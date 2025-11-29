Suç ve Ceza Film Festivali Hafta Sonunda Dopdolu Bir Programa Sahip!

Adalet Terazisi bölümünde yer alan Tereza Nvotová yönetmenliğindeki Baba / Father saat 14.00’da Beyoğlu Sineması’nda perdede olacak. Eylül ayında düzenlenen Venedik Film Festivali Ufuklar bölümünde prömiyerini yapan ve Slovakya’nın bu yılki Oscar adayı olarak belirlenen filmde, açıklaması zor bir hatayla çocuğunu kaybeden, evliliği sarsılan, hapis cezası istemiyle yargılanan bir baba vicdan azabıyla boğuşurken, yaşamaya hakkı olup olmadığını da sorgulamaya başlıyor. Film gösteriminin ardından saat 16.00’da Kurgucular Dayanışması KUDA işbirliğiyle filmin kurgu analizi yapılacak. Kurgucular Melike Kasaplar, Nihan Işık ve Naim Kanat, Murat Utku moderatörlüğünde 20 dakikayı bulan uzun planlarıyla dikkat çeken filmi derinlemesine inceleyecek. VisionIST kapsamındaki etkinlik Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek.

Beyoğlu Sineması’nda saat 16.30’da Gözde Kural’ın dünya prömiyerini yaptığı 2025 Karlovy Vary Film Festivali’nde Kristal Küre için yarışan filmi Cinema Jazireh gösterilecek. Taliban’ın kendinden olmayanları acımasızca katlettiği, finalinde izleyiciyi Taliban’ın insafına terk edilen Afganlıları unutan dünyanın adaletsizliğiyle baş başa bırakan film sonrasında Valencia’da En İyi Yönetmen seçilen Gözde Kural ile Suç ve Ceza Film Festivali’nde 2019 yılında Yelda: En Uzun Gece, geçen yıl da Tanrıların Arasında filmleri gösterilen Afgan-İranlı yıldız Fereshte Hosseini salonda olacak.

Sudanlı yönetmenler Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea Mohamed Ahmed ve Phil Cox’un imzasını taşıyan hibrit belgesel Hartum/ Khartoum, 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Sudan halkına on yıllardır büyük felaketler yaşatan iç savaştan ve askeri rejimlerden umut dolu direniş öyküleri sunan, Berlin ve Sundance Film Festivallerinde gösterilen filmin yapımcısı Giovanna Stopponi gösterim sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Beyoğlu Sineması’nda günün son seansında senarist-yönetmen Joel Alfonso Vargas’ın ilk uzun metraj filmi Her Şeyin Bir Bedeli Var / Mad Bills to Pay gösterilecek. Vargas, Sundance ve Berlin film festivallerinde yarışan, Jeonju’da büyük ödül kazanan filminde, yoksulluk, eğitimsizlik, göçmenlik, yasa dışı da olsa bir çıkış ve geçim arayışı etrafında dönen bir öykü anlatıyor.

Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda 14.00 seansında Tomáš Elšík imzalı belgesel Dayanma Gücü / Resilience izleyiciyle buluşacak. Çevre felaketlerinin eşiğindeki gezegenimizde insanın doğayla ilişkisini yeniden düşünmeye davet eden etkileyici belgesel, Pavel ve Klara’yı takip ediyor. Dayanma Gücü, belgesel ve kurmaca arasındaki sınırları kaldıran hem bir çevre dedektifliği hikâyesi hem de insanın doğayla kurduğu tahakküm ilişkisine dair felsefi bir sorgulama niteliği taşıyor. Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nda SACD En İyi Senaryo Ödülü kazanan Guillermo Galoe imzalı Uyumayan Şehir / Sleepless City saat 16.30’da gösterilecek. Galoe ilk filminde 13 yaşındaki bir Roman çocuğun gözünden, marjinalize edilmenin toplum üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyi anlatıyor. Şilili yönetmen Sebastián Lelio’nun, 2025 Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan filmi Dalga / The Wave festivalde ikinci gösterimiyle saat 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda olacak. Lelio, Şilili feminist kolektif Las Tesis’in 2019 yılında önlem alınmayan ve cezasız kalan tecavüzleri protesto eden danslı müzikli eyleminden ilham aldığı filmde, kadın öğrencilerin bir üniversite kampüsündeki sistematik cinsel saldırılara başkaldırısını konu alıyor. 2025 Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Tanushree Das ve Saumyananda Sahi’nin birlikte yönettiği Kapana Kısılmak / Shadowbox saat 21.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda perdede olacak. Film, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı daha fazlasına elvermediği için hizmetçilik yaparak ergen oğluna iyi bir eğitim sağlamak ve onu disiplin altında tutmak için çabalayan bir yandan orduda yaşadıkları sebebiyle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan eşiyle uğraşan Maya’yı merkezine alıyor ve birçok katmanda toplumsal adaletsizliği sorguluyor.

