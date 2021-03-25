Gözleri Kurutan Hastalık: Blefarit

Göz kapağında meydana gelen göz iltihaplanmasına blefarit denmektedir. Kirpik dibi iltihabı olarak da adlandırılan blefaritin en yaygın görülen formu çevre dokularda görülen enfeksiyon ile birlikte görülmektedir. Göz kapaklarının kenarları genellikle yoğun bir şekilde stafilokok bakterileri tarafından kolonize olmuştur. Bu inflamasyonlar yakından incelendiğinde pul pul ve ülser halinde olan lezyonlar fark edilir. Blefarit enfeksiyonlarında göz kapaklarında yer alan yağ bezeleri zarar görür ve gözyaşı sıvısının azalarak göz kuruluğuna neden olmasına sebep olur.

Gözde meydana gelen enfeksiyon hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahip olan blefarit görme kusurlarına neden olmasa dahi kişinin yaşam kalitesini oldukça olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Oldukça yaygın görülen ve her yaş grubunu etkisi altına alabilen bir göz enfeksiyonu olan blefarit bulaşıcı değildir ancak kişide görüldükten sonra nüks etme olasılığı çok yüksektir ve tedavisi de oldukça zordur. Ayrıca bu göz kapağı enfeksiyonları tek bir gözü etkisi altına alabildiği gibi her iki gözde birden de meydana gelebilmektedir.

Blefarit Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde blefarit enfeksiyonlarının neredeyse tüm detayları iyi bir şekilde bilinse de neye bağlı olarak görüldüğü net bir şekilde bilinmemektedir. Ancak bazı risk faktörlerinin bu hastalığı tetiklediği düşünülmektedir. Bu risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir;

Egzamaya bağlı saçtan, kaşlardan ve kirpik diplerinden dökülen kepekler Gözde görülen bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlarının yayılması Gözyaşı bezlerinin veya yağ bezlerinin tıkanması ya da işlevlerini tam olarak yerine getirmemesi Yüzde ve kafada ortaya çıkan deri hastalıkları Hormonal dengesizlikler Parazitler ve böcek ısırmaları Allerjen etkiler gibi risk faktörleri bu durumun ortaya çıkışında etkilidir.

Bazı hastalar blefarit hastalığının bulaşıcı olup olmadığını öğrenmek istemektedirler. Kirpik diplerinde meydana gelen bu enfeksiyonlar genellikle bakteri, virüs ve mantar gibi ajanların etkisi dışında gelişmektedir. Bu nedenle herhangi bir bulaş söz konusu olmamaktadır. Ayrıca Blefarit tedavisi ve bakımı, altında yatan bu nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Blefarit Belirtileri Nelerdir?

Blefarit enfeksiyonları kişide görülen göz kapağı değişiklikleri ile kendini göstermektedir. Kişilerde meydana gelen bu belirtiler kişilerin yaşam kalitesini oldukça olumsuz bir şekilde etkilemektedir. İşte blefarit hastalığında görülen belirti ve bulgular;

Parlak ışıklara karşı hassasiyet Gözyaşı miktarında anormal artış Gözdeki sklera bölgesinin kızarması Enfeksiyon gelişen bölgede kabuklu lezyonlar Gözün kaşınması Göz kapağında şişlik Göz kapağında yağlanma gibi belirtiler blefarit hastalığında yaygın bir şekilde görülmektedir.

Hastalarda görülen bu belirti ve bulguların şiddeti hastanın genel sağlık durumuna, blefaritin nedenine ve hastalığın seyrine göre değişiklik göstermektedir.

Blefaritin Tedavisi Nasıldır?

Blefarit hastalığının tedavi edilebilmesi için öncelikle göz ve çevresinin hijyenik koşullara göre bakımının yapılması gerekmektedir. Öyle ki gözlerin günlük olarak temizlenmesi herhangi tıbbi müdahaleye gerek kalmadan hastalığın iyileşmesini sağlayabilmektedir. Bu göz temizliğinde ılık su torbaları, yapay göz yaşları ve bebek şampuanları kullanılabilmektedir. Yapılan bu göz temizliklerine rağmen iyileşme sağlanamıyorsa ilaç tedavisine ve diğer tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır.

İlaç tedavisinde hangi ilacın kullanılacağına karar verilmeden önce göz hastalıkları hastaneleri Antalya tarafından altta yatan nedenin belirlenmesi gerekmektedir. Bakteri enfeksiyonlarına bağlı olarak görülen blefarit enfeksiyonlarında kullanılan en temel ilaç antibiyotiklerdir. Kullanılan bu antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakteri ajanlarını etkisiz hale getirerek hastalığın ortaya çıkardığı belirti ve bulguları hafifletir. Hastada kullanılan bu antibiyotikler krem, göz damlası ve pomad şeklinde olabilmektedir.

İltihapların gelişip devam etmesini önlemek amacıyla steroid etkili ilaçlar da kullanılabilmektedir. Kortizon içeren bu ilaçlar iltihabın seyrini yavaşlatır ve daha hızlı bir iyileşme sağlanır. Blefarit tedavisinde antibiyotik tedavisi tek başına uygulanabileceği gibi steroid ve antibiyotik tedavileri kombine şeklinde de uygulanabilir.