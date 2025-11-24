Suç ve Ceza Film Festivali İçin Geri Sayım Başladı!

Festivalin ilk gösterim günü 27 Kasım’da saat 14.00’da Gazze’de çekilmiş yedi kısa ve bir uzun metraj filmden oluşan Sıfır Noktasından +: Gazze’nin Bitmemiş Öyküleri / From Ground Zero + Gaza, The Unfinished Stories projesinden 3 yapım perdede olacak. Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek Reema Mahmoud’un Gökkubenin Altındaki Renkler / Colours Under the Sky, Alaa Damo’nun Gazze’den Oscar’a / Gaza to Oscar ve Abdulrahman Sabbah’ın Gazze Palyaçosu / The Clown of Gaza filmleri sonrasında Filistinli usta yönetmen Rashid Masharawi izleyicilerle buluşacak. Adalet Savunucusu Ödülü sahibi Masharawi, başlattığı dayanışma projesi sayesinde içeriden hikâyeleri dünyaya duyuran projeye dair merak edilenleri yanıtlayacak.

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye’den yer alan ve festivalde İstanbul prömiyerini yapacak Cinema Jazireh’nin 29 Kasım’da saat 14.00’da Beyoğlu Sineması’ndaki, 30 Kasım’da saat 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gösterimi sonrasında bu filmle Valencia’da En İyi Yönetmen seçilen Gözde Kural ve Afgan-İranlı yıldız Fereshte Hosseini salonda olacak. Dünya prömiyerini Karlovy Vary Film Festivali’nde yapan Cinema Jazireh, kayıp oğlunu arayan Leyla’nın hikâyesi üzerinden Afganistan’da Taliban rejiminin yarattığı adaletsizliği, her şeye rağmen insanların ümidini güçlü bir trajedi diliyle anlatıyor. Suç ve Ceza Film Festivali’nde 2019 yılında Yelda: En Uzun Gece, geçen yıl da Tanrıların Arasında filmleri gösterilen Hosseini de Türkiye sinemasının genç yeteneği Gözde Kural ile birlikte izleyicinin sorularını yanıtlayacak.

Sudan’daki iç savaşın içinden umut ve direniş hikâyeleri çıkaran hibrit belgesel Hartum/ Khartoum, yapımcısı Giovanna Stopponi’nin katılımıyla gösterilecek. Sokaklarda tutunmaya çalışan iki çocuk, çay satarak geçinen bir anne, bir aktivist ve bir memurun izleyiciye Khartoum’da yaşamanın farklı yönlerini deneyimleri ve hayalleri aracılığıyla anlattıkları film, 29 Kasım’da saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda ve 30 Kasım’da saat 16.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Festivalin açılış filmi İlahi Komedya / Divine Comedy’nin 30 Kasım’da saat 14.00’da Beyoğlu Sineması’nda, 2 Aralık’ta saat 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gerçekleşecek gösterimi sonrası yönetmen Ali Asgari filmine dair merak edilenleri yanıtlamak üzere izleyicilerle bir araya gelecek. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yapan İlahi Komedya / Divine Comedy filmlerini gösterebilmek için mücadele eden bir yönetmen ve yapımcının hikâyesini absürd bir mizahla anlatıyor. Asgari, Fani Dizeler filmiyle 2023 yılında Suç ve Ceza Film Festivali’nde Altın Terazi kazandı.

Karlovy Vary Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve Türkiye’de ilk kez festival kapsamında beyazperdede olacak Bence Fliegauf’un yeni filmi Jimmy Jaguar gösterimi sonrasında filmin oyuncusu Juli Jakab salonda olacak. Eski bir Macar çocuk şarkısında geçen, insanları ele geçiren ve suç işlemeye yönelten bir tür cin olan Jimmy Jaguar’dan ismini alan kısa adıyla Jagu’nun gerçekliğini araştıran sahte belgesel, 30 Kasım’da saat 16.30’da Beyoğlu Sineması’nda, 1 Aralık’ta saat 19.00’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda beyazperdede olacak. Yakın dönem Macar sinemasının yükselen yıldızlarından Juli Jakab, Lazslo Nemes’in 2018 yılında Venedik’ten başlayarak birçok festivalde ödüller kazanan filmi Günbatımı’nın başrolünü üstlendi. 2021 yılında Fliegauf’un Berlinale’de prömiyer yapan Orman, Seni Her Yerde Görüyorum filminde rol aldı.

