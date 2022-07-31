TRT 2 Ağustos Programı

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin ağustos ayı filmleri belli oldu. TRT 2, ağustos ayında her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.
Ağustos ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle;
1 Ağustos Pazartesi 22.00 Gaav
2 Ağustos Salı 22.00 Héraðið
3 Ağustos Çarşamba 22.00 Dilsiz
4 Ağustos Perşembe 22.00 Wo men de tian ye (Bizim Toprağımız)
5 Ağustos Cuma 22.00 Rang-e khoda (Cennetin Rengi)
6 Ağustos Cumartesi 22.00 Samsara
7 Ağustos Pazar 22.00 Sleepless in Seattle (Sevginin Bağladıkları)
8 Ağustos Pazartesi 22.00 Baraka
9 Ağustos Salı 22.00 Das Leben der Anderen (Başkalarının Hayatı)
10 Ağustos Çarşamba 22.00 Bozkır
11 Ağustos Perşembe 22.00 Kheili dour, kheili nazdik (Çok Yakın Çok Uzak)
12 Ağustos Cuma 22.00 Foglyok (Tutsaklar)
13 Ağustos Cumartesi 22.00 Ivanovo detstvo (İvan’ın Çocukluğu)
14 Ağustos Pazar 22.00 Bread and Roses (Ekmek ve Güller)
15 Ağustos Pazartesi 22.00 Stalker (İz Sürücü)
16 Ağustos Salı 22.00 Ben ming nian (Siyah Kar)
17 Ağustos Çarşamba 22.00 Araf
18 Ağustos Perşembe 22.00 Rooz-haye Narenji (Turuncu Günler)
19 Ağustos Cuma 22.00 WiÑaypacha (Sonsuzluk)
20 Ağustos Cumartesi 22.00 Nostalghia (Nostalji)
21 Ağustos Pazar 22.00 Tuesdays with Morrie (Morrie ile Her Salı)
22 Ağustos Pazartesi 22.00 Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)
23 Ağustos Salı 22.00 Nema-ye Nazdik (Yakın Plan)
24 Ağustos Çarşamba 22.00 Soluk
25 Ağustos Perşembe 22.00 Solyaris (Solaris)
26 Ağustos Cuma 22.00 Ladri di biciclette (Bisiklet Hırsızları)
27 Ağustos Cumartesi 22.00 Letters of Hope (Umut Mektupları)
28 Ağustos Pazar 22.00 Michael Clayton
29 Ağustos Pazartesi 22.00 Przypadek (Kör Talih)
30 Ağustos Salı 22.00 Çanakkale Yolun Sonu
31 Ağustos Çarşamba 22.00 Ben O Değilim