Speak No Evil: Hoşgörü, enayilik mi?

Filmin konusunu; çocuklarıyla çıktıkları tatilde Hollandalı bir aileyle tanışan ve samimi olan çiftimizin, bu aileden gelen davet sonrası kendilerini ziyaret etmeye karar vermeleri ve bunun üzerine yaşananlar olarak özetleyebiliriz.

Speak No Evil, son zamanlarda gerilim filmlerinin sıklıkla sırtını dayadığı jump scareden (seyirciyi ani bir sahne ile zıplatma) hiç faydalanmıyor ve gerilim yaratmak için atmosferin başarısını kullanıyor. Film, düşük tempoyla başlıyor ve güçlü sayılmayacak diyaloglarıyla ana konuya girişini biraz öteliyor. Asıl hikayenin, başroldeki ailemizin Hollandalı çifti ziyareti sonrası başladığını söyleyebilirim. Gerilim ve korku janrına aşık biri olarak ve iflah olmaz bir gerilim sever olarak Speak No Evil için son yıllarda izlediğim en iyi gerilim filmi diyebilirim.

Film, yapı olarak toplumun hassas olduğu bir konuyu merkezine alıyor ve seyircinin ayarlarıyla acımasızca oynuyor. Rahatsız edicilik ve tekinsiz atmosfer bir noktadan sonra zirve yapıyor ve çok sert bir finalle bitiyor. Finalin gücü filmin genelinde kafamıza takılan bazı noktaları da gölgelemeyi başarıyor. Bundan sonrasını biraz spoilerlı olarak değerlendirelim.

Speak No Evil

Speak No Evil, şiddeti ve şiddetin vuruculuğunu merkezine alsa da aslında hoşgörünün fazlasının zararını anlatıyor. Danimarkalı aile konuk oldukları evde gördükleri anormal durumlarda hep hoşgörülü davranıyorlar. Bu hoşgörü Hollandalı aile tarafından gözlemleniyor ve hoşgörü arttıkça suistimal de misliyle artıyor. Aileyi deniyorlar ve profil olarak amaçlarına uygun bir aile bulduklarına emin olduktan sonra planlarını uygulamaya koyuyorlar. Filmde baskın figür şeytan olarak lanse edilmiş, kötülüklerinin sınırı yok ve filmin sonunda çiftimizi de recm ediyorlar. Bu açıdan dini bir okuma da pekala yapılabilir.

Okuduğum bazı yorumlarda şiddete maruz kalan ailemizin davranışlarının saçma olduğu vurgulanmış ve mantık hatası olarak nitelendirilmiş. Buna katılmıyorum çünkü film aslında tahammülün sınırları üzerine bir manifesto. Baskın olan Hollandalı aile diğer aileye konuk oldukları halde hesap ödetiyor, çocuklarını onların izni olmadan kendi odalarına alıyor ve yatakta çıplak yatacak kadar ileri gidiyor, hatta beraber oturduklarında kendi çocuklarına şiddet uyguluyor. Bunların hepsi aileye yapılan birer test. Sesleri çıkmadıkça dozaj artıyor ve sonunda çocukları kaçırılıp kendileri de canlarından oluyorlar.

Hollandalı ailemizin film boyunca kaçmak için epey fırsatı varken bunları değerlendirmemesi mantıksız bir durum değil zira toplum içinde bu tarz pasif, zombi gibi gezen pek çok birey var. En son arabanın kontağında anahtar varken adamın yeltenmemesi kendine güvenmemesinden kaynaklı. Sakin ve huzurlu bir hayatı olduğu için bu tür travmatik durumlardan nasıl çıkacağını bilmiyor ve panikleyip donup kalıyor. Yönetmenin insan psikolojisini iyi bildiğini ve bunu güzel anlattığını düşünüyorum. Filmin sonundaki “Bunu neden yapıyorsunuz?” sorusuna verilen “Çünkü buna siz izin verdiniz” cevabı filmin adeta kısa özeti. Toplumumuzda da alışveriş merkezinden banka kuyruklarına, iş yerlerimizden yer yer evimize kadar bir dengeyi yönetmeye çalışmıyor muyuz? Hoşgörü enayilik olarak algılanıp sömürülmüyor mu? Bu dengeyi iyi yöneten insanlar da genelde ya mutlu oluyor ya da karşılarına özgürlük konusunda sınır tanımayan düşüncesiz insanlar çıktığında ciddi sorunlar yaşıyorlar. Filmin en beğendiğim noktası bu toplumsal durumu başarılı ve seyirciyi rahatsız edecek şekilde işlemesi.

Korku – gerilim türünün ülkemizde salt cin filmleri olarak sunulduğu, Hollywood’ta ise slasher ve Uzakdoğu remakeleri olarak servis edildiği günümüzde; bittikten sonra insanı düşündüren, basit görünüp aslında çok şey anlatan Speak No Evil gibi sert ve taşı gediğine koyan filmlerin değerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle izlenmesi gereken bir gerilim olarak öneriyorum.