Yönetmen António Ferreira, yapımcı Tathiani Sacilotto, başrolde yer alan usta oyuncu José Martins, senarist Tiago Cravidao ve sanat yönetmeni Rita Rego eski bir sömürge askeriyle Angola kökenli hastabakıcı arasındaki kırılgan ilişkinin içinden geçmişle yüzleşmeyi ve kefareti ele aldıkları filmleri Anıların Kokusu / The Scent of Things Remembered gösteriminde izleyiciyle buluşacak. Portekizli usta oyuncu José Martins, filmdeki güçlü performansıyla 2025 Şanghay Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandı. Film, 30 Kasım’da saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda ve 1 Aralık’ta saat 16.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gerçekleşecek gösterimlerde Türkiye prömiyerini yapacak. Bugüne dek onlarca ödül kazanan Ferreira, 2000 yılında Cannes Film Festivali’nde Respirar / Nefes Almak adlı kısa filmiyle Cinefondation Ödülü’nü kazanarak uluslararası alanda ilk başarısını kaydetti. 2010 yılında Nobel Ödüllü Portekizli yazar Jose Saramago’nun aynı adlı yapıtından uyarladığı Embargo, festivallerde ilgi gören dönem filmi Pedro e Inês filmografisinde öne çıkıyor.

Festivalin Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Sazlıkta Cinayet / Reedland filminin gösterimi sonrasında Hollanda sinemasının yeni yeteneği Sven Bresser filme dair merak edilenleri yanıtlamak üzere izleyiciyle buluşacak. 1998’den bu yana Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’na seçilen ilk Hollanda yapımı olan film, karakter odaklı psikolojik gerilimi ve ilk oyunculuk deneyimi olan başroldeki Gerrit Knobbe’nin etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. 30 Kasım’da saat 21.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda ve 1 Aralık’ta saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.

Festivalin Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan Dilan Toftik’in Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan iki kız kardeşin hikâyesini anlattığı filmi Sîtav, Batınay Ünsür’ün distopik bir evrende geçen baba-kız ilişkisini anlattığı filmi Kırıkuzakçalar, Kübalı ve Brezilyalı yönetmenler Aria Sánchez ve Marina Meira’ya 2025 Locarno Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıran, kadınların çocukluklarından itibaren susturuluşunu sembolik bir hikâyeyle anlatan Temel Eğitim / Primary Education ve Suriye kökenli Finlandiyalı yönetmen Sherwan Haji’nin Suriye istihbaratının kullandığı bir hapishanede politik bir tutsağın gözünden izleyiciyi şiddet dolu bir rejimle yüz yüze getirdiği Benim Adım Umut / My Name Is Hope adlı filmlerinin gösterimleri yönetmen ve yapımcıların katılımıyla gerçekleşecek. Filmlerin gösterimleri 1 Aralık ve 2 Aralık’ta saat 16.30 ve 19.00 seanslarında Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi’nde, Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda ise 1 Aralık’ta saat 14.00’da, 2 Aralık’ta saat 14.00’da ücretsiz olarak perdede olacak.

Bu yıl festivalde 26 Kasım’daki açılış töreninde Sinema Onur Ödülü alacak Çinli yönetmen Wang Xiaoshuai onuruna bölümünde yer alan Beijing Bisikleti / Beijing Bicycle filminin gösterimi sonrasında yapımcı Xuan Liu ile birlikte izleyiciyle buluşacak. Uluslararası sinema dünyasında büyük yankı uyandıran, 2001 Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü Gümüş Ayı kazanan Beijing Bisikleti / Beijing Bicycle, modernleşen Çin toplumundaki sınıfsal uçurumu iki gencin aynı bisiklet üzerindeki mücadelesi üzerinden anlatıyor. Film 1 Aralık’ta saat 14.00’da Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.

Festivalde uzun metrajlı film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması ve Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gerçekleşecek. Kısa film programı Taksim Fransız Kültür Merkezi ve Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gösterilecek, VisionIST etkinlikleri İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda yapılacak. Beyoğlu Sineması ve Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda tüm seanslar için öğrenci biletleri 40 TL, tam gündüz seansları 80 TL, tam akşam ve hafta sonu seansları 120 TL olarak Biletinial üzerinden satışta.