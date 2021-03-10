Ege’nin İncisi Kuşadası’nda Kusursuz Bir Gezi Deneyimi İçin Altın Değerinde Öneriler

Aydın’ın gözde turizm ilçelerinden Kuşadası, doğa çeşitliliği, güzel plajları, tarihi değerleri ve turistik ilçelere yakın konumu ile misafirlerine dolu dolu bir tatil olanağı sunmaktadır. Tarihinin İyon Medeniyeti’ne kadar dayandığı ilçe, milli parkları, sakin koylarıyla da huzur dolu anlara kapılarını aralamaktadır. Elverişli iklimi ile yalnızca yaz aylarında değil kış ve bahar aylarında da tercih edilen ilçe tüm özelliklerinin yanı sıra eşsiz restoranları ile tatilinizde keyifli lezzet deneyimleri yaşamanıza olanak sunmaktadır.

Kuşadası’nda Unutamayacağınız Bir Tatil İçin Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler

Deniz, güneş, kum hayali ile rotanızı çevirebileceğiniz Aydın’ın bu şirin ilçesi, lüks konaklama seçenekleri ile misafirlerine hayallerini gerçekleştirme olanağı sunmaktadır. Yaz tatili hayallerinin başrolü olmasının yanı sıra Kuşadası Gezilecek Yerler bakımından da ziyaretçilerine birbirinden özel olanaklar sunmaktadır. Tatil günlerinizde kısa yolculuklarla çok daha fazla yer görmeniz için size özel derlediğimiz Kuşadası gezilecek yerleri listemizi inceleyerek kendinize en güzel gezi rotasını oluşturabilirsiniz.

Kuşadası Milli Parkı ilçenin en dikkat çeken gezilecek yerlerinden biridir. İlçe merkezine 28 km mesafede yer alan milli park, 209 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Tatlı ve tuzlu lagüner sisteme sahip olan milli park biyolojik zenginliği ile hayranlık uyandırmaktadır. Yemyeşil ormanların bittiği noktada, masmavi Ege Denizi’nin ziyaretçilerini kucakladığı milli park, Dilek Tepesi eteklerindeki tarihi kalıntılarıyla da dikkat çekmektedir.

Güvercinada denizin ortasında, kendisi ile aynı adı taşıyan ihtişamlı kalesi ile hem yerli hem de yabancı turistlerin odak noktalarından biridir. Geçmişte güvercinler başta olmak üzere pek çok kuş türüne ev sahipliği yapmasından dolayı bu adı alan ada, 1957 yılında yapılan çalışma ile karaya bağlanmıştır. Işıklandırma sistemi ise gece Kuşadası sahiline gelen ziyaretçilere benzersiz bir manzara sunmaktadır. Bizans Dönemi’nden günümüze miras kalesi, etrafındaki çay bahçeleri, deniz manzarası ve doğası ile Güvercinada, mutlaka görmeniz gereken yerlerden biridir.

Zeus Mağarası Dilek Yarımadası’nın girişinde yer almaktadır. İçerisinde havuz bulunan mağara, yaz aylarında turistler kış aylarında ise yöre halkı tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Mağaranın serin sularının kaynağı dağlardan gelen tatlı su ve denizden gelen tuzlu sudur. Doğal havuzda en az dört metrelik bir dalış sonrasında ise şifalı olduğu iddia edilen çamura ulaşılabilmektedir.

Kadınlar Denizi Kuşadası’nın en ünlü plajıdır. Mavi Bayrak ödüllü plaj, ilçe merkezine 3 km mesafede yer almaktadır. Adının aksine karma olarak kullanılabilen plajın uzunluğu 1 km olup, berrak denizi ve incecik kumları görenlerde hayranlık uyandırmaktadır. Merkezden kalkan minibüslerle plaja kısa sürede ulaşım mümkündür.

