“The Godfather” Neden Bu Kadar Seviliyor?

1972 yılında vizyona girdiğinde The Godfather‘ın bu denli epik ve unutulmayacak bir film olacağı kimin aklına gelirdi acaba? Mario Puzzo‘nun aynı isimli romanından uyarlanan The Godfather 1972’den günümüze mafya filmi denince hala akla ilk gelen film. 1974 ve 1990 yılında iki devam filmi çekilmişti. The Godfather Part II, yönetmenlik olarak büyük ustalık barındırsa da bazı sadık izleyiciler filmde Marlon Brando olmaması nedeniyle halen ilk filmi önde görüyor. Şahsen The Godfather Part III‘e de bayılan biri olarak üçlemenin her filmini birer başyapıt olarak görüyorum ve her yıl üçlemeyi mutlaka tekrardan izlerim. Peki The Godfather‘ın büyüsü nereden geliyor? Biraz bunu irdeleyelim.

Hollywood mafya filmleri konusunda oldukça iyi eserler barındırıyor. Scarface, Goodfellas, Carlito’s Way, Once Upon a Time in America, The Untouchables, Casino, Reservoir Dogs gibi eski filmlerin yanında daha yakın tarihten American Gangster, Public Enemies, The Irishman, The Departed gibi örnekler verebiliriz. Peki The Godfather neden bu iyi filmlerin arasında farklı bir yerde? Bunun nedeninin öncelikle Mario Puzzo‘nun mükemmel romanına sadık kalınmasından kaynaklandığını düşünüyorum. The Godfather bir mafya değil aile hikayesini anlatıyor. Filmin ana teması sevdiklerini korumak isteyen aile liderinin çırpınışları. Film aile lideri olarak kolejli Michael ile Don Vito arasındaki kontrastı derin çizgilerle gözümüze sokuyor. Babası vurulduğunda ürkek bir genç olan Michael filmin sonunda korkusuz bir mafya liderine dönüşüyor. Filmde Al Pacino her ne kadar yardımcı oyuncu olarak görünse de aslında başrol Michael’ın ve üçlemede bu karakterin yolculuğunu izliyoruz. Michael ailesi için büyük fedakarlıklar yapıyor ve çok sevdiği Kay’i bile gözünü kırpmadan harcıyor. Film her ne kadar mafyayı yüceltiyor gibi algılansa da aslında mafyanın kirli yüzünü tokat gibi izleyicinin yüzüne çarpıyor. Michael, Kay ile mutlu ve basit bir yuva kurma peşindeyken sırf ailesini korumak için bu mafya girdabının içine çekiliyor ve üçleme sonunda yalnız ve mutsuz bir adam olarak ölüyor. Burada Vito ile Michael arasındaki kontrast da güzel yansıtılmış. Vito torunuyla oynarken en önemlisi mutluyken hayatını kaybederken, Michael yapayalnız ölüyor. Peki neden? Burada iki karakterin tarzları devreye giriyor. Vito oğlunu vuran bir mafya babasıyla bile barış yapacak kadar akılcıyken, Michael kendi kardeşinin bile infaz emrini gözünü kırpmadan verebilecek kadar acımasız bir adam. Michael bir günde tüm mafya liderlerinin infaz emrini verecek kadar gözü kara. İşinden başka bir şey düşünmüyor ve başta karısı Kay olmak üzere herkesi ihmal ediyor. Oysa Vito kızının düğününde bile geleneklere uygun olarak çevresindekilere yardım ediyor. Daha insancıl olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Michael belki bunların hepsini ailesi için yaptı ama işi her daim merkeze alması ve acımasızlığı kendisini yalnızlığa sürükledi. Özellikle son filmde kalp krizi sahnesinde “Fredo” diye bağırması aslında pişmanlıklarla geçen bir hayatın dışa vurumu. “Dostlarını kendine yakın tut , düşmanlarını daha yakın” felsefesini şiar edinmiş bir adamın mutlu bir hayat sürmesi zaten gerçek dışı olurdu. Film bu konuda çok net ve gerçekçi. Geçmişteki günahların bedelinin bir şekilde ödeneceğini harika anlatıyor.

The Godfather’ın diğer mafya filmlerinden ayrıldığı en büyük nokta gerçekçiliği. Yakın bir film olarak çok sevilen Scarface’i ele alalım. Scarface bir yükseliş hikayesi. Küba’dan gelen bulaşıkçılık yapan bir göçmenin büyük bir uyuşturucu baronuna evrilmesini izliyoruz. Bu yükseliş kimilerine hiç inandırıcı gelmiyor. Tony gibi deli, öfkesi her şeyin önüne geçen kontrolsüz bir adamın, Frank’i alt etmesi ne derece mantıklı? The Godfather’ı rakiplerine göre farkını burada ortaya koyuyor. Filmde Vito’nun da Michael’ın da çaresizliklerini gördüğümüz çok fazla sahne var. Scarface’teki gibi uzun bir yükseliş dönemi izlemiyoruz. Tony’ye benzer bir karakter olan Santino öfkesinin bedelini canıyla ödüyor. Vito gibi akılcı bir adam oğlunun infaz emrini veren mafya babasıyla barış yapmak zorunda kalıyor. Michael aşık olduğu Kay’den ayrılmak zorunda kalıyor. Hikayedeki bu iniş çıkışlar filme büyük güç katıyor. Filmin bu denli sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri de şüphesiz oyunculukları.

Sinema tarihinin gördüğü en güçlü oyunculuklardan biri Marlon Brando’nun Vito Corleone performansı. Brando adeta Vito olmak için yaratılmış diyebiliriz. Göründüğü her sahnede seyirciyi hipnotize ediyor ve herkesten rol çalıyor. Şüphesiz başarısı Oscar ile de ödüllendirilmişti. Yardımcı oyunculuklar da ayrı bir övgüyü hak ediyor. Al Pacino, Robert Duvall ve James Caan o kadar başarılı ki üçü de yardımcı oyuncu dalında adaylık almıştı. Kolay rastlanılacak bir durum değil. Bunlar harici diğer casting de çok özenli. Bu role uymamış diyebileceğimiz bir oyuncuya rastlamıyoruz.

Temeline “aile her şeydir” mottosunu koyan, eşsiz performansları yanında mükemmel de bir hikaye anlatan bir filmin sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak görülmesi şaşırtmıyor. Hırstan gözü kör olan, ailesini korumak için çevresindeki herkesikendinden uzaklaştıran ve yapayalnız ölen bir adamın yolculuğunu izlemek şüphesiz bir hayat dersi. Bu The Godfather’ı bir filmden fazlası yapıyor. Filmin başarısı eski ve yeni nesili birleştirmesinden bile anlaşılabilir. Kaç tane filmi ailemizle aynı duyguları ve heyecanı paylaşarak izleyebiliyoruz? Vito gibi muazzam bir karakteri en son hangi filmde izlediniz? Hangimiz Michael’ın çaresizliğine ortak olmadık? Hangimiz Apollonia’nın ölümüne üzülmedik? Bu denli başarılı filmleri çok özleyen, süper kahraman filmleri ve remakelerden (yeniden çevrim) başı dönen bir sinefil olarak her gün The Godfather’a olan saygım biraz daha artıyor. Corleone ailesini ete kemiğe büründüren ve yanımızda nefes almalarını sağlayan Francis Ford Coppola’nın dahiliği karşısında saygıyla eğiliyorum. The Godfather işte sinema bu dedirten nadir filmlerden biri ve her türlü övgüyü sonuna kadar hak ediyor.