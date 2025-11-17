Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Program ve VisionIST Etkinlikleri Dopdolu!

Uluslararası Akademik Program

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Uluslararası Akademik Programı, bu yıl 27 Kasım–3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde düzenlenecek. Program, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenleri bir araya getirerek “Yaşam Hakkı” teması etrafında kapsamlı bir tartışma zemini sunacak. Program kapsamındaki 13 oturum, iki panel, bir yuvarlak masa etkinliğinde geniş bir perspektifte yaşam hakkının anayasal, ceza hukuku ve uluslararası hukuk yönleri tartışılacak, yaşam hakkını ihlal eden durumların farklı hukuki, politik ve sosyolojik boyutları ele alınacak.

Uluslararası Akademik Program 27 Kasım’da gerçekleşecek açılış konuşmalarının ardından iki bölümden oluşan Filistin Paneli ile başlayacak. Panelde, yaşam hakkı ile kendi kaderini tayin hakkı arasındaki ilişki, Uluslararası Adalet Divanı kararlarında Filistin’e dair temel ihlaller, Gazze’deki durumun uluslararası ceza ve insancıl hukuk açısından değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alınacak. Bu paneller, hem tarihsel hem de güncel ihlallerin hukuki boyutlarını ayrıntılarıyla inceleyerek tartışmaya açacak.

Program boyunca Bosna Hersek’ten İran’a, Almanya’dan Gürcistan’a uzanan geniş bir perspektifte yaşam hakkının anayasal, ceza hukuku ve uluslararası hukuk yönleri tartışılacak. Bosna Hersek’te kadın cinayetlerinin ayrı bir suç olarak değerlendirilmesi, İran hukukunda insan hakları çatışmaları, sürdürülebilirlik ve ceza hukuku ilişkisi, tiyatro ve sinema aracılığıyla yaşam hakkının görünür kılınması gibi çok katmanlı konular farklı uzmanlık alanlarından akademisyenler tarafından ele alınacak. Özgürlüğünden yoksun bırakılan bireylerin sağlık hakkına erişimi, cezaevlerinde yaşam hakkı korunması, devletin pozitif yükümlülükleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yaklaşımı gibi kritik meseleler de programın merkezinde yer alıyor.

Almanya, Gürcistan ve Türkiye arasında gerçekleşecek ortak ceza hukuku kolokyumu ise yaşam hakkının farklı hukuk sistemlerindeki konumunu karşılaştırmalı olarak değerlendirecek. Bu bölümde ötenazi düzenlemelerinden toplumsal cinsiyetin ceza hukuku üzerindeki etkisine, doğmamış hayatın korunmasından haksız tahrik hükümlerinin yarattığı yapısal sorunlara kadar geniş kapsamlı hukuki tartışmalar yürütülecek.

Programın ilerleyen günlerinde deprem risk yönetimi, kamu görevlilerin sorumluluğu, doğal afetlerde koordinasyon eksikliğinin hukuki sonuçları, çevresel felaketlerde devletin ceza hukuku yükümlülükleri ve deprem kaynaklı ölümler üzerine yargı içtihatları gibi konular masaya yatırılacak. Özellikle yuvarlak masa oturumu kapsamında DEPAR (Deprem Risk Yönetimi Tedbirleri ve Deprem Yargılamaları Rehberi) sunumu, afet sonrası yargısal süreçlere ışık tutan önemli bir tartışma platformu oluşturacak.

Program; yaşam hakkının bir norm olmaktan çıkarılıp metalaştırılması, sağlık hizmetlerine erişimde ihlaller, kamu gelirlerinin yaşam hakkına etkisi, kadının yaşam hakkı, kaynak kıtlığında yaşam hakkı ve triyaj gibi konuların yanı sıra dijital ölümsüzlük gibi yeni hukuki fenomenler, yapay zekâ ve otonom silah sistemleri bağlamında ortaya çıkan riskler gibi teknolojik gelişmelerle hayatımıza giren güncel meseleleri de kapsayarak geniş bir hukuki çerçeve sunuyor.

Akademik Program, 3 Aralık’ta düzenlenecek yuvarlak masa toplantısı ve gerçekleşecek son iki oturumun ardından aynı gün Öğrenci Kulüpleri Film Analiz Forumları ile sona erecek. Böylece farklı perspektiflerinin buluştuğu çok katmanlı bir düşünce platformu yaratılarak festival kapsamındaki akademik tartışmalar öğrencilerin perspektifiyle zenginleşecek.

VisionIST: Eleştirel Düşünce, Diyalog ve İlham Buluşması!

