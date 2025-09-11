Birçok Etkinlik Ayvalık’ta

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin ilk konuşmasının konuğu; festivalde verilecek “Yeni Bir …” Ödülü’nün seçici kurul üyelerinden Serra Yılmaz olacak. Türkiye, İtalya, Fransa başta olmak üzere pek çok farklı ülkede Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce sinema filmlerinde ve tiyatro oyunlarında kimi zaman oyuncu kimi zaman yönetmen olarak karşımıza çıkan, sayısız ödüle layık görülen, simultane çevirmenlikten yemek programlarına kadar farklı alanlarda üreten Serra Yılmaz, 17 Eylül’de saat 14.00’da ASKEV Sera’da olacak. Kendini her şeyden çok bir hikâye anlatıcısı olarak gören Serra Yılmaz ile oyunculuk, farklı ülkelerde kariyer yapmak, çevirmenlik ve yemekle olan ilişkisinin oyunculuğundaki etkileri gibi farklı konularda bir sohbet gerçekleştirilecek.

Günün bir diğer konuşması ise saat 15.30’da Kırlangıç’ta düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Utrecht Üniversitesi’nden Albert Ali Salah ve Almıla Akdağ ile yapay zekâ ve yaratıcılık konusunun akademik açıdan ele alındığı festivalde bu yıl yapay zekânın getireceği yenilikler farklı disiplinlerden üreticilerin bakışıyla tartışılacak. Yapay zekâ sanatçıları Alkan Avcıoğlu ve Vikki Bardot ve yönetmen Tolga Karaçelik, akademisyen-yazar Özgür Mumcu’nun moderatörlüğünde yaratıcı süreçlerde benzeri görülmemiş bir güce sahip yapay zekânın sanatın, hikâye anlatımının ve yaratıcılığın üzerinde olan etkisini tartışacak. Festivalde yapay zekâ ile üretilen Vikki Bardot’nun Bir Başkasının Rüyası filmi ile Alkan Avcıoğlu’nun Gerçek Ötesi filmleri de söyleşinin hemen sonrasında saat 18.00’da Fabrika Ayvalık’ta gösterilecek. Tolga Karaçelik’in yeni filmi Saykoterapi: Bir Seri Katilin Hikâyesi ise 18 Eylül’de saat 18.00’da Vural Sineması’nda gösterilecek, Karaçelik filminin gösteriminde izleyicilerle bir kez daha buluşacak.

17 Eylül akşamı ise, 20.30’da ASKEV Sera’da Hollandalı piyanist Daan van den Hurk’un bestelediği canlı piyano müziği eşliğinde Bir Zamanlar Avrupa (1897–1902) adlı sessiz film gösterilecek. Venedik, Berlin, Amsterdam ve Londra’nın 120 yıl önceki görüntülerini içeren bu özel seçki, 68mm Mutograph kamera ile çekilmiş ilk hareketli görüntüleri izleyiciyle buluşturacak. Gösterimin ardından saat 21.30’da yine ASKEV Sera’da Daan van den Hurk, sinema ve müzik ilişkisi üzerine bir konuşma yapacak.

18 Eylül saat 18.00’de Kırlangıç’ta, Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku’nun başrolünde yer aldığı ve Nazım Hikmet’in senaryosunu yazdığı sinemamızın klasiklerinden Aysel, Bataklı Damın Kızı filmi üzerine bir söyleşi düzenlenecek. Araştırmacı-yazar Serdar Soydan filmin tarihi bağlamını aktarırken, Sinematek/Sinema Evi Genel Koordinatörü yönetmen Elif Ergezen eserin restore edilme sürecini paylaşacak. Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda Sinematek/Sinema Evi tarafından restore edilen film, konuşmanın ardından saat 19.30’da 90 yılın ardından bir kez daha beyazperdede olacak. Kırlangıç’taki gösterim Kurukahveci Mehmet Efendi’nin kahve ikramı eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

19 Eylül’de saat 16.00’da ASKEV Sera’da yazar ve editör Hasan Cem Çal, sinema yazarı Övgü Gökçe, festivalin program danışmanı Fatih Özgüven ve çevirmen Nermin Saatçioğlu, Ocak ayında hayatını kaybeden David Lynch’in sineması üzerine konuşacak. Konuşma, çok fazla sanatçıyı etkilese de bir benzeri kolay kolay çıkmayan David Lynch’in sinema tarihindeki özgün yerini ve filmlerini farklı yönlerden ele alacak. Yönetmenin ilk filmi Eraserhead 17 Eylül’de saat 21.00’da, son filmi Inland Empire ise 20 Eylül’de saat 15.30’da Kırlangıç’ta gösterilecek.

