Sinema keyfini evinizde yaşayabileceğiniz Oz Hotelleri

Her insan tatil dönemlerinde her zaman konfor ve rahatlığın yanı sıra kendini daha iyi hissedecek bir otelde konaklamak ister. Mükemmel özellikleri ile donatılmış bir otelin yanı sıra güler yüzlü personelleri, birbirinden farklı özellikleri içerisinde barındıran ve aradığınız her şeyin tesis içinde barındıran Oz hotels grubu, tatil yapmak isteyenlere bambaşka özellikler sunarak tatil deneyimlerini en üst seviyeye çıkarıyor.

Oz Hotels otelde konaklayacak olan misafirlerin konforunu ve rahatını en iyi şekilde sunmak amacıyla tamamen müşteriler için özel olarak tasarlanmış ve planlanmış otel konseptleri ile en iyi hizmeti vermektedir. Özellikle yaz dönemlerinde tatil yapacaklar için tercih edilen bu bölgelerde Oz hotels gruba ait birbirinden konforlu tesisler bulunmaktadır. İster aileniz isterseniz sevdiklerinizle keyifli bir tatil deneyimi geçirmek için Oz hotels gruba ait tesisleri deneyimleyebilirsiniz. İster balayı otelleri isterseniz yaz aylarının en güzel günlerinde denize girmeyi tercih eden misafirler olsun güler yüzlü personelleri ile en iyi hizmeti alabilirsiniz. Alanında profesyonel bir şekilde hizmet veren personelleri, Oz Hotels grubun en iyi ve en başarılı işlerin başında gelmektedir. Oz hotels gruba ait her tesisin birbirinden farklı özelliklerinin yanı sıra en büyük özellikleri ise son teknoloji ile donatılmış oteller olması ve konaklamalarınız süresince en iyi tatil deneyimini yaşamanıza fırsat sunması. Oz Hotels gruba ait 3 oteli ve bu 3 otelin birbirinden konforlu özelliklerini sizler için detaylandıracağız.

Oz Hotels Gruba Ait 3 Otelin Birbirinden Özel Avantajları

Oz Hotels Side Premium: Antalya side merkeze 7 kilometre ve Antalya Havalimanına 55 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis 18.000 metre kare alan üzerine kurulmuş ve denize ise sadece 150 metre uzaklıktaki mesafede yer almaktadır. Tesis bünyesinden birbirinden konforlu ve günlük olarak en iyi şekilde temizlenen 496 oda ile hizmet vermektedir. Tesis bünyesinde açık ve kapalı havuzun yanı sıra Aqua park ta bulunmaktadır. Tesiste konaklayan misafirlerin keyifli zamanlar geçirmeleri amacıyla Aerobic, Fitness, Hamam, Oyun salonu, Tenis kortu, Animasyon, Masas tenisi, Beach Voley, Futbol, masaj, sauna, Buhar odası, Tüm su sporları, Dart, SPA, okçuluk, sinema, step ve dalgıçlık oku gibi birbirinden farklı aktiviteler bulunmaktadır. Ayrıca çocuklu aileler için de çocuk havuzu, mini club ve çocuk büfesi ile bölgenin en iyi tesisleri arasındadır.

