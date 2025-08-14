Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin Afişi Hazır

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da kente olan bağlılığını afişine yansıtıyor. Festivalin bu yılki afişi, nisan ayında aramızdan ayrılan, Ayvalık’la iç içe geçmiş usta sanatçı Teoman Madra’nın bir eserinden ilhamla Erdem Yılmaz’ın görsel tasarımıyla hazırlandı. Festival kapsamında Diageo Türkiye’nin katkılarıyla dördüncü kez verilecek “Yeni Bir …” Ödülü seçici kurulu da belli oldu. 100 bin TL değerindeki ödülün sahibi Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin’den oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek ve festivalin açılış gecesinde açıklanacak.
Festival Afişi Teoman Madra’nın Anısını Yaşatacak
Kentin ruhunu ve sanatla kurduğu bağı güçlü biçimde sahiplenen ve sinemayla kentin ruhu arasında köprü kurmayı bir gelenek haline getiren Ayvalık Uluslararası Film Festivali, afişlerinde Ayvalık’ta yaşamış ya da Ayvalık’la derin ilişkisi olan sanatçıların izini sürmeye devam ediyor. Festivalin bu yılki afişi, nisan ayında 93 yaşında aramızdan ayrılan, dijital teknolojiyi sanatında kullanan ilk sanatçılarımızdan Teoman Madra’nın bir eserinden ilhamla hazırlandı.
Sanatında ışığın kırılganlığına, doğanın estetiğine ve insanın görsel algısıyla kurduğu ilişkiye sıklıkla yer veren Teoman Madra’nın eserinden hareketle Erdem Yılmaz’ın tasarladığı afiş; Ayvalık’ın her gün batımında büründüğü renkleri, ışığı, denizi, doğayı ve sanatı ilişkilendirerek metaforik bir anlam kuruyor. Teoman Madra aramızdan ayrılsa da eserlerinde bir fırça gibi kullandığı ışığın yansıdığı festival afişleri bu yıl Ayvalık sokaklarını aydınlatacak ve seyirciyi sinemanın ışığında buluşmaya davet edecek.
|“Yeni Bir …” Ödülü Diageo Türkiye’nin Desteğiyle 4. Kez Verilecek!
Kültür ve sanatın hayatımızdaki önemine inanan ve bu alanda verdiği sürdürülebilir desteklerle öne çıkan Diageo Türkiye’nin katkılarıyla festivalin ilk yılından beri verilen “Yeni Bir …” Ödülü dördüncü kez sahibini bulacak. Festivalin genç sinemacıların yetişmesi ve teşvik edilmesi konusundaki misyonunu da pekiştiren “Yeni Bir …” Ödülü’nün seçici kurulunda bu yıl oyuncu Serra Yılmaz, sanatçı Nermin Er, yönetmen/senarist Tolga Karaçelik, kurgucu Ayris Alptekin ve sinema yazarı Hasan Nadir Derin yer alıyor. Diageo Türkiye’nin katkılarıyla verilecek 100 bin TL değerindeki ödülün sahibini seçici kurul, başvuru olmaksızın, son bir yıl içerisinde Türkiye’de vizyona girmiş veya ulusal festivallerde gösterilmiş filmler arasından belirleyecek. Yarışmasız yapısıyla öne çıkan Ayvalık Uluslararası Film Festivali “Yeni Bir …” Ödülü’nü, herhangi bir kategori ayrımı gözetmeksizin, o yıl içerisinde sinema alanında öne çıkan, başarısıyla dikkat çeken ve kariyerinin başındaki yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu, görüntü yönetmeni, ses tasarımcısı gibi alanlardan bir sinemacıya veriyor. Ödülü kazanan isim 16 Eylül akşamı Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış töreninde açıklanacak. “Yeni Bir …” Ödülü 2022 yılında Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle yönetmen Ziya Demirel’e, 2023’te Sanki Her Şey Biraz Felaket filmiyle yönetmen/senarist Umut Subaşı’na, geçen yıl ise Büyük Kuşatma filmiyle kurgucu Sinan Kesova’ya verilmişti.
Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kurukahveci Mehmet Efendi, Paribu, Kültür için Alan, Asteros Film, OGM Pictures, Macaron Kolonyaları, Macaron Muhallebicisi, Hollanda Konsolosluğu, Diageo Türkiye, Goethe-Institut Türkiye, Fransa Büyükelçiliği, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Ayvalık Ticaret Odası, Çöp(m)adam’ın değerli katkılarıyla gerçekleşecek.