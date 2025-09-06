Biletler Bugün Satışta!

Festival programında bu yıl da pek çok farklı tematik bölüm bulunuyor. Fatih Özgüven ve Selim Eyüboğlu’nun hazırladığı “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?” başlıklı bölümde sinema tarihinin farklı dönemlerinde benzer sorular soran filmleri izleyeceğiz. “Kimin Hikâyesi” bölümünde koydukları iradeyle anlatının gücünü ele geçiren karakterleri ve hikâye anlatımına farklı yollardan bakan filmleri göreceğiz. “İki Film Birden”de arşiv çalışmasının tarih yazımı gücüne, “Hep Aynı”da zamana karşı duran temaları ele alan filmlerin güncelliğine tanık olacağız. “Kadın Olmak” bölümünde farklı dönemlerde ve coğrafyalarda yaşamış kadınlarla ilgili filmler bir araya geliyor. “Farklı Gözle Bakanlar” bölümünde ise biçimsel ve içeriksel tercihleriyle seyirciye yeni bakışlar sunan filmler yer alacak. Bu yıl kaybettiğimiz David Lynch’in anısına hazırlanan “Anısına: David Lynch” bölümünde usta yönetmenin ilk ve son film gösterilecek. “Sinemanın Yazarları”nda sinemanın auteur’lerinin yeni çalışmalarını takip edecek, “Sinematek ile”de bir yerli biri yabancı iki restore edilmiş film izleyeceğiz. “Gitmesek de Görmesek de” bölümünde ise yerli sinemanın bu yıl öne çıkan örnekleri yer alacak.

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Biletix ve Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılacak gişeden satışa çıkacak. Bilet fiyatları 6-15 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde indirimli 150 TL, tam 200 TL; 16 Eylül’den itibaren indirimli 170 TL, tam 220 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 250 TL’den satışta olacak. Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimlerin tüm biletleri 100 TL’den satışa sunulacak. ASKEV Sera gösterimleri ise ücretsiz gerçekleştirilecek.