz gerçekleştirilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kurukahveci Mehmet Efendi, Paribu, Kültür için Alan, Hollanda Konsolosluğu, Goethe-Institut Türkiye, Institut Français Türkiye, Diageo Türkiye, Kürşat Ayvalık, Asteros Film, Macaron Kolonyaları, Macaron Muhallebicisi, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, OGM Pictures, Sky Films, Ayna, Novavera, Boncuk Restaurant, Loadhouse, Manzara Ayvalık, Küçük Han, Zoi Cunda, Cavlıhane, Min Otel, Kahvealtı Ayvalık, Bacacan, Olea Leya, Rum Evleri, Olivia 1845 Otel, Ayvalıkzade, Kendine Has, Ayvalık Ticaret Odası, Çöp(m)adam, Nona Cunda, Deniz Yıldızı, Tibet Akhuy, Esra Başak-Ela Başak Atakan, Duygu Çapkın-Ufuk Öztürk, Şerif Kaynar -Mis Güleryüz, Fatma-Mustafa Kürşat, Eren Tapan, Kemal Ural, İnci Vural’ın değerli katkılarıyla gerçekleşecek.