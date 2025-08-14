Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin Afişi Hazır

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da kente olan bağlılığını afişine yansıtıyor. Festivalin bu yılki afişi, nisan ayında aramızdan ayrılan, Ayvalık’la iç içe geçmiş usta sanatçı Teoman Madra’nın bir eserinden ilhamla Erdem Yılmaz’ın görsel tasarımıyla hazırlandı. Festival kapsamında Diageo Türkiye’nin katkılarıyla dördüncü kez verilecek “Yeni Bir …” Ödülü seçici kurulu da belli oldu. 100 bin TL değerindeki ödülün sahibi Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin’den oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek ve festivalin açılış gecesinde açıklanacak.

Festival Afişi Teoman Madra’nın Anısını Yaşatacak

Kentin ruhunu ve sanatla kurduğu bağı güçlü biçimde sahiplenen ve sinemayla kentin ruhu arasında köprü kurmayı bir gelenek haline getiren Ayvalık Uluslararası Film Festivali, afişlerinde Ayvalık’ta yaşamış ya da Ayvalık’la derin ilişkisi olan sanatçıların izini sürmeye devam ediyor. Festivalin bu yılki afişi, nisan ayında 93 yaşında aramızdan ayrılan, dijital teknolojiyi sanatında kullanan ilk sanatçılarımızdan Teoman Madra’nın bir eserinden ilhamla hazırlandı.

Sanatında ışığın kırılganlığına, doğanın estetiğine ve insanın görsel algısıyla kurduğu ilişkiye sıklıkla yer veren Teoman Madra’nın eserinden hareketle Erdem Yılmaz’ın tasarladığı afiş; Ayvalık’ın her gün batımında büründüğü renkleri, ışığı, denizi, doğayı ve sanatı ilişkilendirerek metaforik bir anlam kuruyor. Teoman Madra aramızdan ayrılsa da eserlerinde bir fırça gibi kullandığı ışığın yansıdığı festival afişleri bu yıl Ayvalık sokaklarını aydınlatacak ve seyirciyi sinemanın ışığında buluşmaya davet edecek.