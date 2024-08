Bu Hafta Ne İzlesem? -216

Merhaba,

Sinemaseverlerin vazgeçilmez sosyal medya platformu Letterboxd, üyelerinin M. Night Shyamalan filmleriyle ilişkisini incelemiş ve yönetmenin 15 filmini, verilen puanlara göre sıralamış. Buna göre ve sürpriz olmayan şekilde Altıncı His / The Sixth Sense en sevilen film olurken, Son Hava Bükücü / The Last Airbender son sıraya itilmiş. Listenin tamamı Ve Şimdi Haberler! bölümümüzde.

Ve Şimdi Haberler! demişken… İki hafta önce yaptığımız anket sonuçlandı ve katılanların %99’u haberleri bu şekilde derleyip toplamamızın hoşlarına gittiğini söyleyerek devam etmemiz için bize cesaret verdi. Katılan herkese teşekkür ediyoruz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Serkan Çellik

Geçen Hafta Ne İzlendi?

Geçen hafta yarış Netflix’le Prime Video arasında geçti ve birinci sırayı gündeme uygun düşen belgesel aldı. Onun dışında listeye girenlerinse yeni platform orijinalleri dururken eski tarihli içerikler olması dikkatimizi çekti.

Editörün Seçimi



Bu haftayı Sarı Mercedes, Jackpot! ve Emily in Paris ile geçirmeyi planlıyoruz.

MUBI

Öneri programımız kapsamında bir arkadaşını bültenimize abone yapan herkese bir aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduğuna emin olduktan sonra bilgilerini bize iletin ve üyelik kazanın.

15 Ağustos: Nicolas Roeg’un Daphne du Maurier’nin öyküsünden uyarladığı kült korku filmi Karanlığın Gölgesi / Don’t Look Now, küçük kızlarının trajik kaybının ardından Venedik’e giden bir çiftin yaşadığı doğaüstü olayları konu alıyor. 20 Haziran’da kaybettiğimiz Donald Sutherland, bu filmde 38 yaşında.

16 Ağustos: Andrey Tarkovski’nin son filmi Kurban / Offret, III. Dünya Savaşı’nın kapıda olduğu haberiyle sarsılan Alexander’ın Tanrı’ya dönüp savaşın önüne geçilirse sevdiği her şeyden vazgeçme sözü vermesi üzerine bir başyapıt.

16 Ağustos: Ernst De Geer’in ilk filmi Hipnoz / Hypnosen, aynı zamanda hem rahatsız edici hem de komik olmak isteyen bir kapitalizm eleştirisi.

18 Ağustos: Tunç Okan’ın Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü (1976) romanından uyarladığı ve İlyas Salman’ın oynadığı Sarı Mercedes, Almanya’da işçi olarak çalışan Bayram’ın bal renginde bir Mercedes’le Türkiye’deki köyüne doğru giderken yolda başına gelenleri anlatıyor. Yıl 2024, Mercedes’le Türkiye’ye gelmek hâlâ popüler.

Netflix

15 Ağustos: Her şeyi almaya muktedir Netflix, şimdi de Lost’u almış, 4 Eylül’de de Prison Break‘i yayınlayacakmış. İkisini de hâlihazırda Disney+’tan izleyebilirsiniz.

15 Ağustos: Görevimiz Tehlike / Mission: Impossible serisi ilk beş filmiyle platforma ekleniyor.

15 Ağustos: Emily in Paris’in 10 bölümlük 4. sezonunun ilk beş bölümü bugün, kalanlarıysa 12 Eylül’de yayınlanacak.



16 Ağustos: Hani şu sürekli çalınan, tüm ajanların isminin yazdığı listeyi hatırladınız mı? İşte o yine çalınınca Halle Berry 25 senedir görmediği lise aşkı Mark Wahlberg’ü bulup ajan olarak eğitmeye başlıyor ki herkesi kurtarsın. Harika bir konu gerçekten. İlgilenen varsa, filmin adı Birlik / The Union.