Dilek Yarımadası Milli Parkı hem doğayı hem tarihi seven konuklar için eşsiz bir gezi deneyimine ev sahipliği yapmaktadır. Barındırdığı doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile dikkat çeken milli parkta 6’sının dünyada sadece burada bulunduğu, 804 bitki türü ve Anadolu Parsı başta olmak üzere soyu tükenmekte olan türler burada yaşam şansı bulmaktadır. Milli Park yalnızca doğa ve tarih gezileri için değil, denize girmek için de pek çok olanağa sahiptir. Milli parkın plajlarında keyifli bir deniz deneyiminin ardından, patikalardan yürüyüş ile İyon Medeniyeti’nden kalma tarihi kalıntılara ulaşmak mümkündür.

Efes Antik Kenti Selçuk ilçesine bağlı olup, Kuşadası ilçe merkezine yalnızca 20 km uzaklıkta yer almaktadır. Kuşadası sınırları içerisinde olmasa da günübirlik geziler için avantajlı konuma sahip olan antik kent, Cilalı Taş Devri’nden kalma izleri ile özellikle tarih meraklıları için benzersiz bir gezi deneyimi yaratmaktadır. Günümüze ulaşan kalıntılarının yaklaşık olarak 8 km’lik bir alana yayıldığı Efes Antik Kenti’nde Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Yedi Uyurlar mutlaka görülmesi gereken yerlerdir. Kuşadası’ndan ortalama 20 – 30 dakikalık bir yolculukla antik kente ulaşmanız mümkün olmaktadır.

Şirince Köyü de tıpkı Efes Antik Kenti gibi Selçuk ilçesine bağlı olmasına rağmen, Kuşadası tatili sırasında görebileceğiniz mesafede olan yerlerden biridir. Kuşadası’na 26 km, Selçuk ilçe merkezine 8 km mesafede yer alan köy, birbirinin manzarasını kapatmayan ahşap – beyaz tasarım evleri ile adeta bir tabloyu andırmaktadır. Yemyeşil bir doğaya sahip olan Şirince’de hem bağcılık hem de zeytincilik oldukça gelişmiştir. Lezzetli meyve şaraplarının ve yerel lezzetlerin tadına bakacağınız köyde, dar sokaklarda gezerken, tarihi Rum kiliselerini de görmeniz mümkündür.

Ege’nin En Güzel Lezzetlerini Nerede Tadayım Diyenler İçin Kuşadası’nın Favori Restoranları

Mezgit Restaurant Kuşadası’nda balık yemek isteyenlerin ilk duraklarından biridir. Deniz manzarası bulunan işletme, balık seçeneklerinin yanı sıra diğer deniz ürünlerinde de iddialı lezzetler sunmaktadır. Yemek sonrasında kızarmış dondurma ile bu deneyimi taçlandırabileceğiniz restoranda içecek seçeneği ve meze alternatifleri ile değişmekle birlikte ücretler iki kişi 100 TL – 200 TL arasındadır.

Adres: Türkmen, Setur, Türkmen Mah Atatürk Bulvarı, Marina Karşısı No:104, 09400 Kuşadası/Aydın

Tranche Steak House tercihini kırmızı etten yana yapacak konuklar için ilçenin en favori mekanları arasında yer almaktadır. Hem manzarası hem de zengin menüsü ile dikkat çeken işletmede, lokum favori et yemeklerinin başında gelirken, makarna çeşitleri de hem göze hem de damağa hitap etmektedir. Et – şarap ikilisi ile taçlandırmak istediğiniz akşamlarda da tercih edebileceğiniz işletmede kişi başı ödenecek ücretler 40 TL – 100 TL arasındadır.

Adres: Türkmen, Setur Marina Avm, Atatürk Blv. No:101, 09400 Kuşadası/Aydın

Kiwi Restaurant Kuşadası’nın en popüler noktalarından biri olan Kadınlar Denizi Halk Plajına çok yakın mesafede konuklarını ağırlamaktadır. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine Türk ve dünya mutfaklarından en özel lezzetleri tadabileceğiniz işletme, kusursuz manzarasıyla da hayranlık uyandırmaktadır. Tüm öğünlerde alınan ortalamaya göre kişi başı ödenecek ortalama hesap aralığı 33 TL – 70 TL şeklindedir.