Festival program danışmanı Fatih Özgüven’in akademisyen Selim Eyüboğlu ile birlikte hazırladığı “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?” adlı bölüme paralel bir konuşma 20 Eylül’de saat 16.00’da ASKEV Sera’da gerçekleştirilecek. Yazar ve editör Hasan Cem Çal, akademisyen Selim Eyüboğlu, aktivist Defne Koryürek ve Fatih Özgüven’in katılımıyla düzenlenecek bu söyleşi, nükleer savaş, pandemi, iklim krizi gibi toplumsal yıkım senaryolarının sinemadaki temsillerini inceleyecek. Bu bölümde dünyanın sonunu ele alan 1962 yapımı Dalgakıran / Le Jétte, 1995 yapımı 12 Maymun/ 12 Monkeys, 1964 yapımı Dr. Garipaşk / Dr. Strangelove, 2018 yapımı Aniara ve bölümün 2025 yapımı tek filmi olan Eddington gösterilecek. Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta gösterilecek Ari Aster’in son filmi Eddington’da Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone ve Austin Butler bir araya geliyor.

Festivalin son günü olan 21 Eylül’de saat 16.00’da ASKEV Sera’da “Arşiv Görüntüleriyle Film Çekmek” başlıklı söyleşi yapılacak. Festival programında yer alan Bir Darbenin Soundtrack’i ve 2022 yılında Ayvalık Film Festivali’nde büyük ilgi gören Aşk, Mark ve Ölüm’ün yer aldığı İki Film Birden bölümünden hareketle gerçekleşecek söyleşide yönetmen Cem Kaya ve sinema yazarı Engin Ertan, arşiv görüntülerinden film üretmenin yaratıcı süreçlerini ve müziğin bu süreçteki rolünü tartışacak. Bir Darbenin Soundtrack’i, 19 Eylül’de saat 21.00’da Kırlangıç’ta, Aşk, Mark ve Ölüm ise 21 Eylül’de saat 20.30’da ASKEV Sera’da gösterilecek.

Festival kapsamında Küçük Han’da, Nermin Er’in son sergisi “Bana Benden Yakın, Benden Yabancı – İçimde Dolaşan, Gezen Biri Var” başlıklı video yerleştirmesi izleyiciyle buluşacak. Sanatçı, festival için Galeri Nev İstanbul’da sergilenen stop-motion tekniğiyle oluşturduğu on videoluk çalışmasını sinematografik bir kurguyla bir araya getiren bir kolaj hazırladı. Bu derleme, 16-21 Eylül arasında her gün 11.00–19.00 saatleri arasında izlenebilecek. Çalışmaya Metebir’in ses tasarımı ve Efkan Öztürk’ün CG katkıları eşlik ediyor.

Festival Mekânları ve Biletler

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Ayvalık Uluslararası Film Festivali için biletler 6 Eylül’de Biletix ve Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılan gişeden satışa çıktı. Bilet fiyatları 6-15 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde indirimli 150 TL, tam 200 TL; 16 Eylül’den itibaren indirimli 170 TL, tam 220 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 250 TL’den satışta olacak. Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimlerin tüm biletleri 100 TL’den satışa sunulacak. ASKEV Sera gösterimleri ise ücretsiz gerçekleştirilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kurukahveci Mehmet Efendi, Paribu, Kültür için Alan, Hollanda Konsolosluğu, Goethe-Institut Türkiye, Institut Français Türkiye, Diageo Türkiye, Kürşat Ayvalık, Asteros Film, Macaron Kolonyaları, Macaron Muhallebicisi, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, OGM Pictures, Sky Films, Ayna, Novavera, Boncuk Restaurant, Loadhouse, Manzara Ayvalık, Küçük Han, Zoi Cunda, Cavlıhane, Min Otel, Kahvealtı Ayvalık, Bacacan, Olea Leya, Rum Evleri, Olivia 1845 Otel, Ayvalıkzade, Kendine Has, Ayvalık Ticaret Odası, Çöp(m)adam, Nona Cunda, Deniz Yıldızı, Tibet Akhuy, Esra Başak-Ela Başak Atakan, Duygu Çapkın-Ufuk Öztürk, Şerif Kaynar -Mis Güleryüz, Fatma-Mustafa Kürşat, Eren Tapan, Kemal Ural, İnci Vural’ın değerli katkılarıyla gerçekleşecek.