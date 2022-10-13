Dijital Platformlar Ücret Rehberi

Her şeyde olduğu gibi dijital platformlarda da zamlar üst üste geliyor. “Hangi platformun aboneliği kaç lira oldu?” diye merak edenler için bu rehberi hazırladık.

Amazon Prime Video: Amazon Prime aboneliği hâlâ 7,90 TL ve bildiğimiz kadarıyla zam planlanmıyor. Prime aboneliği; ücretsiz hızlı kargo, Prime Gaming gibi ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor.

beIN CONNECT: Aylık paketi 19,90 TL iken Smart TV’lerde izleyebilmek için 15 TL ekstra ücretle 34,90 TL ödemek gerekiyor. Yıllık aboneliğin ücreti 12,90 TL x 12 iken aylık 7 TL’ye tekabül eden Smart TV ek ücretiyle 19,90 TL x 12’ye yükseliyor. Avantajlı tek çekim yıllık abonelikse 129 TL olmakla beraber 70 TL’lik Smart TV ek ücretiyle 199 TL’ye geliyor.

BluTV: Son zamla beraber aylık aboneliği 49,9 TL’ye, yıllık aboneliği ise 274,80 TL’ye (aylık 29,90 TL’ye denk geliyor) yükseldi. Fakat Hepsiburada kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlayan Hepsiburada Premium aboneliği üzerinden 9,90 TL’ye BluTV’ye sahip olabiliyorsunuz.

Disney+: Birkaç ay önce ülkemizde izleyiciyle buluşan ve her geçen gün kataloğunu genişleten Disney+’ın aylık abonelik ücreti 34,90 TL iken yıllık üyelikte 349,90 TL ödeyerek iki aylık ücretten tasarruf edebilirsiniz.

Exxen: Reklamlı aylık abonelik 39,90 TL iken reklamsız paket için 54,90 TL ödemek gerekiyor, böylece Exxen en pahalı dijital platformlardan birine dönüşüyor. Reklamlı yıllık abonelik ücreti 33,50 TL x 12 iken reklamsız yıllık abonelik ücreti ise 45,90 TL x 12.

GAİN: 2020 sonunda ücretsiz bir platform olarak izleyiciyle buluşup sonradan pek çok içeriği için premium modeline geçen GAİN’de aylık abonelik 21,90 TL iken, yıllık abonelikle

166,8 TL ödeyip 96 TL tasarruf ederek aylık 13,9 TL’ye getirebiliyorsunuz.

MUBI: Sinefillerin uğrak yeri MUBI’de aylık üyelikler 49,9 TL olmakla beraber yıllık üyelikte %28 tasarrufla 431,88 TL ödeyerek aylık 35,99 TL’ye denk gelen bir meblağa MUBI abonesi olabiliyorsunuz.

Netflix: Kasım ayında geçerli olacak son zamla beraber tek ekranlı SD (480p) paket 45,99 TL, iki ekranlı Full HD (1080p) paket 69,99 TL, dört ekranlı Ultra HD (4K) ve HDR paket ise 93,99 TL oldu.