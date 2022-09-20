Diyarbakır Kısa Film Festivali’ne Az Kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlığında düzenlenecek olan 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 12-15 Ekim tarihleri arasında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edilen festival bu yıl, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek. Ayrıca Kayapınar Belediyesi ile Sur Belediyesi tarafından desteklenip sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’nin ikinci yılından detaylar belli olmaya başladı.
Yarışma filmleri belli oldu
2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde filmleri; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride yarışacak. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL’lik ödül için yarışacak. Bu kapsamda festivalde yarışacak olan filmler de açıklandı. Her üç kategoride 10’a filmin yarıştığı festivalde, toplamda 30 film yarışmacı olarak seçildi. Festivalde yarışacak filmler ise şu şekilde açıklandı:
ULUSAL KISA KURMACA FİNALİST FİLMLERİ
Aynı Gecenin Laciverti – Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan
Belki Bir Gün Gideriz – Yönetmen: İnan Erbil
Benden Korkmana Gerek Yok – Yönetmen: Recep Bozgöz
Bir Nehir Kıyısında – Yönetmen: Furkan Daşbilek
Bir Annenin Sonatı – Yönetmen: Fehmi Öztürk
Brigitte Bardot – Yönetmen: Çağıl Bocut
Bugün Değil – Yönetmen: Yağmur Mısırlıoğlu
Büyük Uçuş – Yönetmen: Balahan Gürel
Plastik Rüya – Yönetmen: Merve Bozcu
Rewşen – Yönetmen: Musab Tekin
ULUSAL KISA BELGESEL FİNALİST FİLMLERİ
Aklın Bende Kalmasın – Yönetmen: Emre Can Korkmaz
Arayış – Yönetmen: Orhan Dede
Aydınlığa – Yönetmen: Asuman Yüksel & Emrullah Özcan
Bulak – Yönetmen: Evrim İnci
Halaybaşı – Yönetmen: İbrahim Aday
Her Şey Yolunda – Yönetmen: Muhammet Beyazdağ
Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi – Yönetmen: Nesli Özalp & Tuncer Yunus Tuncer
Qet / Hiç – Yönetmen: Fuat Bulut
Smirna’nın Çukuru – Yönetmen: Begüm Aksoy
9:16 – Yönetmen: Selin Su Kılınçarslan
ULUSLARARASI KISA FİNALİST FİLMLERİ
Bouchaib – Yönetmen: Boudra Ali
Khadiga – Yönetmen: Morad Mostafa
Khukuri / Tradition Forged in Steel – Yönetmen: Andrzej Wisniewski
Requiem Of Aida – Yönetmen: Barak Etemad
So Cool – Yönetmen: Marilyne Naaman
The Promenade – Yönetmen: Nikolaos Falcone Georgiadis
The Sea No Longer Stops Here – Yönetmen: Pedro Augusto Almeida
The Zoo – Yönetmen: Darvash Film Co.
Night Of The Universe – Yönetmen: Elham Farzaneh
Where The Winds Die – Yönetmen: Pejman Alipour
Onur ödülleri Cezmi Baskın ve Suna Selen’e
Festival kapsamında her yıl verilen Sami Hazinses ve Sezai Karakoç adına takdim edilen emek ödüllerinin sahipleri de belli oldu. Usta şair Sezai Karakoç adına verilen Emek Ödülü; “Rina”, “Beyaz Melek”, “Güneşi Gördüm”, “Beynelmilel”, “G.O.R.A.”, “Neşeli Hayat”, “Dokuz” ve “Mucize” gibi filmlerdeki oyunculuğuyla unutulmayan ve “İkinci Bahar”, “Ayrılsak da Beraberiz”, “Akasya Durağı”, “Atiye”, “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” ve “Yargı” gibi dizilerle izleyicisini sevdiren usta sanatçı Cezmi Baskın’a takdim edilecek.
Sinema sanatçısı Sami Hazinses adına verilen Emek Ödülü ise; “Gecelerin Ötesi”, “Sindirella Kül Kedisi”, “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”,” Fatoş Sokakların Meleği”, “İffet”, “Büyü”, “Beyaz Melek”, ”New York’ta Beş Minare”ve “Mucize 2: Aşk” gibi filmlerdeki performanslarıyla unutulmayan ve aynı zamanda “Sihirli Annem”, “Hayat Devam Ediyor”, “Güllerin Savaşı”, “Kızım” ve “Üç Kuruş” gibi dizilerle izleyicinin beğenisini kazanan usta sanatçı Suna Selen’e takdim edilecek. Suna Selen ve Cezmi Baskın’a ödülleri, 12 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan festivalin açılış töreninde sunulacak.
Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen’in direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivali’nin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel üstleniyor. Ayrıca, meslek birliği BİROY’un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu’nda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanlığını üstlenecek.
2. ULUSLARARASI DİYARBAKIR KISA FİLM FESTİVALİ
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