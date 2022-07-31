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Basın Bülteni

TRT 2 Ağustos Programı

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ağustos ayında ekrana getirecek.

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin ağustos ayı filmleri belli oldu. TRT 2, ağustos ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Ağustos ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle;

1 Ağustos        Pazartesi         22.00   Gaav

2 Ağustos        Salı                  22.00   Héraðið

3 Ağustos        Çarşamba       22.00   Dilsiz

4 Ağustos        Perşembe       22.00   Wo men de tian ye (Bizim Toprağımız)

5 Ağustos        Cuma              22.00   Rang-e khoda (Cennetin Rengi)

6 Ağustos        Cumartesi       22.00   Samsara

7 Ağustos        Pazar               22.00   Sleepless in Seattle (Sevginin Bağladıkları)

8 Ağustos        Pazartesi        22.00   Baraka

9 Ağustos        Salı                  22.00   Das Leben der Anderen (Başkalarının Hayatı)

10 Ağustos      Çarşamba      22.00   Bozkır

11 Ağustos      Perşembe      22.00   Kheili dour, kheili nazdik (Çok Yakın Çok Uzak)

12 Ağustos      Cuma             22.00   Foglyok (Tutsaklar)

13 Ağustos      Cumartesi     22.00   Ivanovo detstvo (İvan’ın Çocukluğu)

14 Ağustos      Pazar               22.00   Bread and Roses (Ekmek ve Güller)

15 Ağustos      Pazartesi         22.00   Stalker (İz Sürücü)

16 Ağustos      Salı                  22.00   Ben ming nian (Siyah Kar)

17 Ağustos      Çarşamba       22.00   Araf

18 Ağustos      Perşembe       22.00   Rooz-haye Narenji (Turuncu Günler)

19 Ağustos      Cuma              22.00   WiÑaypacha (Sonsuzluk)

20 Ağustos      Cumartesi       22.00   Nostalghia (Nostalji)

21 Ağustos      Pazar              22.00   Tuesdays with Morrie (Morrie ile Her Salı)

22 Ağustos      Pazartesi        22.00   Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)

23 Ağustos      Salı                 22.00   Nema-ye Nazdik (Yakın Plan)

24 Ağustos      Çarşamba       22.00   Soluk

25 Ağustos      Perşembe       22.00   Solyaris (Solaris)

26 Ağustos      Cuma              22.00   Ladri di biciclette (Bisiklet Hırsızları)

27 Ağustos      Cumartesi       22.00   Letters of Hope (Umut Mektupları)

28 Ağustos      Pazar              22.00   Michael Clayton

29 Ağustos      Pazartesi        22.00   Przypadek (Kör Talih)

30 Ağustos      Salı                 22.00   Çanakkale Yolun Sonu

31 Ağustos      Çarşamba       22.00   Ben O Değilim

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