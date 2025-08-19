Ayvalık’ın Açılış Filmi Belli Oldu

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek açılış töreniyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin açılış gecesinde Joachim Trier’in yönettiği, Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’e layık görülen Manevi Değer / Sentimental Value Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ev sahibi olarak kahve ikramı yapacağı açılış gecesi için biletler 6 Eylül’de satışta olacak.

Festivalin Açılış Filmi “Manevi Değer / Sentimental Value”

Oslo, 31 Ağustos ve Dünyanın En Kötü İnsanı filmleriyle tanıdığımız yönetmen Joachim Trier’in, bu yıl Cannes’da dünya prömiyerini yapan ve Büyük Ödül ile dönen yeni filmi Manevi Değer / Sentimental Value Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılışını yapacak. Usta senarist Eskil Vogt ile son filminde yeniden bir araya gelen Trier, iki kız kardeşin uzun süredir görüşmedikleri babalarıyla yeniden yüzleşmesini ve aile bağlarının kırılganlığını anlatırken sanatın iyileştirici gücüne de vurgu yapıyor. Dünyanın En Kötü İnsanı’nda olduğu gibi, Manevi Değer / Sentimental Value’nun başrolünde de Renate Reinsve yer alıyor. Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning ise oyuncu kadrosunun öne çıkan diğer isimleri. Yönetmen Trier, ana mekân olarak seçtiği aile evini de hatıralarla örülü ve canlı bir karakter gibi tasarlamış. Filmin merkezinde iki kız kardeş ve film yönetmeni babaları yer alıyor. Kendi annesinden izler taşıyan yeni filmi nedeniyle yıllar sonra kızlarının hayatına tekrar giren baba ve iki kız kardeş arasındaki bu hikâye, aile travmaları, sanatçı ruhların çatışması, ebeveyn ve çocukları arasındaki ilişkiler, kardeşlik bağlarının karmaşıklığı gibi konuları ele alıyor.

Aysel, Bataklı Damın Kızı, 90 Yıl Sonra Beyazperdede Olacak

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle, Sinematek/Sinema Evi tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu yaptırılan, ilkleri ile sinema tarihimizde iz bırakan 1935 yapımı Aysel, Bataklı Damın Kızı, yenilenmiş kopyasıyla Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde ilk gösteriminden 90 yıl sonra tekrar izleyiciyle buluşacak. Gösterimden önce araştırmacı-yazar Serdar Soydan ve Sinematek/Sinema Evi Genel Koordinatörü yönetmen Elif Ergezen’in katılacağı bir konuşma düzenlenecek.

Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk kadın yazar olma ünvanına sahip İsveçli Selma Lagerlöf’ün bir öyküsünden Nâzım Hikmet’in uyarladığı, yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul’un üstlendiği filmin başrolünde sinemamızın ilk kadın yıldızı Cahide Sonku yer alıyor. İlk Türkiye güzeli Feriha Tevfik’in de rol aldığı filmde Behzat Butak, Talât Artemel, Hâzım Körmükçü, Mahmut Moralı, Müfit Kiper, Sami Ayanoğlu ve Hâdi Hün gibi yıldız isimler de karşımıza çıkıyor.

Çalıştığı evin beyi tarafından hamile bırakıldığı için köylünün dışladığı, ancak hakkını aramak için sergilediği tavır ile Ali’nin hayranlığını kazanan Aysel’in hikâyesini anlatan film, sinemamızın ilk köy filmi olarak anılıyor. Bursa’nın Çalı Köyü’nde çekilen filmin görüntü yönetmeni ise Cezmi Arı. Türkiye’de sesli film dönemini başlatan Muhsin Ertuğrul’un sesli olarak çektiği, muhteşem türkülerin eşlik ettiği filmin özgün müziklerinin besteleri ise Cemal Reşit Rey’e ait.



Hakları Murat Film’e ait olan filmin taraması Mimar Sinan Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, dijital restorasyonu ise Atlas Post-Production stüdyolarında gerçekleştirildi. Galası 27 Ekim Dünya Görsel İşitsel Miras Günü’nde yapılan film, 23 Şubat 2025 tarihinde İsveç Film Enstitüsü‘nde, 6 Nisan 2025 tarihinde Eye Filmmuseum‘da ve Il Cinema Ritrovato Film Festivali kapsamında gösterildi.

Festival biletleri 6 Eylül’de satışta olacak

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Ayvalık Uluslararası Film Festivali için biletler 6 Eylül’de Biletix ve Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılacak gişeden satışa çıkacak. Bilet fiyatları 6-15 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde indirimli 150 TL, tam 200 TL, 16 Eylül’den itibaren indirimli 170 TL, tam 220 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 250 TL’den satışta olacak. Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimlerin tüm biletleri 100 TL’den satışa sunulacak, ASKEV Sera gösterimleri ücretsiz gerçekleştirilecek.