Adres: Kadınlar Denizi, Kadınlar Denizi Cd. No:31, 09400 Kuşadası/Aydın

Kule Seafood Restaurant Kuşadası’nın eşsiz gün batımı manzarasını, seçkin bir atmosferde, özel lezzetlerle bir arada yaşamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biridir. Rakı – Balık için de tercih edebileceğiniz bu özel mekanda, tüm masanız, birbirinden lezzetli ve taze Ege mezeleri ile donatılmaktadır. Yüksek kaliteyi, ortalama fiyatlarla sunan işletmede iki kişi alkollü içecek dahil ortalama hesap 250 TL – 350 TL arasındadır. Alkol tercih etmeyenler ise yalnızca ana yemek olarak balık seçeneklerini değerlendirerek, iki kişi 60 TL – 80 TL arası hesap ödeyebilmektedir.

Adres: Hacı Feyzullah Mahallesi, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, Kuşadası, Aydın

Saray Restaurant ilçede farklı yemek kültürlerinden lezzetler tatmak isteyenlere enfes lezzetler sunmaktadır. Akşam saatleri için rezervasyon yaptırmanızın önerildiği işletmede, bazı akşamlar yemeğinizi taçlandıracak canlı müzik hizmeti de verilmektedir. Yabancı turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği işletmede uygun ya da daha kapsamlı seçeneklere sahip menü çeşitleri bulunmaktadır. Yiyecek ücretleri kişi başı 60 TL – 100 TL arasındadır.

Adres: Camikebir, Bozkurt Sokak No: 25, Kuşadası, Aydın

Antepli Et Lokantası Kuşadası’nda gerçek bir kebap deneyimi için tercih edebileceğiniz işletmelerden biridir. Açık – kapalı alanı, manzarası ve çocuk oyun alanıyla da beğeni kazanan işletme kebap çeşitlerinin yanı sıra meze, zeytinyağlı ve alkollü içecek servisi de sunmaktadır. Kebap çeşitlerinin 35 TL – 60 TL arasında değiştiği işletmede, alkollü içecek, meze gibi ekstraları tercih etmemeniz durumunda iki kişi 80 TL – 150 TL arasında ücret ödenmektedir.

Adres: Akyar Mevkii Ege Vista Alış-Veriş Merkezi No:4, D:4, 09460 Kuşadası/Aydın

Tuki, Kuşadası’nın meşhur çarşaflısını tadabileceğiniz en gözde işletmedir. İzmir’in kumrusu gibi Kuşadası’nda oldukça meşhur olan çarşaflının farklı çeşitlerini misafirlerine sunan işletme günün tüm öğünlerinde hizmet vermektedir. İlçeye has bu lezzetli denemek için ödeyeceğiniz kişi başı hesap 20 TL – 30 TL arasında değişmektedir.

Adres: Bülent, Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi, Çağatay Sokak, 09400 Kuşadası/Aydın

En özel yerleri gezip, en güzel lezzetleri tadabilmeniz için hazırlanmış olan Kuşadası gezi rehberi her zevke hitap eden gezi olanakları ve her bütçeye ve damak tadına uygun restoran seçenekleri ile tatile çıkmadan önce tüm planınızı tamamlamanızı ve karar vermekle vakit kaybetmeden, ilçenin tüm güzelliklerini doyasıya yaşamanıza olanak sunmaktadır.

Gün Boyu Damağınızda İz Bırakan Lezzetler İçin Kuşadası’nın En İyi Kahvaltı Mekanları

Kuşadası tatiline çıkmadan önce gezeceğiniz yerleri ve gurmelerden tam not alan en özel lezzetleri araştırarak, tüm tatil planınızı yaparken, mutlaka unutmamanız gereken bir diğer nokta ise ilçenin kahvaltı mekanları olmaktadır. Konakladığınız tesis kahvaltı hizmeti sunuyor olsa da, Kuşadası’nın tüm doğal lezzetlerini tatmanıza olanak sunan kahvaltı yerlerini mutlaka denemeniz önerilmektedir.

Kuşadası Sultan Sofrası Vadi yöresel lezzetlerle, organik ürünlerin ustaca sentezlendiği zengin serpme kahvaltısı ile ilçenin favori mekanları arasında yer almaktadır. Yeşilin her tonunu doyasıya yaşayıp, kuş cıvıltıları eşliğinde kahvaltı yapabileceğiniz işletmede konuklara 20’nin üzerinde çeşide sahip serpme kahvaltı sınırsız çay eşliğinde sunulmaktadır. Menemen, yumurtalı kavurma ve gözleme gibi ekstra seçeneklerin de sunulduğu işletmede kişi başı ödenecek ortalama hesap 40 TL – 60 TL arasındadır.

