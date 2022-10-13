Çocukluğumdan bugüne kadar bana eşlik eden Metin Akpınar cümlelerinden birisi bu. Sanırım Devekuşu Kabare’nin Yasaklar oyunundan*. (Çağın kolaylıklarından Youtube’a danıştım. Hafızam beni yanıltmış, skeç, Deliler oyunundan imiş.)

Bir tiyatro sahnesi. Bir masa, üç beş sandalye. Bir taksi durağı mizanseni. Ara ara çalan telefonu açan Metin Akpınar, daha karşı tarafı dinlemeden, sözcükleri kendi o enfes meşrebince uzata kısalta bu tümceyi tekrarlayıp kapatıyor şak diye telefonu.

“Galaksi Taksi, Araba Yok”.

80’li yılların ortaları. İstanbul Bahçelievler’deki evimizde video kasetlerden izliyoruz tüm Devekuşu Kabare oyunlarını. O zamanlar televizyon tek kanal, cep telefonu yok, bilgisayar icat edildiyse bile Türkiye ahalisi olarak biz farkında değiliz. Televizyon dışındaki tek eğlencemiz bu video kasetler ve defalarca izleyip aynı esprilere aynı kahkahaları koyverdiğimiz Devekuşu Kabare oyunları.

Metin Akpınar

2022, Ekim ayının 11. günü. Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyük salonuna doğru, Metin Akpınar’ı hayatımda ilk kez kanlı canlı karşımda görebilmek için adımlarımı atarken beni bu gösteriye davet eden arkadaşım Serkan’a (Çellik), ‘Zeki’siz Metin olur mu?’ diye soruyorum.

Yanıtı bir süre sonra sahneden Metin Akpınar veriyor, olmazmış. Dünya sahne tarihinin en uzun ikilisi olduklarını, kendilerine rakip Laurel Hardy’nin birlikteliğinin süresini belirterek açıklıyor.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nin salonu 3’te 1 oranında dolu desem gene de fazla söylemiş olurum. Netflix’te izleyebileceğiniz İyi Ki Yapmışım Metin Akpınar belgeselinin senaristi ve sanatçının hayatına odaklanan söyleşi kitabı Sahneye Adanmış Bir Ömür’ün yazarı, gazeteci Zeynep Miraç’ın kolaylaştırıcısı olduğu gösterinin fiyat skalasını öğrendiğimde bu boşluk daha bir anlamlı hale geliyor. 440 ila 200 TL arası bir bedeli var izlediğimiz bu gösterinin.

BKM’nin (Beşiktaş Kültür Merkezi) organizasyonunda gerçekleşen Metin Akpınar ile Muhabbet, Zeynep Miraç’ın izleyicilere sunumu ile başlıyor. 3 kısa ama anlamlı sorunun ardından Metin Akpınar çıkıyor sahneye.

Her soruya içtenlikle yanıt veriyor üstat, komik-i şehir Metin Akpınar. O sahnede, biz koltuklarımızda iken seyircilerden biri o an twitterdaki trending topic (gündemdeki konu) sıralamasında sanatçının da bulunduğunu aktardığında tüm gözler telefonlara gidiyor. Aynı gösterinin Antalya ayağında bir soruya verdiği cevap üzerinden sosyal medya linci yemekte olduğuna şahit oluyoruz usta sanatçının.

Bizdeki hafif telaşa kapılmıyor Metin Akpınar. O gene seyircinin sorularını içtenliği ve tüm samimiyeti ile yanıtlamaya devam ediyor. Söyledikleri içinden sevgi, samimiyet, çok çalışmak, kendini geliştirmek gibi başlıklar kalıyor zihnimde geriye.

Daha çok yeni okuduğum ve Haldun Taner’in eşi Demet Taner’in kaleme aldığı, Canlar Ölesi Değil: Fotoğraflarla Haldun Taner’in Yaşam Öyküsü* kitabı üzerinden o dönemi, Devekuşu Kabare’nin kuruluş yıllarını sorsam mı diye içimden geçirirken başka bir izleyici yöneltiyor benzer bir soruyu.

Metin Akpınar aynı samimiyeti ile yanıtlarken 150 yıla ulaşan Türkiye Tiyatro Tarihi geçiyor aklımdan. 1. Meşrutiyet zamanı Güllü Agop (Agop Vartanyan)*, Cumhuriyet yılları Muhsin Ertuğrul*, Demokrat Parti dönemi Haldun Taner*, 2000’ler Ferhan Şensoy* vs.

Gösterim sonrası Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nden ayrılırken aklımdan hiç çıkmayan Metin Akpınar’ın o cümlesi yeniden çınlıyor.

‘Galaksi Taksi. Araba Yok.’

Gülümsüyorum içimden. O oyunun o skecindeki bize kahkahalar attıran bir espri tiyatromuzun tarihini ne güzel de anlatıyor aslında.

Güllü Agop, Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner, Ferhan Şensoy, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve diğerleri.

Onca imkansızlığa, her devrin kendi çetin koşullarına karşı iki kalas bir heves yılmaz bir mücadele.

Gerçekten de öyle: ‘Galaksi Taksi. Araba Yok.’

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*Galaksi Taksi, Araba Yok skecini YouTube üzerinden izlemek mümkün: https://www.youtube.com/watch?v=BDr9_CUcM90

*Demet Taner – Canlar Ölesi Değil: Fotoğraflarla Haldun Taner’in Yaşam Öyküsü – Sel Yayıncılık 1996

*Güllü Agop dönemine de değinen şu an okumakta olduğum kitap; Mehmet Şenol – Ruh-u Revan, Şemseddin Sami ve Ali Sami’nin Romanı – Remzi Kitabevi 2022

*Muhsin Ertuğrul – İnsan ve Tiyatro Üzerine ‘Gördüklerim’ – Yankı Yayınları 1975

*Ferhan Şensoy – Kalemimin Sapını Gülle Donattım – Ortaoyuncular Yayınları 2007