Festivalde Pazar Günü (30 Kasım)

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde pazar günü Beyoğlu Sineması’nda saat 10.30’da Per Fly’ın yönettiği Hammarskjöld: Barış için Mücadele / Hammarskjöld: Fight for Peace filmi gösterilecek. Soğuk Savaş döneminde Kongo’ya barışı getirmeye çalışırken gizemli koşullar altında ölen İsveçli BM Genel Sekreteri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dag Hammarskjöld’ün yaşamını konu alan biyografik film, prömiyerini geçtiğimiz yıl Rotterdam Film Festivali’nde yaptı. Film gösteriminin hemen sonrasında saat 12.30’da VisionIST kapsamında “Barış ve Özgürlük İçinde Varolma Hakkı” konulu bir söyleşi düzenlenecek. Festivalde Akademik Onur Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın konuşmacı olduğu etkinliğin moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Kaya yapacak. İlahi Komedya / Divine Comedy’nin saat 14.00’da Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimi yönetmen Ali Asgari’nin katılımıyla gerçekleşecek. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yapan İlahi Komedya / Divine Comedy, filmlerini gösterebilmek için mücadele eden bir yönetmen ve yapımcının hikâyesini absürd bir mizahla anlatıyor. Beyoğlu Sineması’nda 16.30 seansında sanatsal yaratıcılık ve yenilikçi bir sinema diliyle insan hakları ve adalet kavramlarını başarıyla birleştiren filmleriyle tanınan, Macar sinemasının önde gelen temsilcilerinden Benedek Fliegauf’un yeni filmi Jimmy Jaguar gösterilecek. Karlovy Vary Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan filmin oyuncusu Juli Jakab gösterim sonrasında izleyiciyle söyleşecek.

Yönetmen António Ferreira, yapımcı Tathiani Sacilotto, filmdeki güçlü performansıyla 2025 Şanghay Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan usta oyuncu José Martins, senarist Tiago Cravidao ve sanat yönetmeni Rita Rego eski bir sömürge askeriyle Angola kökenli hastabakıcı arasındaki kırılgan ilişkinin içinden geçmişle yüzleşmeyi ve kefareti ele aldıkları filmleri Anıların Kokusu / The Scent of Things Remembered gösteriminde izleyiciyle buluşacak. Film Beyoğlu Sineması’nda 19.00 seansında gösterilecek. Pazar günü Beyoğlu Sineması’nda saat 21.30’da Paul Andrew Williams’ın sosyal gerçekçilikle psikolojik gerilimi buluşturan karanlık ve sarsıcı draması Yusufçuk / Dragonfly perdede olacak. Toplumun kıyısında kalmış iki kadının beklenmedik dostluğunu konu alan film, yalnızlık ve suçluluk gibi duyguları, yaşlı bakım sistemini, insan doğasındaki karanlık yönleri, şefkat ile zalimlik arasındaki ince çizgiyi sorguluyor.

Caddebostan Kültür Merkezi Sineması saat 14.00’da Joel Alfonso Vargas’ın yoksulluk, eğitimsizlik, göçmenlik, yasa dışı da olsa bir çıkış ve geçim arayışı etrafında dönen bir öykü anlattığı ilk uzun metraj filmi Her Şeyin Bir Bedeli Var / Mad Bills to Pay gösterilecek. Sudanlı yönetmenler Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea Mohamed Ahmed ve Phil Cox’un imzası taşıyan hibrit belgesel Hartum/ Khartoum, 16.30’da perdede olacak. Berlin ve Sundance Film Festivallerinde gösterilen filmin yapımcısı Giovanna Stopponi gösterim sonrasında izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Saat 19.00’da Gözde Kural ve Afgan-İranlı yıldız Fereshte Hosseini, filmleri Cinema Jazireh’in ikinci gösterimi sonrası izleyiciyle buluşacak. Dünya prömiyerini 2025 Karlovy Vary Film Festivali’nde yapan film, Taliban zulmü altındaki Afganistan’da, Leyla’nın kayıp oğlunu bulmak için erkek kılığına girerek çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor. 21.30 seansında Sazlıkta Cinayet / Reedland filminin gösterimi sonrasında Hollanda sinemasının yeni yeteneği Sven Bresser filme dair merak edilenleri yanıtlamak üzere izleyiciyle buluşacak. 1998’den bu yana Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’na seçilen ilk Hollanda yapımı olan film, karakter odaklı psikolojik gerilimi ve ilk oyunculuk deneyimi olan başroldeki Gerrit Knobbe’nin etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.