“Bir Zamanlar Gelecek: 2121” in festival yolculuğu başladı!

Yönetmenliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını Korhan Uğur ve Serpil Altın’ın yaptığı, Dünya prömiyerini 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştiren bilimkurgu filmi “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”, 16. Porto Riko Lusca Fantastik Film Festivali ve 31. ABD St. Louis Uluslararası Film Festivali’nde ödüller için yarışacak.

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film (Yeşil Film prodüksiyon ilkelerine sadık kalmaya gayret eden) girişimi olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” ilk gösterimini Porto Riko’da 24 Ekim’de Plaza Caribbean Cinema Guaynabo’da, ABD St. Louis’de ise 7 Kasım’da Plaza Frontenac Cinema’da yapacak. Bu festivallerde Türkiye’yi temsil eden tek film olan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle:

“Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”

Senaryosunu Korhan Uğur ve Serpil Altın ‘ın yazdığı filmin başrollerini ise Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç paylaşıyor.