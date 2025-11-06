Boğaziçi Film Festivali’nin Yabancıları

13. Boğaziçi Film Festivali yarın başlıyor ve Ulusal Yarışma programının yanı sıra, dikkatinizden kaçmaması gereken ilgi çekici yabancı filmler var.

Filistin 36 / Palestine 36

8 Kasım Cumartesi 13.00 Atlas Sineması

İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin’de, 1936’da başlayan halk ayaklanmaları sırasında Yusuf’un, köyünden Kudüs’e uzanan yolculuğunu merkeze alan film; tarihsel bir dönemeçte bireysel hikâyeleri ve toplumsal direnişi sinema diliyle buluşturuyor.

DJ Ahmet

10 Kasım Pazartesi 15.30 Atlas Sineması

Kuzey Makedonya’nın bir Yörük köyünde, küçük kardeşi, babası ve koyunlarıyla birlikte yaşayan 15 yaşındaki Ahmet’in hayattaki en büyük tutkusu müziktir. Annesini kaybettikten sonra evinin ve ailesinin tüm yükünü sırtlayan Ahmet, her şeye rağmen tutkusunu yaşayıp, sevdiği kıza kavuşabilecek midir?

Renoir

10 Kasım Pazartesi 21.00 Cinema Pink

Yönetmenliğini Chie Hayakawa’nın üstlendiği, 1987 Tokyo’sunda yaşayan 11 yaşındaki Fuki’nin, hastalıklı babası ve yoğun çalışan annesiyle yalnızlık içinde büyüme hikayesi anlatan Japonya yapımı Renoir, 13. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yapacak.

Kuma Gömülen Hayaller / Kosmos zasypaet

11 Kasım Salı 18.00 Cinema Pink

Yönetmenliğini Anton Mamykin’in üstlendiği, füze bilimi öğrencisi bir gencin ailesiyle ilgili acil bir durum olduğunu öğrendiğinde, ailesi ve sevdikleri uğruna uzay hayalini riske atarak uzak bir köye doğru çıktığı yolculuğu konu alan Rusya yapımı Kuma Gömülen Hayaller, 13. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda dünya prömiyerini yapacak.

Aşktan Geriye Kalan / Ástin sem eftir er

12 Kasım Çarşamba 21.00 Cinema Pink

Yönetmenliğini Hlynur Pálmason’un üstlendiği, İzlanda’nın ücra bir kasabasında yaşayan üç çocuklu bir ailenin, anne ve babanın ayrılığıyla sarsılmasını, yaşanan krizler ile kayıplara rağmen birlikte olmanın ve hayatın değerini yeniden keşfetmesini konu alan yapım, 13. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yapacak.