20 Ağustos: Perde Arkası / Untold belgesel serisinin yeni halkası Air McNair Cinayeti / The Murder of Air McNair, Steve McNair ve Tennessee Titans’ın 2000’deki Super Bowl yolculuğunun heyecanını ve 2009’da öldürülmesiyle ilgili cevaplanmamış soruları ele alıyor.

20 Ağustos: Tayland’da yayınlanan popüler bir radyo programından esinlenen Korkunç Salı: Ekstrem / Angkhan Khlumpong: Extreme, farklı korku hikâyeleri anlatan sekiz bölümden oluşuyor. İlginç olabilir.

21 Ağustos: Aynı davada çalışmak zorunda kalan zıt karakterli kadın bir dedektif ve kadın bir yerel polisi konu eden aksiyon komedi Nice Girls’ün adında bir muzip oyun var: Olaylar Nice şehrinde geçiyor. Ay ne şakalar.

21 Ağustos: Zengin ailelerin bir araya geldiği bir doğum günü partisinde üç çocuk ölür ve aileler birbirine düşer. Kaza / Accidente, Meksika yapımı duygusal bir dizi.

21 Ağustos: Wyatt Earp ve Kovboy Savaşı / Wyatt Earp and the Cowboy War, Ed Harris’in anlatımıyla vahşi batıda olanlara ışık tutmaya çalışan bir belgesel.

TOD – beIN Connect

Accused: Her bölümü ayrı bir zaman diliminde ve farklı bir şehirde geçen 15 bölümlük suç draması, ortalamanın üzerinde eleştiriler alan ve keşfedilmeyi bekleyen bir iş.

Disco Boy: Bu yıl Altın Ayı için yarışan film, Fransız pasaportu alabilmek için Fransız Yabancı Lejyonu’na yazılmak üzere hiçbir belgesi olmadan Avrupa’yı boydan boya geçen Belaruslu Aleksei’in hikâyesi.

Harold Fry’ın Beklenmedik Yolculuğu / The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry: Ömrünü elle tutulur hiçbir şey yapmadığını düşünerek geçiren yaşlı bir adam, hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkar. Jim Broadbent başrolde.

Without Sin: Kızının ölümünden sonra yas tutan bir annenin katille yüzleşme sürecini anlatan mini dizi, suç ve psikolojik gerilim unsurlarını bir arada barındırıyor.

Prime Video

15 Ağustos: 2030 yılının Kaliforniya’sında geçen aksiyon-komedi Jackpot!, piyangoda büyük ikramiyeyi kazanan Katie Kim’in (Awkwafina), kazananı öldüren herhangi birinin milyarlarca dolarlık bu ikramiyeyi elde edebileceğini öğrenmesiyle yaşananları anlatıyor. Gün batımına kadar hayatta kalabilmek için amatör piyango koruma ajanı Noel Cassidy (John Cena) ile iş birliği yapan genç kadını zor bir gün bekliyor. Yönetmen Paul Feig.

15 Ağustos: Law & Order: Special Victims Unit’in 17 ila 23. sezonları platforma ekleniyor. Böylece 551 bölümün tamamı Prime Video’dan erişilebilir oldu. 26. sezonun 3 Ekim’de başlayacağını da ekleyelim.

16 Ağustos: Türk futbolunun uluslararası alanda en başarılı oyuncularından biri olan Arda Turan’ı konu alan belgesel Arda Turan: Yüzleşme, futbolcunun zaferlerine, karşılaştığı zorluklara ve kararlı ruhuna şahit ederken, aynı zamanda hatalarını ve kariyeri hakkındaki itiraflarını da sunuyormuş. Yorum yok. Var ama yok.

Yayında: Exorcist: İnançlı / The Exorcist: Believer: Beş yılını Halloween serisine yeni bir üçleme kazandırmaya harcayan David Gordon Green, sonra da Exorcist evrenine girişmişti ve yine başarısız oldu. Kimsenin ihtiyacı olmayan filmler, boşa giden bir kariyer.