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali VisionIST etkinlikleri ile filmlerin yarattığı düşünsel alanı akademisyenler, sinemacılar ve farklı disiplinlerden uzmanlarla genişleten, özgür tartışma ve diyalog ortamı sunan bir platform yaratıyor. Usta isimlerin katılacağı bu buluşmalar 27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu’nda izleyicilerle buluşacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olması, VisionIST’i festivalin erişilebilir özel alanı hâline getiriyor; izleyiciye filmle kurulan bağın ötesine geçme fırsatı sunuyor. VisionIST kapsamında bir ustalık sınıfı, iki panel, bir söyleşi ve bir de kurgu analizi düzenlenecek.

VisionIST programı 27 Kasım saat 12.30’da festivalde bu yıl Sinema Onur Ödülü’ne layık görülen usta oyuncu Rüçhan Çalışkur söyleşisi ile başlayacak. Alin Taşçıyan’ın moderatörlüğünü üstleneceği söyleşi öncesinde Çalışkur’un başrolünde yer aldığı Yeşim Ustaoğlu imzalı Bulutları Beklerken filmi gösterilecek. Söyleşide 45 yılı aşkın kariyeri boyunca tiyatroda, sinemada ve televizyonda güçlü karakterlere hayat veren Rüçhan Çalışkur ile oyunculuk serüvenine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek.

VisionIST etkinlikleri 29 Kasım saat 12.30’da 113 filmin görsel dünyasında imzası bulunan, usta görüntü yönetmeni Yorgos Arvanitis’in gerçekleştireceği ustalık sınıfı ile devam edecek. Moderatörlüğünü Aslı Selçuk’un üstleneceği ustalık sınıfında Theo Angelopulos’tan Michail Cacoyannis’e, Catherine Breillat’dan Costa-Gavras’a, Amos Gitai’den Dardenne Biraderler’e kadar farklı dönemlerden farklı tarzlardan pek çok yönetmenle çalışan Arvanitis’in sanat yaşamı konuşulacak. Festivalin kapanış gecesinde Sinemaya Katkı Ödülü alacak Arvanitis, hâlâ üretmeye devam ettiği sinemaya olan aşkını ve tecrübelerini izleyicilerle paylaşacak.

Günün ikinci etkinliğinde ise saat 16.00’da Kurgucular Dayanışması KUDA işbirliğiyle festivalin Adalet Terazisi bölümü filmlerinden Baba / Father filminin kurgu analizi yapılacak. Kurgucular Melike Kasaplar, Nihan Işık ve Naim Kanat, Murat Utku’nun moderatörlüğünde Slovakya’nın bu yılki Oscar adayı olarak belirlenen ve 20 dakikayı bulan uzun planlarıyla dikkat çeken Tereza Nvotová yönetmenliğindeki Baba / Father filmini derinlemesine inceleyecek ve kurgunun film üzerindeki etkisinin altını çizecekler.

30 Kasım saat 12.30’da ise “Barış ve Özgürlük İçinde Varolma Hakkı” konulu bir panel düzenlenecek. Festivalin Zamanın İzi bölümünde yer alan Per Fly yönetmenliğindeki Hammarskjöld: Barış İçin Mücadele filminin gösterimi sonrası düzenlenecek panelde festivalde Akademik Onur Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve İsveçli görüntü yönetmeni Jonas Rudstörm konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Kaya yapacak.

1 Aralık’ta saat 12.30’da “İşgalin Hukuku mu? Hukukun İşgali mi?” başlıklı panel düzenlenecek. Festivalde son filmi Cinema Jazireh’in İstanbul prömiyerini yapacak yönetmen Gözde Kural ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Deniz Baran’ın konuşmacı olacağı panelin moderatörlüğünü İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç yapacak.

Festivalin son günü olan 2 Aralık saat 12.30’da “Post-Devrim İran Sinemasının Aynasında Yaşam Hakkı: Romantik Anlardan Gerçekçi Yorumlara” başlıklı bir konuşma düzenlenecek. Moderatörlüğünü Dr. Yalım Yarkın Özbalcı’nın üstleneceği etkinlikte Dr. Hadi Salehi konuşmacı olarak katılımcılarla buluşacak.

Festival Biletleri Satışta!

15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl da “Herkes İçin Adalet” ilkesiyle 35 ülkeden toplam 40 filmi izleyiciyle buluşturacak. Festivalde uzun metrajlı film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması ve CKM – Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gerçekleşecek. Kısa film programı Taksim Fransız Kültür Merkezi ve CKM – Caddebostan Kültür Merkezi Sineması’nda gösterilecek, Festivalde bilet fiyatları herkes için sinema, herkes için festival sloganıyla öğrenciler için tüm seanslar 40 TL, tam gündüz seansları 80 TL, tam akşam ve hafta sonu seansları 120 TL olarak belirlendi. Festival biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.