Adres: Belentepesi Mevkii No:598, Kirazlı Mahallesi, Kuşadası/Aydın

Kirazlı Bahçe hem doğal hem de otantik atmosferi ile kendinizi bambaşka bir dünyada hissetmenizi sağlarken, gerçek köy lezzetlerini sofranıza sunmaktadır. 10 çeşit reçel, çingan salatası, yoğurtlu semizotu gibi özel lezzetlerin de içinde yer aldığı 25’in üzerinde çeşide sahip serpme kahvaltısı ile beğeni kazanan işletme, sınırsız demlik çay hizmeti vermektedir. Kişi başı ücret alınan işletmede, ekstra seçenekler tercih edilmesi durumunda kahvaltı ücreti 30 TL – 40 TL arasında değişmektedir.

Adres: Kirazlı Mahallesi, Kuşadası/Aydın

Paşa Köy Sofrası sıcak ve samimi atmosferi ile kendi evinizde kahvaltı ediyormuşçasına rahat edebileceğiniz bir işletmedir. Dinlendiren manzarası ve güler yüzlü çalışanları ile keyifli bir kahvaltının sizi beklediği işletmede, sınırsız çay eşliğinde 20’nin üzerinde özel lezzet serpme kahvaltıda sunulmaktadır. Doyurucu porsiyonları ile ön plana çıkan Paşa Köy Sofrası’nda kişi başı fiyatlar 25 TL – 30 TL arasında değişmektedir.

Adres: Kuşadası Kirazlı Köyü

Değirmen Restaurant göl kenarında, yemyeşil bir doğanın kucak açtığı atmosferi ile misafirlerine en doğal ve en özel lezzetleri sunmaktadır. Gün boyu kahvaltı yapabileceğiniz işletmede tüm ürünler organik olarak seçilmektedir. 2 kişi kahvaltı için ödenecek hesap 80 TL – 120 TL arasında değişmektedir.

Adres: Caferli Mahallesi, Atatürk Cad. No:128 Kuşadası / Aydın

Kumsal Restaurant denize sıfır konumda, Ege Denizi’nin huzur veren atmosferini en özel lezzetlerle taçlandırmanıza olanak sunmaktadır. Hamur işlerinden, peynir çeşitlerine, sahanda yumurtadan, en özel reçellere kadar onlarca çeşit kahvaltılık ile manzaraya karşı doyurucu bir kahvaltı için tercih edebileceğiniz mekanda kişi başı ödenecek ücret 35 TL – 50 TL arasındadır.

Adres: Yavansu Mahallesi, Çamlık Cd., 09400 Kuşadası/Aydın

Pişi Kahvaltı & Restaurant adını aldığı taze ve yumuşacık pişileri ile size mükemmel bir kahvaltı olanağı sunmaktadır. Onlarca çeşit kahvaltılık ürünü ile masanızı donatacak olan işletme, nefes kesen Kadınlar Denizi manzarası ve taze lezzetleri ile güne mutlu bir başlangıç yapmanız adına özenle çalışmaktadır. İşletmede kişi başı ödenecek hesap 30 TL – 40 TL arasında değişmektedir.

Adres: Kadınlar Denizi Mahallesi, Kuşadası/Aydın

Marvista Cafe & Restaurant her öğünde olduğu gibi kahvaltıda da misafirlerini memnun etmek için en seçkin lezzetleri sofralara servis etmektedir. Kuşadası sahilde misafirlerini ağırlayan işletmenin peynir çeşitleri ve çıtır börekleri ön plana çıksa da bunlarla sınırlı olmayan leziz kahvaltıda, birbirinden çeşitli ekmekler, reçeller, zeytinler ve çok daha fazlası konukları beklemektedir. Kişi başı kahvaltı için ödenecek hesap 35 TL – 50 TL arasında değişmektedir.

Adres: Türkmen, Atatürk Bulvarı, No: 46, Kuşadası, Aydın