Yayında: Prime Video’nun yeni gözdesi John Cena’nın atlayıp zıpladığı Tetikçi / Freelance’in Metascore’u 22.

BluTV

Ejderhalar Dragonpit’e çekilmişken Blade üçlemesiyle oyalanabilirsiniz.

Le Cinéma Club

Krzysztof Kieślowski filmlerinin bestecisi Nicholas Britell, en sevdiği beş filmi paylaştı.

Ve Şimdi Haberler!

Mickey ve Arkadaşları’nın Disney ’in hit şarkılarının sevilen alternatif, rock ve pop-punk grupları tarafından yeniden yorumlandığı A Whole New Sound albümü tanıtıldı. Aslan Kral’ın 30. yıl dönümü şerefine sunulacak albümün ilk teklisi, multi-platin grubu Simple Plan ’in yeniden yorumladığı Can You Feel The Love Tonight oldu.

Letterboxd kullanıcılarının M. Night Shyamalan filmleriyle ilişkisi incelendi.

kullanıcılarının filmleriyle ilişkisi incelendi. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin Annenberg Inclusion Initiative yıllık raporuna göre, 2023 yılında gişede ilk 100’e giren filmlerde repliği olan karakterlerin sadece yüzde 32’si kadın ya da kız çocuğu.

Disney , önümüzdeki beş sene içerisinde Avrupa’da film ve dizi çekmek için beş milyar dolar harcamayı planlıyor. Ters Yüz / Inside Out dünyasında geçen TV dizisi Dream Productions, İnanılmaz Aile 3 / Incredibles 3, Oyuncak Hikâyesi 5 / Toy Story 5, Frozen 3 ve isminin Ateş ve Kül / Fire and Ash olacağı açıklanan Avatar 3 yolda.

, önümüzdeki beş sene içerisinde Avrupa’da film ve dizi çekmek için beş milyar dolar harcamayı planlıyor. Ters Yüz / Inside Out dünyasında geçen TV dizisi Dream Productions, İnanılmaz Aile 3 / Incredibles 3, Oyuncak Hikâyesi 5 / Toy Story 5, Frozen 3 ve isminin Ateş ve Kül / Fire and Ash olacağı açıklanan Avatar 3 yolda. Bu hafta bizde de vizyona giren Bizimle Başladı Bizimle Bitti / It Ends with Us, Türklerin para kazanmak için akın ettiği Katar’da, içinde öpüşme sahneleri olduğu gerekçesiyle yasaklandı ancak asıl sebebin kadına şiddet konusunu irdeleyen senaryosu olduğu düşünülüyor.

Vizyonda Ne İzlesem?

👽 Alien: Romulus: Serinin yeni halkasının yönetmen koltuğunda garip bir kariyer inşa eden Fede Alvarez var. Neden mi garip? Önce Sam Raimi’nin Evil Dead’ini yeniden çekti. Sonra Don’t Breathe ile biraz beğeni topladı ve gidip Ejderha Dövmeli Kız’ın Hollywood yeniden çevrimlerinin ikincisini yapmak istemeyen David Fincher’ın bıraktığı The Girl in the Spider’s Web’i devraldı ve şimdi de başka bir “ünlü yönetmen serisi”ne devam filmi çekti. Orijinal olmak varken, neden acaba?

👹 Amir: Haftanın yerli cin filmi.

🏝️ Son Bir Tatil: Boşanma kararı alan bir çift, ergen kızları üzülmesin diye beraber son bir tatile gider ancak kızlarının da başka bir planı vardır. Kötü şakalar ve ezberden romantizm içeren bir yaz filmi.

🏁 Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma / Running Man: Revengers: Güney Kore yapımı bir animasyon.

🦈 Son Nefes / The Last Breath: Shark Week biteli çok oldu ama köpekbalığı filmleri gelmeye devam ediyor. Bu da türün başka bir kötü örneği.