Antalya side merkeze 7 kilometre ve Antalya Havalimanına 55 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis 18.000 metre kare alan üzerine kurulmuş ve denize ise sadece 150 metre uzaklıktaki mesafede yer almaktadır. Tesis bünyesinden birbirinden konforlu ve günlük olarak en iyi şekilde temizlenen 496 oda ile hizmet vermektedir. Tesis bünyesinde açık ve kapalı havuzun yanı sıra Aqua park ta bulunmaktadır. Tesiste konaklayan misafirlerin keyifli zamanlar geçirmeleri amacıyla Aerobic, Fitness, Hamam, Oyun salonu, Tenis kortu, Animasyon, Masas tenisi, Beach Voley, Futbol, masaj, sauna, Buhar odası, Tüm su sporları, Dart, SPA, okçuluk, sinema, step ve dalgıçlık oku gibi birbirinden farklı aktiviteler bulunmaktadır. Ayrıca çocuklu aileler için de çocuk havuzu, mini club ve çocuk büfesi ile bölgenin en iyi tesisleri arasındadır. Oz Hotels Antalya Resort & Spa: Antalya şehir merkezine 5 kilometre ve Antalya Havaalanına 12 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis toplamda 5.000 metre kare alan üzerine kurulu olan ve denize sıfır konumda yer almaktadır. Tesis bünyesinde birbirinden konforlu 156 oda ile hizmet vermektedir. Tesis bünyesinde bölgedeki gezilecek bölgeleri ziyaret etmek isteyen misafirler için araç kiralama hizmeti de bulunmaktadır. Ayrıca tesis bünyesinde açık ve kapalı havuzun yanı sıra tesiste konaklayan misafirler için Fitness, SPA, hamam, masaj ve sauna gibi aktiviteler bulunmaktadır. Bölgedeki en konforlu ve en keyifli tatil yapmak isteyenler için tercih edilen bir oteldir.

Antalya şehir merkezine 5 kilometre ve Antalya Havaalanına 12 kilometrelik mesafede bulunan bu tesis toplamda 5.000 metre kare alan üzerine kurulu olan ve denize sıfır konumda yer almaktadır. Tesis bünyesinde birbirinden konforlu 156 oda ile hizmet vermektedir. Tesis bünyesinde bölgedeki gezilecek bölgeleri ziyaret etmek isteyen misafirler için araç kiralama hizmeti de bulunmaktadır. Ayrıca tesis bünyesinde açık ve kapalı havuzun yanı sıra tesiste konaklayan misafirler için Fitness, SPA, hamam, masaj ve sauna gibi aktiviteler bulunmaktadır. Bölgedeki en konforlu ve en keyifli tatil yapmak isteyenler için tercih edilen bir oteldir. Oz Hotels İncekum Beach Resort: Alanya şehir merkezine 28 kilometre ve Antalya Havalimanına 98 kilometrelik mesafede yer alan bu tesis 60.000 metre kare alan üzerine kurulu, denize sıfır konumda ve günlük olarak temizlenen birbirinden konforlu 357 oda ile hizmet vermektedir. Konumu itibariyle yemyeşil bir alan üzerine kurulu olması en cezbedici özelliklerinin başında gelmektedir. Tesis bünyesinde araç kiralama hizmet, kuaför, disco, market ve fotoğrafçı gibi özellikleri bünyesinde bulundurur. Tesis bünyesinde açık ve kapalı havuzun yanı sıra tesiste konaklayan misafirlerin keyifli ve konforlu zaman geçirmeleri amacıyla basketbo, dart, masaj, atari oyunları, hamam, oyun salonu, bilardo, fitness, sauna, aerobic, jakuzi, tenis kortu, buhar banyosu, masa tenisi, voleybol, animasyon, dalgıçlık okulu ve tüm su sporları gibi farklı aktiviteleri içerisinde bulundurmaktadır. Ayrıca çocuklu ailelerin daha iyi ve konforlu tatil geçirmeleri amacıyla çocuklar için çocuk havuzu, çocuk animasyonu, çocuk büfesi, çocuk kulübü, mini kulüp ve özel çocuk bakımı bulunmaktadır. Alanya bölgesinde konaklamak isteyen ve konforlu hizmet almak isteyenler tarafından tercih edilen ve tam not olan en iyi tesis olarak tanınmaktadır. Gezilecek bölgelere yakın mesafede olması sebebiyle de tercih edilmektedir.

Birbirinden konforlu ve en iyi hizmeti veren Oz hotels gruba ait otelleri görmek için gezinomi.com sitesini ziyaret edebilir ve tercih edeceğiniz bölgedeki Oz hotels gruba ait tesislere erken rezervasyon yaparak fiyat avantajlarından faydalanabilirsiniz.