🌸 Bizimle Başladı Bizimle Bitti / It Ends with Us: Çiçekçi dükkânı açan bir kadın aynı gün aşkı da bulur ancak adam gizli psikopat çıkar. Kadının çocukluk aşkı da resme girince işler iyice karışır. Blake Lively’nin başrolde olduğu film, birçok hayranı olan aynı adlı kitaptan uyarlandı ve ABD gişelerinde beklenmedik bir başarı yakaladı.

🇺🇸 Dünyanın Sonuna Doğru / The Dead Don’t Hurt: Viggo Mortensen’in yönetmen olarak ikinci çalışması, 1860’larda, Kanadalı Fransız Vivienne Le Coudy ve San Francisco’dan Kuzey Amerika’ya göç eden Danimarkalı Holger Olsen’ın aşkını odağına alan bir İç Savaş anlatısı.

Ali Ulvi’den Vizyon Notları

“Savaşın bedelini başta kadınlar öder”

Kanada’dan gelen Fransız asıllı bağımsız ruhlu Vivienne ile Danimarka’dan göç etmiş babacan yakışıklı Holger, San Francisco’da tanışırlar… Pasifik Okyanusu’na açılan liman dünyanın sonu gibidir, karmaşık ve gürültülüdür.

Holger dingin ve görünürde huzurlu bir yer ayarlamıştır kendine. İkisi Nevada’nın Elk Flats kasabası yakınlarındaki eve yerleşirler. Ancak, para sıkıntısı ve patlayan iç savaşa katılanlara ödenecek olan yüz dolar, eski bir asker olan Holger’a cazip gelir. Savaş için gider… Bedelini ise toprak sahibi genç bir adamın musallat olduğu Vivienne öder!

1860’larda yalnız kalan bir kadının sert erkekler arasında ayakta kalma mücadelesi kayda değer bir hikâye. Bugün de değişen bir şey olmadığından hâlâ önemli.

Western dram türünün temel kötücül karakterleri arasındaki işbirliği, kasaba halkının mülkiyet haklarını gasp ederek adaleti çıkarları doğrultusunda şekillendiriyor. Erkeklerin boyun eğdiği bu baskıcı düzende Vivienne’ın en berbat durumunda bile pes etmeden hayata devam etmesi, kadın direncine dair gerçekçi bir saptama.

2020’de, bir baba ile yetişkin oğlu arasındaki çatışmayı anlatan Falling ile yazarlığa-yönetmenliğe adım atan Viggo Mortensen, Holger rolünü oynadığı bu ikinci filmini de yine yazıp yönetmiş. Dünyanın Sonuna Doğru / The Dead Don’t Hurt’te, olayların akışını düz çizgide anlatmaması ve daha prologda sona doğru yer alan bir sahneyi göstermesi, içeriğin-temanın kavranması açısından doğru bir yaklaşım olmuş.

Türün panoramik görkemi, keza ses tasarımı bir sinema zevkine hizmet etse de, asıl bir kadının şahsında umudun ve inadın değerli öyküsü bu. Altını kalınca çizelim ki, 25 yaşından bu yana duraksamaksızın, akıcı konuştuğu Lüksemburgca, Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinde filmler çeken ve sinemada “binbir surat” lakabını hak eden Vicky Krieps, Vivienne portresine kendine özgü fırça darbeleri atmış.

Ayrıca…

Emoji tabanlı ipuçlarını çözerek film isimlerini bulma oyunu Mojie yayında. Tahminlerinizi desteklemek için günün temasını kullanın, bilemezseniz ipuçlarının altındaki 🗓️🎭🎬🌟 düğmelerinden yardım alın; yayın yılı için 🗓️, türünü ortaya çıkarmak için 🎭, yönetmeni/yönetmenleri görmek için 🎬 ve filmin başrolü için 🌟’a tıklayın. Film başına 4 tahmin hakkınız var. İyi eğlenceler.

Katkılarından dolayı Ali Ulvi Uyanık, Ozancan Demirışık ve Zeynep Şima’ya teşekkür ederiz.

